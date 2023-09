Hamilton asegura que Mercedes F1 tiró "los dados" en Singapur

La carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1 no estaba siendo muy movida, puesto que todos estaban esperando a dar la estacada final en la última parte de la prueba. La gestión de los neumáticos iba a ser clave, y ese fue el motivo por lo que los pilotos tardaban tanto en pasar por el pitlane, aunque la situación cambió cuando se abrió una ventana en la que no perderían demasiado tiempo por el Safety Car provocado por el accidente de Logan Sargeant.

El estadounidense se fue directo contra las protecciones, llenando el asfalto de piezas de fibra de carbono, por lo que la FIA decidió limpiar el trazado y no arriesgarse a pinchazos inesperados. Con eso, los Mercedes trataron de ir a una estrategia diferente, en la que utilizarían su goma media nueva en los compases finales, lo que les podría haber dado muchos beneficios si hubiera sido más sencillo adelantar.

Carlos Sainz y Lando Norris se defendieron para acabar en la primera y segunda plaza, y Lewis Hamilton se aprovechó del error de George Russell para heredar el último cajón del podio. No obstante, le habría sido imposible ir más allá: "En primer lugar, felicidades a Carlos [Sainz] y a Lando [Norris]. Hoy han hecho un gran trabajo, su estrategia ha funcionado, tiramos los dados este fin de semana, fuimos con una cantidad diferente de neumáticos en la clasificación con la opción de poder hacer lo que hemos hecho hoy".

"Me ha parecido que había que hacer dos paradas, pero creo que la escudería ha hecho un trabajo increíble para volver a estar ahí arriba", comentó el siete veces campeón del mundo. "Es una pena la primera curva, pero he mantenido la cabeza baja, he seguido apretando y, por supuesto, [fue] muy desafortunado para George [Russell], porque estamos yendo muy duro para atrapar a esos chicos".

"Nuestros neumáticos estaban muy calientes, pero se recuperará [el problema]. Ha estado fenomenal todo el fin de semana", comentó sobre la carrera de su compañero en el conjunto de Brackley antes de confirmar lo dura que fue la prueba en las calles de Singapur. "Así es como debe ser. Hace un calor increíble, creo que solo perdí dos kilos hoy, así que no es tan malo".

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 1 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 2 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 3 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin Vantage Safety Car 4 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams, en el desfile de pilotos de F1, GP Singapur 5 / 39 Foto de: Motorsport.com Indonesia Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri durante el desfile de pilotos 6 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG durante el desfile de pilotos 7 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team durante el desfile de pilotos 8 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG durante el desfile de pilotos 9 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Lando Norris, McLaren durante el desfile de pilotos 10 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing durante el desfile de pilotos 11 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team durante el desfile de pilotos 12 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team durante el desfile de pilotos 13 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing durante el desfile de pilotos 14 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing durante el desfile de pilotos 15 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing durante el desfile de pilotos 16 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing durante el desfile de pilotos 17 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 18 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 19 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team durante el desfile de pilotos 20 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Coche de seguridad durante el desfile de pilotos 21 / 39 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, desfile de pilotos del Aston Martin F1 Team 22 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin de época 23 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Desfile de pilotos 24 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, desfile de conductores 25 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, desfile de pilotos 26 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, desfile de pilotos 27 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, desfile de pilotos del Aston Martin F1 Team 28 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA 29 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Jessica Hawkins, Equipo Aston Martin F1 30 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 31 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 32 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 33 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523 34 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Lando Norris, McLaren MCL60 35 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 36 / 39 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 37 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 38 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 39 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

