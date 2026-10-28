Fórmula 1
'DAZN GO', el plan más económico y con parte de MotoGP y F1: precio y contenido
DAZN estrena su plan 'low cost', DAZN GO, que ofrece parte del mundial de MotoGP y Fórmula 1, además de fútbol y otros deportes.
Jose Carlos de Celis
Editado: 28 oct 2026, 7:45
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
DAZN ha estrenado un nuevo plan en su plataforma, el DAZN GO, que es la opción más económica de todos sus planes, pero que a su vez ofrece un contenido que, si bien es reducido en cuanto a algunos deportes, puede ser interesante para otros.
DAZN es la dueña de los derechos de retransmisión de MotoGP y Fórmula 1 en España, y ambos entran, en parte, en el Plan DAZN GO. Se trata de un plan que tiene un coste de 4,99€/mes en la suscripción anual (se paga mensualmente), 7,99€/mes por separado, y 54,99€ en la suscripción anual con pago único. Todo, con un descuento del 30% para menores de 30 años.
¿Y qué ofrece DAZN GO? De Fórmula 1 y MotoGP, los entrenamientos libres y la clasificación, así como algunas carreras al sprint y al menos un gran premio completo (carreras incluidas) cada mes. Pero no solo eso, y es que en cuanto a motor, ofrecen toda la NASCAR y el WorldSBK.
Más allá del motor, de algunos de los programas de DAZN y de Eurosport y Red Bull TV (recuerda que en Eurosport se emite el WEC y la Fórmula E), también se ofrece contenido de fútbol y otros deportes.
En fútbol, por un lado del español se ofrece un partido por cada jornada de Liga y el partido en abierto (de Primera División), toda la Liga Hypermotion (Segunda División), la Liga F (Femenina), la Liga Prime (de fútbol sala) y Primera Federación. Por otro, del fútbol europeo incluye la Nations League completa y la fase de clasificación para la siguiente Eurocopa, un partido por jornada de Premier League (liga inglesa), Bundesliga (alemana), Serie A (italiana), Ligue 1 (francesa), Eredivisie (liga de Países Bajos) y Liga Portugal.
De baloncesto, podrás disfrutar de dos partidos por jornada y alguno de playoffs de la Liga Endesa, algunos de la Copa del Rey y un partido por jornada y alguno de playoffs de NBA. Por último, de la NLF, liga de fútbol americano, DAZN GO ofrece un partido por jornada y el partido en abierto semanal.
En cuanto a F1 y MotoGP, además de NASCAR, WorldSBK, las categorías de apoyo (F2, F3, Moto2, Moto3) y más, el contenido completo de toda la temporada se ofrece, como ya sabrás, en el Plan Motor, con un precio de 19,99€ al mes en la suscripción anual, de 29,99€ en suscripción mensual por separado o de 219,99€ en pago único en la suscripción anual.
Para este fin de semana:
Fórmula 1Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más
MotoGPHorarios del GP de Malasia de MotoGP en Sepang y cómo verlo en TV
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior El GP de España de 1951 que coronó por primera vez a Fangio
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Jose Carlos de Celis
Aston Martin ve una "montaña por escalar" para volver a puntuar este año
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
13 h
Aston Martin ve una "montaña por escalar" para volver a puntuar este año
¡Palou desata la locura! Justifica ante tu jefe o tu pareja ir a la IndyCar en Barcelona
IndyCar
IndyCar 14 h
¡Palou desata la locura! Justifica ante tu jefe o tu pareja ir a la IndyCar en Barcelona
¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!
IndyCar
IndyCar 22 h
¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!
Últimas noticias
'DAZN GO', el plan más económico y con parte de MotoGP y F1: precio y contenido
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 2 min
'DAZN GO', el plan más económico y con parte de MotoGP y F1: precio y contenido
El GP de España de 1951 que coronó por primera vez a Fangio
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
37 min
El GP de España de 1951 que coronó por primera vez a Fangio
El papa León XIV estrenará un Fiat Titano exclusivo durante su visita a Uruguay
Coches
Auto Coches
El papa León XIV estrenará un Fiat Titano exclusivo durante su visita a Uruguay
Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
12 h
Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse