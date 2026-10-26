Previo

MotoGP GP de Malasia

Horarios del GP de Malasia de MotoGP en Sepang y cómo verlo en TV

El Mundial de MotoGP no para y este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, llega a la 19ª cita del curso, el GP de Malasia en Sepang. Apunta los horarios y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 26 oct 2026, 6:58

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Salida de la carrera de MotoGP en Sepang

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP sigue adelante con su actual triplete de carreras en Asia, y llega a otro fin de semana de máxima relevancia para el devenir del campeonato. El circuito de Sepang acoge, del 30 de octubre al 1 de noviembre, la 19ª parada del calendario, el Gran Premio de Malasia.

Será una prueba en la que seguirá dirimiéndose el Mundial de Pilotos de 2026 entre Marc Márquez, triunfador el sábado en Phillip Island, donde se canceló la carrera del domingo por el mal tiempo, y Jorge Martín, que intentará correr en Malasia tras lesionarse en Australia.

Así, apunta los horarios del fin de semana, mucho más benévolos que los de hace 7 días, y cómo verlo todo en directo en televisión para no perderte nada.

Recuerda:

Horarios del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang

Jueves 29 de octubre

Rueda de prensa

09:00h Viernes 30 de octubre

MotoGP FP1

03:45h - 04:30h Viernes 30 de octubre

MotoGP Práctica

08:00h - 09:00h Sábado 31 de octubre

MotoGP FP2

03:10h - 03:40h Sábado 31 de octubre MotoGP Q1 03:50h - 04:05h Sábado 31 de octubre MotoGP Q2 04:15h - 04:30h Sábado 31 de octubre Carrera Sprint MotoGP (10 vueltas) 08:00h

Domingo 1 de noviembre

Warm Up MotoGP 03:40h - 03:50h Domingo 1 de noviembre

Carrera MotoGP (20 vueltas)

08:00h

El viernes comenzará el Gran Premio de Malasia, con la FP1 (03:45 - 04:30 horas) y a primera hora de la mañana con la Práctica, que decidirá el pase directo a la Q2. Empezará a las 8 y acabará a las 9.

El sábado, 31 de octubre, tras la FP2 (03:10 - 03:40 horas), se disputará la clasificación en Sepang, con la Q1 a las 03:50 horas de la madrugada, y la Q2 a las 04:15h. Ya por la mañana, a las 8, empezará la 19ª carrera al sprint de MotoGP 2026, la del GP de Malasia, programada a un total de 10 vueltas a Sepang.

El domingo, 1 de noviembre, vendrá el plato fuerte. A las 03:40 horas de la noche será el turno del Warm Up, último entrenamiento del fin de semana, de 10 minutos. A las 8 de la mañana (15:00 horas locales, y no las 14:00 como es costumbre) será el momento de la carrera principal de MotoGP en Sepang, a 20 vueltas.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Malasia (Sepang)

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Malasia en Sepang.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Sepang: viernes 30, de 02:00h a 02:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Sepang: viernes 30, de 02:50h a 03:30h

Práctica de Moto3 en Sepang: viernes 30, de 06:15 a 06:50h

Práctica de Moto2 en Sepang: viernes 30, de 07:05h a 07:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Sepang: sábado 31, de 01:40h a 02:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Sepang: sábado 31, de 02:25h a 02:55h

Clasificación de Moto3 en Sepang: sábado 31, Q1 a las 05:45h y Q2 a las 06:10h

Clasificación de Moto2 en Sepang: sábado 31, Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h

Carrera de Moto3 en Sepang: domingo 1, a las 05:00h (15 vueltas)

Carrera de Moto2 en Sepang: domingo 1, a las 06:15h (17 vueltas)

Cómo ver por televisión en España el GP de Malasia de MotoGP

El Gran Premio de Malasia de MotoGP en Phillip Island se puede ver, en directo o diferido, por televisión, en español, en DAZN, la plataforma que tiene los derechos para todo el añ y para el futuro. Puedes ver los contenidos de la plataforma desde el jueves en sus propias aplicaciones y en plataformas como Movistar + y Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Recuerda también que el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que es de pago pero cuyos comentarios son en inglés.

Por último, nuestra web, Motorsport.com, viajará al circuito de Sepang para contarte todo lo que suceda en el Gran Premio de Malasia 2026.

Así es Sepang, sede del GP de Malasia de MotoGP

El Circuito Internacional de Sepang es una de las pistas más queridas entre las que ha diseñado el reputado ingeniero alemán Hermann Tilke, como demostró el regreso de la Fórmula 1 recientemente con el GP de Bahréin.

La pista se terminó en menos de 14 meses, junto a un complejo con tiendas, un hotel y hasta un campo de golf, antes de albergar su primer gran premio en el Mundial de Motociclismo, en 1999, tomando el relevo de Shah Alam y Johor. El trazado está a unos 50 kilómetros de Kuala Lumpur, y alberga los primeros test de la pretemporada de MotoGP, en febrero. Es una de las pistas más demandantes físicamente, y la meteorología es muy cambiante, combinando momentos de mucho calor con aguaceros repentinos.

