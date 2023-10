Leclerc y los abucheos por Pérez: "Checo me tocó, no tenía a dónde ir"

El equipo Ferrari tenía muchas esperanzas puestas en la carrera del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1 después de que Charles Leclerc hiciera la pole position en la clasificación. Sin embargo, el monegasco se tocó con Sergio Pérez en la primera curva, dejando al héroe local sin opciones y tirado en la escapatoria.

Aunque el mexicano consiguió volver al pitlane por sus propios medios, se vio obligado a retirarse, y eso generó una gran cantidad de abucheos por parte de los aficionados del Autódromo Hermanos Rodríguez hacia el piloto de los del Cavallino Rampante, que fue tercero al final de las 71 vueltas.

Cuando se bajó de su monoplaza, Jenson Button comenzó con las habituales entrevistas posteriores a la cita del domingo, y fue en ese instante en el que los seguidores locales silbaron a Charles Leclerc. Sobre ello habló el de Ferrari, y dijo: "Un montón de abucheos... sinceramente, yo no tenía a dónde ir, así que estaba un poco entre los dos Red Bull".

"Y por desgracia, me tocó 'Checo' [Pérez], pero yo no tenía a dónde ir, así que es la vida", explicó el último clasificado en el podio. "Se dañó mi coche, y por desgracia terminó la carrera de 'Checo', pero, por nuestra parte, maximizamos nuestra carrera, así es la vida. Por supuesto que estoy decepcionado de terminar la carrera de Checo, pero no lo hice a propósito, y no tenía a dónde ir".

Dejando a un lado lo sucedido con el mexicano, Charles Leclerc comentó lo que ocurrió después de la reanudación de la bandera roja que provocó el accidente de Kevin Magnussen: "Nos costó un poco con el duro después de la reanudación. Lewis [Hamilton] fue muy rápido con el medio, y después se las arreglaron para tener una muy buena degradación, así que hoy han sido mejores, así es la vida".

Galería: las imágenes de la carrera del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocan en la salida provocando el accidente del mexicano. 1 - 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocan en la salida provocando el accidente del mexicano. 2 - 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocan en la salida provocando el accidente del mexicano. 3 - 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, mientras Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, hacen contacto en la salida causando el accidente del mexicano. 4 - 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 5 - 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, lucha con Oscar Piastri, McLaren MCL60, por delante de Nico Hulkenberg, Haas VF-23. 6 - 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 7 - 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocan en la salida provocando el accidente del mexicano. 8 - 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23 9 - 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23 10 - 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

