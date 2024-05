Un Alonso "no muy fino" ya piensa en Imola: "Tenemos alguna mejora"

El bicampeón del mundo español de Fórmula 1 sabía que iba a ser una clasificación complicada después de no poder haber pasado de la 15ª posición en la clasificación, pero se las arregló para remontar y acabar sumando dos puntos gracias a su novena posición final en el GP de Miami 2024.

Para conseguirlo, Fernando Alonso apostó por una estrategia diferente a la de sus rivales, ya que salió con duros y acabó la carrera con medios tras aprovechar un VSC para ganar tiempo en su parada en boxes. En las últimas vueltas, protagonizó una gran batalla por el noveno puesto con su excompañero Esteban Ocon, que acabó ganando no sin sufrimiento.

Crónica de la carrera: Fórmula 1 Histórica primera victoria en F1 de Norris en Miami para romper su maleficio

Nada más bajar de su Aston Martin, el asturiano hizo un balance de su carrera y dio por buenos los dos puntos sumados en un fin de semana en el que nada fue como quería, a nivel de coche y personal.

"No éramos muy rápidos este fin de semana ni tampoco lo éramos ahora en carrera, así que... salimos con los duros, intentando alargar un poco la primera parte [de la carrera] y tuvimos la suerte hoy del safety car, que salió en el momento adecuado para nosotros, recuperamos muchas posiciones ahí".

"Luego tenía los neumáticos medios que comparado con Esteban [Ocon], que estaba justo delante mío, tenía un poquito más de grip y pude luchar con él y adelantarle, pero en definitiva hemos tenido hoy suerte y gracias a ello conseguimos dos puntos, así que los cogemos".

"Seguimos un poco con la racha de puntuar cada domingo, pero bueno, ha sido un fin de semana regulero en cuanto a prestaciones y tampoco me he sentido yo muy fino, no he conseguido hacer una vuelta buena ni en la Q3 de la sprint, ni en la salida del sprint cuando nos tocamos, ni en la vuelta de la clasificación de ayer, así un sabor un poco amargo y ojalá quitarlo en Imola", añadió.

De cara a la próxima cita, la del GP de Emilia Romagna, Alonso reveló que llegarán "algunas mejoras" que el equipo confía sean suficientes para devolverse a la pelea por los equipos de delante.

"Bueno, en Imola intentaremos tener un mejor fin de semana, hemos empezado el año más o menos quintos como equipo, pero aquí en Miami estábamos un poco incluso más atrás, estábamos luchando con Alpine, con AlphaTauri (RB), así que tenemos que dar un pasito adelante, todos lo están dando y en Imola tenemos alguna mejora, ojalá nos vuelva a poner cerca de Mercedes", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