Valentino Rossi es el piloto con más victorias en Sepang, con seis en categoría reina, una en 500cc y cinco en MotoGP. Allí estalló, en 2015, su guerra con Marc Márquez, para quien la de Malasia es una de sus pistas menos predilectas: solo ha ganado una vez en 125cc (2010) y dos en MotoGP (2014 y 2018). Dani Pedrosa fue otro de los grandes dominadores en Sepang, con 5 victorias en todas las categorías, tres con las motos pesadas. Alex Márquez se impuso allí el año pasado, Pecco Bagnaia lo hizo en 2024 y 2022, y Enea Bastianini en 2023.

Longitud del circuito de Sepang 5.5 km

Anchura del circuito de Sepang

16 metros Curvas del circuito de Sepang 15 curvas (10 de derechas y 5 de izquierdas) Recta más larga de Sepang

920 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Sepang?

El circuito de Sepang es uno de los más largos de todo el calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Malasia serán, por tanto, a pocos giros: se completarán 20 vueltas en la prueba larga del domingo, y 10 en la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 17 vueltas, y 15 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Malasia 2026

Varios pilotos están pendientes de entender si podrán disputar el GP de Malasia de MotoGP. La principal duda será la de Jorge Martín, tras romperse sin desplazamiento el radio distal de la mano derecha. El madrileño intentará correr en Sepang. También lo harán Raúl Fernández, que se retiró en Australia aquejado de los dedos que se rompió en Indonesia, y Luca Marini, que solo completó dos vueltas el viernes a causa de un virus.

Quien no estará presente, ya confirmado, será Fermín Aldeguer. El murciano volverá a ser baja tras romperse un dedo en Mandalika y volverá a sustituirle Iker Lecuona. La gran noticia es que quien sí viajará a Sepang será Joan Mir, tras experimentar una mejoría de la enfermedad que le tenía alejado de las pistas.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Pecco Bagnaia

Aprilia RS-GP 2026

¿Jorge Martín?

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Toprak Razgatlioglu

Honda

RC213V 2026

¿Luca Marini?

Joan Mir

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Alex Márquez

Iker Lecuona

Trackhouse RS-GP 2026

¿Raúl Fernández?

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Malasia

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 365 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 2 J. MartínAprilia 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - 3 M. BezzecchiAprilia 315 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 4 P. AcostaKTM 263 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 5 A. OguraTrackhouse 263 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 6 F. Di GiannantonioVR46 252 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 7 R. FernándezTrackhouse 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - 8 A. MárquezGresini 181 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 9 P. BagnaiaDucati 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 10 F. AldeguerGresini 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - 11 E. BastianiniTech3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 L. MariniHonda 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 13 B. BinderKTM 107 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 14 D. MoreiraLCR 75 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 15 F. QuartararoYamaha 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 16 F. MorbidelliVR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 17 J. ZarcoLCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - 18 J. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - 19 J. MillerPramac 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 20 A. RinsYamaha 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 21 T. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - 22 M. ViñalesTech3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 23 I. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - 24 A. FernándezPramac 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - 25 P. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - 26 T. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 27 S. ChantraHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 28 C. CrutchlowLCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. FolgerTech3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. SavadoriTrackhouse - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. PirroGresini - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. EspargaróHonda - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Bagnaia revela que MotoGP no consultó a los pilotos la cancelación de la carrera de Phillip Island

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





Bagnaia revela que MotoGP no consultó a los pilotos la cancelación de la carrera de Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



17 h



Bagnaia revela que MotoGP no consultó a los pilotos la cancelación de la carrera de Phillip Island





MotoGP explica por qué la carrera suspendida de Phillip Island no se pasó al sábado



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



17 h



MotoGP explica por qué la carrera suspendida de Phillip Island no se pasó al sábado





Acosta: "Lo bueno que nos ha dado Phillip Island es mucho más que lo malo"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



18 h



Acosta: "Lo bueno que nos ha dado Phillip Island es mucho más que lo malo"

Más de

Marc Márquez





Para Márquez, las condiciones de la pista eran "aceptables" pese a cancelarse el GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



20 h



Para Márquez, las condiciones de la pista eran "aceptables" pese a cancelarse el GP de Australia





Tardozzi: "Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Tardozzi: "Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero"





Martín mantiene el pulso a Márquez: puntos y posiciones en MotoGP tras cancelarse Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Martín mantiene el pulso a Márquez: puntos y posiciones en MotoGP tras cancelarse Phillip Island

Más de

KTM





Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"





Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint





Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)



MotoGP



MotoGP 1 d



Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)

Últimas noticias





Horarios del GP de Malasia de MotoGP en Sepang y cómo verlo en TV



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



2 min



Horarios del GP de Malasia de MotoGP en Sepang y cómo verlo en TV





Ganadores y perdedores del GP de Estados Unidos de F1 en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



28 min



Ganadores y perdedores del GP de Estados Unidos de F1 en Austin





Esta es la camper ideal para los amantes de los deportes 'off-road' de dos ruedas



Coches



Auto Coches



Esta es la camper ideal para los amantes de los deportes 'off-road' de dos ruedas





Russell, desconcertado por la falta de ritmo en Austin: "Espero que haya una respuesta"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Russell, desconcertado por la falta de ritmo en Austin: "Espero que haya una respuesta"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse