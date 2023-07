La debilidad de AlphaTauri F1 que podría ser crítica para Ricciardo

En lugar de volver a pilotar el RB19 con el que supuestamente brilló el pasado martes en los test de Pirelli en Silverstone, el veterano piloto australiano se enfrentará a un coche que de momento ha colocado a AlphaTauri en el último puesto de la clasificación de constructores.

Pero peor que eso, Ricciardo también tendrá que lidiar con una debilidad crítica del AT04 que se encuentra en la misma zona que le hizo pasar tantos apuros durante sus dos años en McLaren.

Daniel Ricciardo es conocido por ser un piloto al que le encantan los coches que van bien en frenada y en la entrada de las curvas. Si tiene un monoplaza con esas características, su talento sale a relucir, como se ha visto muchas veces con sus característicos adelantamientos en frenadas.

Pero, como quedó bastante claro durante su etapa en McLaren, si el coche no le da la confianza que necesita en la entrada de la curva, ese talento también puede desaparecer rápidamente.

Como dijo al podcast de F1 Beyond the Grid el año pasado sobre el problema en la entrada de las curvas: "Todo empieza ahí. Si tienes problemas con una curva en la salida, normalmente es derivado de lo que ha pasado al principio de la curva, que te ha puesto en una posición, digamos, difícil para la salida. La mayoría de las dificultades empiezan en la entrada, quizá no todas, pero sí la mayoría".

Por lo tanto, probablemente no sea ideal para Ricciardo saber que una de las principales debilidades a las que Yuki Tsunoda y Nyck de Vries han tenido que intentar sobreponerse este año es justamente la entrada tardía a las curvas, que desencadena una gran inestabilidad trasera en el coche y que evidentemente resta confianza al piloto.

Hace poco, antes de que se tomara la decisión de fichar a Ricciardo, el jefe de ingeniería de pista de AlphaTauri, Jonathan Eddolls, habló públicamente sobre ese problema crítico para el que estaba todo el equipo buscando una solución.

"La entrada tardía, es decir la inestabilidad trasera, era nuestra mayor debilidad, esa es el área en la que hemos estado trabajando. Lo hemos mejorado, pero yo diría que sigue siendo un punto débil".

Al parecer, el problema de AlphaTauri se desencadena cuando el coche frena mucho, ya que la altura de la suspensión trasera se eleva al perder carga aerodinámica y provoca un desequilibrio aerodinámico.

A principios de este año, el director técnico Jody Egginton dijo: "Ese es uno de los objetivos que no logramos alcanzar en la pretemporada... y no teníamos ninguna duda de lo que queríamos hacer".

"Queríamos mejorar la carga trasera con aumentando la alturas de la suspensión en un sentido muy básico. Y es la caída de esa carga relacionada con la altura lo que causa nuestra inestabilidad".

"Si mejoras la carga trasera en la fase de entrada, si tienes más carga trasera, tienes más estabilidad. Y estamos trabajando para intentar mejorar eso en cada curva, para que el piloto pueda ir lanzarse al límite al vértice de las curvas", explicó.

Con la actual generación de coches de efecto suelo, resulta bastante difícil encontrar un equilibrio en la configuración que sea perfecta para diferentes tipos de curvas, y Eddolls admite que un problema en un lugar concreto a lo largo de una vuelta pueden extenderse a otros lugares.

"Con la entrada tardía, y siendo esa parte un punto débil nuestro, cuando intentas solucionarlo acabas haciendo más lentas otras zonas del coche", dijo.

"Por ejemplo, digamos que quieres añadir equilibrio aerodinámico para las curvas de alta velocidad, que mejora el equilibrio pero también te da más carga. Si tu entrada a las curvas de baja velocidad sigue siendo una limitación, eso puede limitar el equilibrio aerodinámico que puedes añadir. Así que una debilidad en un área puede tener implicaciones en todas partes".

"Obviamente, estamos tratando de encontrar un equilibrio que nos dé el mejor tiempo por vuelta. Pero ese es el compromiso y el trabajo que tenemos cada semana", explicó.

Las actualizaciones que AlphaTauri llevó al GP de Gran Bretaña estaban destinadas a mejorar eso concretamente, pero no recibieron comentarios demasiado positivos por parte de Tsunoda. Sin embargo, el trabajo continúa y es probable que el equipo tarde algún tiempo en encontrar la solución adecuada para extraer todo el rendimiento de su actual paquete.

"Cambias el desarrollo aerodinámico, y hay como una inercia, se necesita tiempo para que esas piezas lleguen al coche", dijo. "Pero a partir de ahora, deberíamos empezar a ver el efecto del cambio de objetivo en ese sentido", concluyó.

La rapidez con la que AlphaTauri pueda montar las nuevas piezas a su coche, podría ser clave para el devenir de Ricciardo durante el resto de la campaña. Pero, para el propio australiano, puede que habiendo vivido ya una mala experiencia en ese sentido con McLaren, esté mejor preparado.

