Fórmula 1 GP de México

Red Bull descubre un problema en su F1 en México: "Hay una desconexión"

Según el director técnico Pierre Waché, el Red Bull mostró un "desajuste" entre el tren delantero y el trasero durante los entrenamientos del viernes. Verstappen añade que pilotar a tanta altitud con las nuevas reglas de la F1 "no es lo más divertido".

Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 17:04

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Red Bull reconoce que todavía tiene trabajo por delante después de las sesiones de entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Max Verstappen terminó la jornada en quinta posición, a tres décimas del mejor tiempo, aunque lo hizo después de sufrir daños en un incidente con Liam Lawson. El neerlandés calificó la maniobra del piloto de Racing Bulls como "poco inteligente" ante los medios de comunicación, teniendo en cuenta que Lawson todavía se está jugando su asiento.

Los comisarios impusieron a ambos pilotos una penalización de una posición en la parrilla, que lógicamente es la consecuencia más frustrante para Red Bull. Sin embargo, el incidente también condicionó los entrenamientos de Verstappen, especialmente porque era su única sesión del día, después de que Ayumu Iwasa ocupara su lugar al volante del RB22 en los Libres 1.

"Se rompió el bargeboard, o como se llame esa pieza. Así que, evidentemente, pierdes carga aerodinámica por eso", explicó Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por el alcance de los daños.

Teniendo en cuenta esa pérdida de carga aerodinámica, la diferencia respecto al Ferrari más rápido no parecía demasiado preocupante. Sin embargo, Verstappen seguía sin estar completamente satisfecho con el equilibrio de su monoplaza.

"No ha estado mal, pero todavía hay algunas cosas que quiero mejorar", añadió. "Por supuesto, solo he tenido una sesión y creo que las condiciones de agarre no son precisamente increíbles para nadie".

"Así que, independientemente de lo que sientas tú mismo, después miras las cámaras onboard de los demás y creo que nadie lo está pasando especialmente bien al volante. Por eso, simplemente necesitamos encontrar un poco más de ritmo en nuestro coche para dar un pequeño salto adelante".

Aunque Verstappen hace referencia a sus sensaciones al volante y a las imágenes de las cámaras onboard de otros pilotos, también reconoce que no está disfrutando especialmente del Autódromo Hermanos Rodríguez en 2026. La extrema altitud del circuito siempre provoca una reducción del agarre y de la carga aerodinámica, pero con el nuevo reglamento técnico y la aerodinámica activa, ese efecto es todavía más pronunciado.

"El coche desliza todavía más y tienes que ser muy paciente al pilotar", explicó Verstappen. "Personalmente, no es lo más divertido, pero también sabes que es un desafío diferente. Simplemente tienes que intentar comprenderlo mejor".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Al igual que Verstappen, el director técnico Pierre Waché reconoce que Red Bull todavía tiene trabajo por hacer y señala cuál es el principal problema que deben solucionar.

"Ahora mismo, el equilibrio está un poco descompensado entre la parte delantera y la trasera: el tren delantero durante la frenada y en el vértice de la curva, y después el trasero durante el giro. Está claro que hay cierta desconexión entre ambos y estamos intentando solucionarlo de cara a mañana", explicó Waché cuando Motorsport.com le preguntó por las principales limitaciones del coche.

Los daños sufridos por Verstappen también dificultaron que el equipo pudiera hacerse una idea clara del equilibrio real del monoplaza durante el viernes.

"Creo que lo que estábamos perdiendo era agarre en general. Según nuestro análisis, los daños afectaron al equilibrio tanto delante como detrás. Está claro que eso influye en el nivel general de agarre que sientes y en la confianza que puedes tener en el coche. Veremos mañana, cuando el fondo esté reparado, si el coche mejora o no".

Sin embargo, además de reparar los daños, Red Bull también necesita trabajar en la puesta a punto para corregir esa desconexión a la que se refería Waché.

"Está claro que es algo que intentaremos solucionar mediante la puesta a punto. También se trata de encontrar siempre un equilibrio entre las tandas cortas y las largas. Si intentamos corregir este problema de equilibrio a una vuelta, tenemos que asegurarnos de que no perjudique a los neumáticos".

Precisamente, los neumáticos son un factor especialmente importante en México. Y no solo durante las tandas largas, sino también en el tercer sector de una vuelta de clasificación. El jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur, ya ha pronosticado que ahí es donde se marcarán las verdaderas diferencias, especialmente en las curvas lentas de la zona del estadio.

"Está claro que el neumático se sobrecalienta en el último sector", admitió Waché. "El principal problema es que la temperatura de la pista bajó más de diez grados durante los Libres 2. Las tandas largas no fueron demasiado representativas de lo que veremos en la carrera del domingo".

"Tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto, porque la degradación de los neumáticos será mayor y quizá el compuesto medio sea mejor [el domingo]".

¿Es Ferrari el gran favorito en México?

Cuando se habla de Ferrari, muchos en el paddock tampoco tardan en señalar a la Scuderia como la gran favorita. Su turbo de menor tamaño podría suponer una ventaja a tanta altitud y, además, Ferrari ya ha demostrado ser especialmente competitivo en las curvas lentas a lo largo de esta temporada, precisamente uno de los elementos que abundan en el circuito mexicano.

"Sí, creo que desde principios de año han estado claramente por delante en las curvas de baja velocidad. Está claro que tienen mucha carga aerodinámica para ese tipo de curvas", explicó Waché.

"Veremos qué podemos sacar nosotros. Creo que no estamos lejos y espero que podamos plantarles cara".

Verstappen comparte esa esperanza, aunque también es consciente de que habrá que vigilar muy de cerca a los monoplazas rojos durante todo el fin de semana.

"Ya han sido más rápidos en muchas sesiones durante las últimas semanas. Este es un circuito en el que necesitas todavía más rendimiento en las curvas lentas, así que, en condiciones normales, debería favorecerles", concluyó el cuatro veces campeón del mundo.

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