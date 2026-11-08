Fórmula 1 GP de Sao Paulo

¿Cuántos neumáticos intermedios y de lluvia tiene cada piloto de F1 en Brasil?

Pirelli ha revelado los neumáticos intermedios y de lluvia extrema disponibles para la carrera de F1 en Brasil: ¿cuántos tiene cada piloto?

Juanjo Sáez

Publicado: 8 nov 2026, 15:26

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La incertidumbre meteorológica volverá a marcar el Gran Premio de Sao Paulo 2026 de Fórmula 1. Después de una clasificación del sábado completamente condicionada por la lluvia, los equipos afrontan la carrera de este domingo en Interlagos con la posibilidad de volver a encontrarse con condiciones de pista mojada.

En ese escenario, la gestión de los neumáticos intermedios y de lluvia extrema de Pirelli puede convertirse en uno de los factores determinantes de la carrera. La marca italiana ha publicado la asignación de juegos que conserva cada piloto para esta carrera, con diferencias importantes entre los protagonistas de la parrilla.

Uno de los datos más destacados es la situación de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ambos afrontarán la carrera con un solo juego nuevo de neumáticos de lluvia extrema, además de otro usado. Una circunstancia que puede, saliendo desde atrás, podría ofrecerles una ventaja si las condiciones son realmente malas o empeoran.

En el extremo contrario se encuentran los pilotos de McLaren. Lando Norris, autor de la pole position, así como Oscar Piastri, no disponen de ningún juego nuevo de neumáticos de lluvia extrema. Ambos conservan dos juegos usados de ese compuesto, por lo que tendrán que gestionar sus opciones si la lluvia se intensifica.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli, que acompañarán a Norris en las primeras filas de la parrilla de salida, cuentan con un juego nuevo y otro usado de lluvia extrema, además de un juego nuevo de intermedios.

En cuanto a los neumáticos intermedios, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto destacan por disponer de cinco juegos nuevos.

Todos los neumáticos de lluvia de cada piloto para el GP de Brasil

Piloto Intermedios nuevos Intermedios usados Lluvia nuevos Lluvia usados Piastri 4 1 0 2 Norris 3 2 0 2 Russell 2 3 1 1 Antonelli 2 3 1 1 Verstappen 5 0 1 1 Hadjar 2 3 1 1 Leclerc 2 3 1 1 Hamilton 5 0 1 1 Albon 3 2 0 2 Sainz 4 1 0 2 Lindblad 5 0 0 2 Lawson 3 2 0 2 Stroll 5 0 0 2 Alonso 2 3 0 2 Cámara 4 1 0 2 Bearman 3 2 0 2 Hülkenberg 3 2 0 2 Bortoleto 5 0 0 2 Gasly 4 1 1 1 Colapinto 4 1 1 1 Bottas 4 1 1 1 Pérez 5 0 0 2

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