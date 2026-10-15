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¿Cuándo se proclamará Mercedes campeón del mundo de F1 2026?

La marca alemana va camino de ganar tanto el título de pilotos como el de constructores en la F1 2026.

Ed Hardy

Editado: 15 oct 2026, 18:14

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La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha supuesto el regreso de Mercedes a su pasado como equipo dominandor, ya que va camino de conseguir su primer doblete desde la temporada 2020, marcada por la COVID-19.

Andrea Kimi Antonelli y George Russell encabezan la clasificación de pilotos, con el primero de ellos con una ventaja de 102 puntos, mientras que Mercedes lidera la clasificación de constructores con 134 puntos de ventaja sobre Ferrari.

Es gracias a sus 11 victorias en 17 grandes premios que las Flechas de Plata se encuentran en esta posición al inicio de la nueva normativa, aunque la mayoría de esas victorias se lograron al principio del año, ya que posteriormente sus rivales recortaron distancias.

En cualquier caso, Mercedes se encamina hacia su primer título de pilotos desde 2020, tras un periodo de dominio de Max Verstappen y una única corona para Lando Norris, mientras que la situación es similar en el campeonato de constructores, que ganaron por última vez ese campeonato en 2021, antes de que Red Bull y McLaren les superaran durante la era del efecto suelo. Pero, a falta de seis pruebas para el final de 2026, Mercedes se encamina hacia la gloria.

Antonelli puede hacerse con su primer mundial en la próxima carrera de Austin, aunque lo más probable es que lo consiga una semana más tarde en México; en cuanto a Mercedes, ¿cuándo va a ganar la corona de equipos?

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Quedan 258 puntos en juego en en el campeonato mundial de constructores de F1 en 2026, siempre que se celebren las carreras de Qatar y Abu Dhabi a pesar del actual conflicto en Oriente Medio.

Eso significa que hay cuatro equipos con posibilidades matemáticas, ya que Mercedes aventaja a Ferrari en 134 puntos, a McLaren en 239 y a Red Bull en 246; Racing Bulls, en quinta posición, se encuentra a 478 puntos y ya no tiene ninguna opción.

Puesto Equipo Puntos 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull 332 5 Racing Bulls 100 6 Alpine 68 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

¿Podrá Mercedes ganar el título de F1 2026 en el GP de EE.UU.?

Cuando la F1 cruce la bandera a cuadros de Austin el próximo fin de semana, quedarán 215 puntos por repartir en el campeonato de constructores de 2026.

Eso significa que es probable que en el Gran Premio de Estados Unidos sean McLaren y Red Bull los que queden automáticamente fuera de la lucha, ya que necesitarían estar a 214 puntos o menos tras esta prueba.

Eso se debe a que Mercedes cuenta con nueve victorias más que ambas escuderías, por lo que, si McLaren y Red Bull redujeran la diferencia a 215 puntos en Texas, seguirían quedando fuera de la lucha debido al recuento de victorias.

Dado que eso requeriría que los actuales campeones y Red Bull superaran a Mercedes por al menos 25 y 32 puntos respectivamente, Ferrari es, siendo realistas, la única "amenaza" para la marca alemana.

Y como los italianos saldrán de Estados Unidos manteniéndose a menos de 214 puntos de Mercedes pase lo que pase, el título de constructores no se decidirá en Austin.

¿Cuándo puede ganar Mercedes el título mundial de F1 2026?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El peor escenario posible para Ferrari en Austin es que no consiga sumar puntos y que Mercedes termine en la primera y la segunda posición, lo que provocaría una diferencia total de 177 puntos entre ambos.

Si se diera ese escenario poco probable, la marca alemana llegaría a Ciudad de México con la oportunidad de hacerse con su noveno título de constructores, igualando así a Williams en la clasificación histórica, por detrás de Ferrari (16) y McLaren (10).

De nuevo, siempre que se celebren las carreras de Qatar y Abu Dhabi, hay 172 puntos en juego en los cuatro grandes premios posteriores a México. Así pues, si se da el escenario anterior en Austin, Mercedes solo tendría que asegurarse de que Ferrari no le supere por al menos seis puntos en México.

Sin embargo, en ningún momento de esta temporada Mercedes ha sumado el máximo de puntos con Ferrari yéndose de vacío, tal y como indica la tabla siguiente —excluyendo las carreras al sprint, ya que no quedan ninguna en 2026—.

Gran Premio Puntos de Mercedes Puntos de Ferrari Australia 43 27 China 43 27 Japón 37 23 Miami 37 12 Canadá 25 30 Mónaco 25 18 Barcelona 18 25 Austria 40 14 Reino Unido 18 40 Bélgica 25 30 Hungría 21 22 Países Bajos 33 22 Italia 43 8 España 35 12 Azerbaiyán 35 20 Malasia 18 27 Singapur 17 26

Teniendo esto en cuenta, Mercedes ha superado a Ferrari por una media de 7,6 puntos en los 17 grandes premios, por lo que, si eso se repitiera en los dos próximos, la diferencia ascendería a 149 puntos.

Así pues, aunque a Mercedes le resulte difícil hacerse con el título en México, lo más probable es que la F1 tenga la mirada puesta en el Gran Premio posterior, el de Brasil, donde las Flechas de Plata tienen muchas opciones de salir como campeones del mundo.

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