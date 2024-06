Alonso: "Va a ser muy difícil puntuar en las siguientes carreras"

Fernando Alonso ya había avisado y el GP de España 2024 de F1 fue doloroso. Salía décimo, pero al esquivar al McLaren de Oscar Piastri en la primera curva se tuvo que ir por fuera y perdió una posición con Sergio Pérez, antes de caer a manos de Nico Hulkenberg, Lance Stroll o Valtteri Bottas. Luego, con una estrategia de blando-medio-duro, solo pudo ser 12º, lejos de los puntos y doblado.

Hablando ante los micrófonos de DAZN F1 tras la carrera, se mostró resignado por el ritmo de su coche, y resumió:"Hemos tenido una carrera de esas un poco difíciles. Desde la salida ya perdimos alguna posición y luego lo peor es no tener ritmo. Barcelona no te miente, en 66 vueltas acabas donde tienes que acabar, tarde o temprano recuperas si tienes ritmo. Pero no lo teníamos".

Alonso lamentó que además de velocidad, su monoplaza tratara mal las gomas en el Circuit de Barcelona: "Cuando hay tan poco grip desgastas mucho los neumáticos, porque vas patinando en las curvas, así que a parte de no ir rápido, nos comíamos mucho los neumáticos, por lo que ha sido una carrera difícil, un fin de semana complicado. Sabíamos que lo podía ser, y lo confirmamos. Creo que Austria va a ser igual, y Silverstone. Estamos en un momento complicado, estamos entendiendo muchas cosas, pero van a tardar en llegar soluciones, así que como decía el sábado, toca mantener la calma e intentar acabar las carreras".

(Disfruta en la parte superior de todas las fotos de Alonso en el GP de España o pulsa aquí para verlas después)

Ante la pregunta de si tiene esperanzas en cuando lleguen las mejoras a Aston Martin, fue sincero y no quiso vender humo: "Espero las mejoras, pero las hemos esperado también el año pasado y a principios de este año, así que tampoco vamos a prometer nada, vamos a trabajar duro, y cuando lleguen nuevas piezas en el coche, antes de anunciarlas o de esperar algo de ellas, vamos a comprobar: si van bien, las disfrutaremos, y si van mal, intentaremos mejorarlas. Pero creo que es el momento de poner cosas en la pista y no prometer nada, solamente trabajar".

La Fórmula 1 no para y en apenas cinco días arrancará en el Red Bull Ring de Spielberg el GP de Austria. Una cita que llega con muy poco margen como para recuperarse: "Creo que no va a haber nada mágico de aquí a Spielberg. Estamos a domingo, el jueves estamos ya en Austria, los coches van a ser parecidos a aquí, el circuito también es parecido, con curvas rápidas, curvas largas así que en general va a ser muy difícil puntuar en los próximos grandes premios pero hay que intentarlo, claro".

De vuelta al resumen de la carrera, continuó: "Queríamos poner todo, pero al final intentas empujar una décima más o dos décimas y desgastas más los neumáticos, y se sobrecalientan, y empiezas a ir más despacio cuando intentas ir más rápido. Así que era una carrera un poco frustrante, porque no teníamos grip en las curvas y le pedíamos demasiado a los neumáticos. Carrera muy difícil, sin duda alguna, pero no te vas a retirar y decir que ya correrás la próxima".

Aun así, Alonso mantuvo el discurso del sábado, cuando aseguró que llegarán tiempos mejores y que la escudería ahora comprende mejor cómo avanzar: "El año pasado cuando introducíamos un paquete de mejoras, esperábamos una cosa y los resultados eran otros. Creo que ahora hemos entendido el porqué de todas esas discrepancias. Así que hay un ambiente un poco más de confianza en lo que se está haciendo ahora de lo que había hace tres meses, seis meses o un año, y eso es lo más positivo que veo de cara al futuro. Pero como digo, no sirve de nada decirlo si no lo probamos, así que a ver si acabamos el año fuertes".

Cuando le mencionaron lo que ha mejorado Alpine y cómo ha cambiado el orden en la zona media de la parrilla, recordó un episodio de la temporada pasada, cuando Williams rindió muy bien en el GP de Gran Bretaña, e instó a repasarlo a final de curso: "Esto va circuito a circuito, creo que te lo dije el año pasado cuando en Silverstone me preguntaste muy animado porque Williams había sido sexto, y te dije que a final de año veríamos cómo estaba Williams y cómo Aston Martin. De circuito a circuito puede cambiar. Creo que Alpine ya habían ido muy bien en Imola, en curva media vimos que iban muy rápido, y aquí han sido quinto equipo y merecedores de estar en los puntos con los dos coches".

"Creo que en Austria pueden ir bien también, en Silverstone quizás menos porque allí hace falta bastante motor, pero no sé cuántos puntos tienen, ¿cinco? ¿seis?, así que a final de año hacemos cuentas".