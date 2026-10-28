Fórmula 1

'DAZN GO', el plan más económico y con parte de MotoGP y F1: precio y contenido

DAZN estrena su plan 'low cost', DAZN GO, que ofrece parte del mundial de MotoGP y Fórmula 1, además de fútbol y otros deportes.

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 oct 2026, 7:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

DAZN ha estrenado un nuevo plan en su plataforma, el DAZN GO, que es la opción más económica de todos sus planes, pero que a su vez ofrece un contenido que, si bien es reducido en cuanto a algunos deportes, puede ser interesante para otros.

DAZN es la dueña de los derechos de retransmisión de MotoGP y Fórmula 1 en España, y ambos entran, en parte, en el Plan DAZN GO. Se trata de un plan que tiene un coste de 4,99€/mes en la suscripción anual (se paga mensualmente), 7,99€/mes por separado, y 54,99€ en la suscripción anual con pago único. Todo, con un descuento del 30% para menores de 30 años.

¿Y qué ofrece DAZN GO? De Fórmula 1 y MotoGP, los entrenamientos libres y la clasificación, así como algunas carreras al sprint y al menos un gran premio completo (carreras incluidas) cada mes. Pero no solo eso, y es que en cuanto a motor, ofrecen toda la NASCAR y el WorldSBK.

Más allá del motor, de algunos de los programas de DAZN y de Eurosport y Red Bull TV (recuerda que en Eurosport se emite el WEC y la Fórmula E), también se ofrece contenido de fútbol y otros deportes.

En fútbol, por un lado del español se ofrece un partido por cada jornada de Liga y el partido en abierto (de Primera División), toda la Liga Hypermotion (Segunda División), la Liga F (Femenina), la Liga Prime (de fútbol sala) y Primera Federación. Por otro, del fútbol europeo incluye la Nations League completa y la fase de clasificación para la siguiente Eurocopa, un partido por jornada de Premier League (liga inglesa), Bundesliga (alemana), Serie A (italiana), Ligue 1 (francesa), Eredivisie (liga de Países Bajos) y Liga Portugal.

De baloncesto, podrás disfrutar de dos partidos por jornada y alguno de playoffs de la Liga Endesa, algunos de la Copa del Rey y un partido por jornada y alguno de playoffs de NBA. Por último, de la NLF, liga de fútbol americano, DAZN GO ofrece un partido por jornada y el partido en abierto semanal.

En cuanto a F1 y MotoGP, además de NASCAR, WorldSBK, las categorías de apoyo (F2, F3, Moto2, Moto3) y más, el contenido completo de toda la temporada se ofrece, como ya sabrás, en el Plan Motor, con un precio de 19,99€ al mes en la suscripción anual, de 29,99€ en suscripción mensual por separado o de 219,99€ en pago único en la suscripción anual.

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