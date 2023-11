Hamilton defiende a un GP de Las Vegas "mejor" que muchos europeos

El extravagante y exclusivo regreso de la Fórmula 1 al paraíso del juego levantó ampollas entre los seguidores tradicionales, y los problemas al inicio del fin de semana con las tapas de las alcantarillas y el desalojo de los espectadores de las gradas alimentaron todavía más la impresión de que la categoría estaba anteponiendo sus intereses comerciales a lo deportivo.

Sin embargo, la carrera del Gran Premio de Las Vegas puso fin a esa preocupación, con unas condiciones de bajo agarre y largas rectas que proporcionaron un fascinante domingo de principio a fin en la que Max Verstappen se llevó el triunfo tras pelear con Charles Leclerc.

Descubre cómo fue la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen, 'premio gordo' en Las Vegas; Pérez, subcampeón de la F1 2023

Mientras que el neerlandés mostró su enfado por competir en esta ciudad, Lewis Hamilton fue uno de sus firmes defensores, y sintió que la cita del sábado por la noche [madrugada europea del domingo] lo reivindicó: "La carrera fue genial, ha sido una de las mejores".

"Tanta gente, todos los medios de comunicación, todo el mundo ha sido tan negativo sobre este gran premio y sobre el espectáculo, yo estaba [como] déjalo estar y veamos cómo va. Es una gran carrera, es como Bakú, pero mejor", apuntó el siete veces campeón del mundo.

Cuando se le preguntó si la Fórmula 1 había hecho un buen trabajo equilibrando deporte y espectáculo, respondió: "No he visto nada de entretenimiento, así que no lo sé, no he visto ese tipo de cosas, pero, como he dicho, ha habido mucha negatividad sobre la celebración de tres carreras en Estados Unidos y la gente hablar de recuperar los clásicos de Europa".

"Sin embargo, esto ha proporcionado una carrera mejor que la mayoría de los circuitos a los que vamos", continuó el piloto de Mercedes. "Así que me quito el sombrero ante la gente que dirige el espectáculo, y estoy deseando volver y, con suerte, hacer una carrera mejor aquí el año que viene".

La prueba del británico cambió radicalmente cuando se tocó con Oscar Piastri, lo que le obligó a pasar por boxes antes de lo esperado por un pinchazo, y en el instante en el que se le cuestionó sobre si podría haber sido mejor que ese séptimo puesto, dijo: "No tengo ni idea de lo que hubiera sido posible, pero estoy agradecido por conseguir al menos un par de puntos, aunque habría sido un podio, seguro".

