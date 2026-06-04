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Antonelli y Russell niegan las órdenes de equipo: "Podemos competir"

Pese a que Toto Wolff insinuó en Canadá que usaría órdenes de equipo para evitar un posible toque entre Russell y Antonelli, parece que nada ha cambiado.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell y Andrea Kimi Antonelli estuvieron cerca de chocar en varias ocasiones durante el Gran Premio de Canadá, con ambos pilotos luchando por la victoria rueda a rueda, algo que puso en tensión a todo el muro de boxes de Mercedes.

Debido a ello y recordando lo sucedido en su día en el equipo alemán entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, el director del equipo Mercedes en la F1, Toto Wolff, dijo públicamente que probablemente debería intervenir por el bien de la escudería.

Sin embargo, antes del regreso a la pista este viernes en Montecarlo, el joven piloto italiano de Mercedes aseguró que por el momento no ha cambiado nada.

"Creo que, no, básicamente tuvimos una conversación después del fin de semana de la carrera, de hecho tuvimos una hace un par de días antes de venir aquí y hablamos, sí, repasamos todos los episodios de la carrera y, ya sabes, básicamente, el final de la discusión fue que podemos competir".

"Ya sabes, mientras haya respeto entre nosotros, y siempre que no te pongas en situaciones que puedan dañar a uno o a ambos, podemos seguir compitiendo", dijo Antonelli a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

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Su compañero de equipo, George Russell, también habló sobre las luchas internas en Mercedes y las posibles órdenes de equipo que insinuó Toto Wolff tras Canadá.

Según el piloto británico "no hay ningún motivo de preocupación" en ese aspecto.

Y añadió: "No se trata tanto de que no hayan confiado en nosotros. Esto es lo que hacemos. Somos pilotos. Nos esforzamos al máximo. En cada vuelta".

Eso sí, Russell puede entender que desde fuera, incluso desde el muro de boxes de Mercedes, la situación en ocasiones pueda parecer más arriesgada o peligrosa.

"Y cuando competimos entre nosotros, nos llevamos al límite. Además, claro, cuando estás fuera de la pista como los del muro de boxes, o incluso como Toto, es muy estresante y tenso porque no puedes controlar lo que va a pasar".

"Quieres poder controlarlo, pero tenemos que confiar en nosotros, y confían en nosotros. Seguiremos luchando duro, y conocemos los límites de cada uno", dijo para finalizar.

Apunta para mañana:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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