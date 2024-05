Qué dicen los datos sobre los ritmos de carrera en Imola F1

La primera carrera europea del año es tradicionalmente una fiesta de las actualizaciones y en Imola este año no es una excepción. Ferrari ha sido probablemente el equipo que más mejoras ha llevado a su primera carrera de casa, entre otros, ya que Red Bull también ha apostado por Emilia Romagna.

Sin embargo, después de unos entrenamientos libres en los que algunos equipos se escondieron, ¿en qué posición está cada uno en cuanto al ritmo de carrera?

Para empezar, cabe recalcar que Max Verstappen dijo que sus tandas largas habían sido "malas", pero cómo de cierto es esa afirmación. Tras calcular todos los datos con una fórmula especial, que incluye variables en los neumáticos, las condiciones de la pista y los niveles de combustible, Charles Leclerc parece ser el más rápido, por delante de Lando Norris.

Pero mientras Ferrari acaparaba los titulares el viernes, McLaren, que llevó su paquete de mejoras a Miami, seguía escondiéndose, aunque los datos demuestran que la velocidad ha estado ahí desde el principio y no sólo a una vuelta.

Según los cálculos, Verstappen cedió más de seis décimas durante su tanda larga del viernes en comparación con el Ferrari y el McLaren más rápido, aunque conociendo a Red Bull, hay que descartar que esa diferencia sea real, ya que el modo de su motor suele ser mucho menos agresivo que los de la competencia los viernes. En la comparación con Leclerc, esto tiene sentido porque el monegasco además montó un motor nuevo en su Ferrari antes de la primera sesión de entrenamientos.

Eso hace que la conclusión de todo sea doble: sí, los datos de las tandas largas se explican en parte por los mapas del motor, pero no, eso no quita la sensación de que Verstappen ya no es imbatible.

La mayor sorpresa fue quizá la de Mercedes, que se colocó como el tercer equipo más fuerte en ritmo de carrera y a menos de tres décimas de los más fuertes, mientras que Aston Martin, que también ha traído hasta Imola un gran paquete de actualizaciones, se quedó a casi 1s del mejor promedio con Fernando Alonso, que fue el más rápido de los dos coches de color verde.

Ritmos de las tandas largas calculadas por piloto el viernes

Tabla de velocidades máximas calculadas por equipo el viernes