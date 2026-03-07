F3 Australia: Bruno del Pino logra su primer triunfo en una sprint acortada

La Fórmula 3 comenzó la temporada 2026 el sábado a primera hora de la madrugada en España y ya hemos tenido los primeros momentos de confusión. Prevista a 20 vueltas, la carrera sprint del GP de Australia terminó tras solo nueve vueltas, tras un accidente en el que se vieron implicados los coches del equipo Prema.

Mejores noticias hay para Bruno Del Pino, en su primera carrera con Van Amersfoort Racing, ya que logró su primera victoria en la categoría, por delante de Enzo Deligny y Brando Badoer completando el podio.

La salida fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderato, seguido por Deligny. Noah Stromstead, que salió en tercera posición, fue rápidamente superado por Badoer. En el resto del pelotón, algunos pilotos cambiaron de posición, pero sin accidentes.

James Wharton, que salió en quinta posición, perdió tres posiciones, mientras que su compañero de equipo, Louis Sharp, ganó cuatro y ya estaba en noveno puesto en la segunda vuelta de la sprint.

Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11ª posición, con el primero de ellos saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot ganó una posición más.

En séptimo puesto, Matia Colnaghi intentó adelantar y acabó chocando con el coche de Maciej Gladysz, aunque sin causar daños, pero Wharton se acercó y le presionó. Unos segundos después, Colnaghi hizo un trompo y tuvo que pasar por la grava. Consiguió volver, pero ya en la última posición.

Tras un cuarto de carrera, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromstead y Kato eran los cinco primeros. El piloto español, familia de Pedro de la Rosa, lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1.3s, pero, justo detrás, Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0.3s.

En la vuelta 7 de la sprint de la F3, los dos pilotos de Prema protagonizaron el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton y recuperó la posición, pero siguieron rodando muy cerca uno del otro y James acabó tocando a Sharp, pero al intentar devolverle el golpe, Sharp chocó contra Wharton y los dos acabaron contra el muro.

Rápidamente se activó la bandera amarilla y posteriormente se desplegó el coche de seguridad, pero, pocos minutos después, Dirección de Carrera decidió interrumpir la carrera con una bandera roja.

Tras más de 10 minutos de sprint detenida, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes. Al no haber cubierto ni tan siquiera la mitad de la distancia prevista, hubo una reducción de puntos y sólo los cinco primeros puntuaron (5, 4, 3, 2 y 1).

De esta manera, Bruno del Pino conseguía así su primera victoria en una carrera al sprint en la Fórmula 3, con Enzo Deligny y Brando Badoer completando el podio. En cuarto y quinto puesto, Stromstead y Kato fueron los otros dos pilotos que sumaron puntos.

Resultados de la carrera al sprint de la F3 en Australia 2026

CARRERA1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus 1 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 7 11'35.440 191.253 5 2 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 7 +1.381 11'36.821 1.381 190.874 4 3 B. Badoer Rodin Motorsport 18 7 +2.712 11'38.152 1.331 190.510 3 4 N. Strømsted Trident 4 7 +3.307 11'38.747 0.595 190.348 2 5 T. Kato ART Grand Prix 10 7 +4.734 11'40.174 1.427 189.960 1 6 M. Gładysz ART Grand Prix 11 7 +5.857 11'41.297 1.123 189.656 7 J. Wharton Prema Powerteam 21 7 +7.579 11'43.019 1.722 189.192 8 L. Sharp Prema Powerteam 20 7 +7.743 11'43.183 0.164 189.147 9 U. Ugochukwu Campos Racing 2 7 +9.562 11'45.002 1.819 188.659 10 F. Slater Trident 5 7 +11.274 11'46.714 1.712 188.202 11 T. Naël Campos Racing 1 7 +12.789 11'48.229 1.515 187.800 12 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 7 +13.160 11'48.600 0.371 187.701 13 T. Taponen MP Motorsport 8 7 +13.675 11'49.115 0.515 187.565 14 J. Nakamura Hitech Racing 25 7 +14.282 11'49.722 0.607 187.405 15 P. Clerot Rodin Motorsport 17 7 +14.693 11'50.133 0.411 187.296 16 F. McLaughlin Hitech Racing 24 7 +16.239 11'51.679 1.546 186.889 17 B. Benavides AIX Racing 26 7 +18.894 11'54.334 2.655 186.195 18 C. Ho Rodin Motorsport 19 7 +19.404 11'54.844 0.510 186.062 19 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 7 +20.766 11'56.206 1.362 185.708 20 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 7 +21.740 11'57.180 0.974 185.456 21 A. Giusti MP Motorsport 9 7 +22.296 11'57.736 0.556 185.312 22 Y. David AIX Racing 27 7 +22.620 11'58.060 0.324 185.229 23 P. Heuzenroeder Campos Racing 3 7 +23.040 11'58.480 0.420 185.120 24 J. Garfias Prema Powerteam 22 7 +23.413 11'58.853 0.373 185.024 25 M. Shin Hitech Racing 23 7 +23.914 11'59.354 0.501 184.895 26 M. De Palo Trident 6 7 +24.652 12'00.092 0.738 184.706 27 F. Barrichello AIX Racing 28 7 +25.257 12'00.697 0.605 184.551 28 K. Le ART Grand Prix 12 7 +25.756 12'01.196 0.499 184.423 29 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 7 +26.105 12'01.545 0.349 184.334 30 M. Colnaghi MP Motorsport 7 7 +30.694 12'06.134 4.589 183.169