Alonso tenía que "tirar una carrera" y apuesta todo al domingo

Fernando Alonso acabó perdiendo la última posición de puntos en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar en los últimos instantes del evento, cuando sus neumáticos blandos estaban destrozados y Alex Albon llegaba por detrás con unos medios mucho menos desgastados.

Después de cruzar la línea de meta noveno y no sumar ningún punto, además de ver cómo su rival por el tercer escalón de la clasificación de pilotos aumentaba la diferencia respecto a él, el piloto español reconoció que esperaba un mal resultado hoy, ya que en el equipo habían llegado a la conclusión de que debían tirar a la basura una de las dos carreras del fin de semana por los problemas de los neumáticos y la falta de juegos para ambas sesiones.

"Teníamos que tirar una carrera, así que tiramos esta y no la de mañana", dijo el de Aston Martin.

Tras esas palabras, Alonso explicó un poco más a fondo la razón que les llevó a jugárselas todas por la carrera del domingo: "No tenemos neumáticos, bueno, no sabemos cuál será la estrategia de mañana, así que tenemos que cubrir todos los escenarios posibles y teníamos que tirar una carrera y decidimos que hoy saliendo noveno era posible como mucho uno o dos puntos y entonces no valía la pena el riesgo".

Pese a que el noveno puesto no era el resultado deseado, el bicampeón del mundo español mandó elogios al trabajo que está haciendo Aston Martin durante todo el fin de semana del Gran Premio de Qatar y aseguró que si siguen así, mañana podrían lograr un gran resultado de nuevo.

"Bueno, creo que el fin de semana ha sido espectacular hasta ahora, así que no creo que necesitemos rezar para sumar puntos, hemos estado entre los cuatro o cinco primeros en cada sesión durante cada vuelta que hemos hecho, así que si seguimos haciendo este trabajo mañana, volveremos a estar entre los cinco primeros al final de la carrera, ese será el objetivo", dijo en referencia a la carrera de mañana domingo.

"Así que es sólo ha sido una decisión consciente de tirar esta carrera", concluyó el piloto que en estos momentos ocupa la cuarta posición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 en 2023.

