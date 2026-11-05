Fórmula 1 GP de México

Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo túnel de viento de F1

Verstappen lo ha señalado como uno de los factores que le dan más esperanzas. En México, Laurent Mekies dio una pista sobre cuándo podrá Red Bull sacar partido a su nuevo túnel de viento.

Ronald Vording

Publicado: 5 nov 2026, 12:33

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Aunque Red Bull ha dado un giro impresionante a su temporada de Fórmula 1 en 2026, el equipo técnico liderado por Pierre Wache sigue enfrentándose a varias limitaciones internamente. Una de las principales es, probablemente, su túnel de viento, que es claramente el más antiguo de toda la parrilla.

El exdirector del equipo, Christian Horner, describió en repetidas ocasiones el túnel de viento de Red Bull como "una reliquia de la Guerra Fría" y afirmó que trabajar con estas instalaciones de 70 años de antigüedad era como mirar "dos relojes diferentes", destacando que la correlación había fallado más de una vez en la pista.

Al parecer, Red Bull apenas se ha visto afectado por ello a la hora de mejorar su coche de 2026, aunque Laurent Mekies reconoce que las nuevas instalaciones deberían, en teoría, dar al equipo una ventaja competitiva.

"Creo que tienes razón. Por mucho que el túnel de viento que utilizamos haya dado, en última instancia, resultados extraordinarios en los últimos años, creo que la valoración de que es, muy probablemente, el más antiguo de la parrilla, es acertada", afirmó Mekies ante una pregunta de Motorsport.com por el túnel de viento.

"Por lo tanto, si das el salto a unas instalaciones de última generación —y el equipo ha intentado diseñar y ahora fabricar algo que nos devuelva al primer puesto en ese ámbito —, es lógico esperar obtener de ahí una ventaja competitiva", añadió.

Más sobre Red Bull:

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

Los túneles de viento se han convertido en un área de inversión fundamental en la Fórmula 1. McLaren utilizó el de Toyota, ubicado en Colonia, desde 2010, pero pudo empezar a contar con sus propias instalaciones desde el verano de 2023 , algo claramente relacionado con el progreso del equipo desde entonces.

Aston Martin también cuenta con un túnel de viento de última generación en su campus de Silverstone, descrito por Adrian Newey como el mejor del sector, aunque por ahora los beneficios no se han reflejado en los resultados del equipo debido a otros factores.

Este último también subraya que un nuevo túnel de viento no garantiza una mejora inmediata y que, a menudo, se necesita tiempo para comprender plenamente la nueva herramienta y sacar el máximo partido de ella.

"Así pues, [la ventaja competitiva] no va a surgir tan pronto como pongamos todo en marcha", admitió Mekies. "Pero sin duda va a liberar potencial y ofrecerá a las personas con talento que tenemos en el departamento de aerodinámica otra forma de expresar sus ideas", explicó.

Cuando Verstappen mencionó el nuevo túnel de viento como uno de los factores menos evidentes que le dan confianza de cara a 2027, dejó claro de inmediato que, naturalmente, no ayudará en el desarrollo inicial del RB23, que ya está en marcha. Sin embargo, añadió que podría contribuir al desarrollo posterior a lo largo de la temporada.

Cuando Motorsport.com preguntó a Mekies si tenía alguna novedad sobre cuándo podría Red Bull empezar a utilizar el nuevo túnel de viento de Milton Keynes, el directivo francés respondió: "En cuanto al calendario, aún no está listo. Es algo que entrará en funcionamiento en algún momento de la próxima temporada".

"¿Será en el primer, segundo o tercer trimestre? Ya veremos. Dependerá del tiempo que necesitemos para ponerlo en funcionamiento y luego también para completar el trabajo de calibración. Así pues, lo más probable es que se utilice para la segunda parte del coche de 2027 y, con suerte, para la mayor parte del coche de 2028", concluyó.

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