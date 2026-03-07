F3 Australia: Bruno del Pino logra su primer triunfo en una sprint acortada
El piloto español Bruno del Pino logró su primera victoria en la Fórmula 3 en el estreno de la temporada 2026 en la carrera al sprint de Australia.
La Fórmula 3 comenzó la temporada 2026 el sábado a primera hora de la madrugada en España y ya hemos tenido los primeros momentos de confusión. Prevista a 20 vueltas, la carrera sprint del GP de Australia terminó tras solo nueve vueltas, tras un accidente en el que se vieron implicados los coches del equipo Prema.
Mejores noticias hay para Bruno Del Pino, en su primera carrera con Van Amersfoort Racing, ya que logró su primera victoria en la categoría, por delante de Enzo Deligny y Brando Badoer completando el podio.
La salida fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderato, seguido por Deligny. Noah Stromstead, que salió en tercera posición, fue rápidamente superado por Badoer. En el resto del pelotón, algunos pilotos cambiaron de posición, pero sin accidentes.
James Wharton, que salió en quinta posición, perdió tres posiciones, mientras que su compañero de equipo, Louis Sharp, ganó cuatro y ya estaba en noveno puesto en la segunda vuelta de la sprint.
Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11ª posición, con el primero de ellos saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot ganó una posición más.
En séptimo puesto, Matia Colnaghi intentó adelantar y acabó chocando con el coche de Maciej Gladysz, aunque sin causar daños, pero Wharton se acercó y le presionó. Unos segundos después, Colnaghi hizo un trompo y tuvo que pasar por la grava. Consiguió volver, pero ya en la última posición.
Tras un cuarto de carrera, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromstead y Kato eran los cinco primeros. El piloto español, familia de Pedro de la Rosa, lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1.3s, pero, justo detrás, Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0.3s.
En la vuelta 7 de la sprint de la F3, los dos pilotos de Prema protagonizaron el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton y recuperó la posición, pero siguieron rodando muy cerca uno del otro y James acabó tocando a Sharp, pero al intentar devolverle el golpe, Sharp chocó contra Wharton y los dos acabaron contra el muro.
Rápidamente se activó la bandera amarilla y posteriormente se desplegó el coche de seguridad, pero, pocos minutos después, Dirección de Carrera decidió interrumpir la carrera con una bandera roja.
Tras más de 10 minutos de sprint detenida, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes. Al no haber cubierto ni tan siquiera la mitad de la distancia prevista, hubo una reducción de puntos y sólo los cinco primeros puntuaron (5, 4, 3, 2 y 1).
De esta manera, Bruno del Pino conseguía así su primera victoria en una carrera al sprint en la Fórmula 3, con Enzo Deligny y Brando Badoer completando el podio. En cuarto y quinto puesto, Stromstead y Kato fueron los otros dos pilotos que sumaron puntos.
Resultados de la carrera al sprint de la F3 en Australia 2026
CARRERA1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Bonus
|1
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|7
|
11'35.440
|191.253
|5
|2
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|7
|
+1.381
11'36.821
|1.381
|190.874
|4
|3
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|7
|
+2.712
11'38.152
|1.331
|190.510
|3
|4
|
N. Strømsted Trident
|4
|7
|
+3.307
11'38.747
|0.595
|190.348
|2
|5
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|7
|
+4.734
11'40.174
|1.427
|189.960
|1
|6
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|7
|
+5.857
11'41.297
|1.123
|189.656
|7
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|7
|
+7.579
11'43.019
|1.722
|189.192
|8
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|7
|
+7.743
11'43.183
|0.164
|189.147
|9
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|7
|
+9.562
11'45.002
|1.819
|188.659
|10
|
F. Slater Trident
|5
|7
|
+11.274
11'46.714
|1.712
|188.202
|11
|
T. Naël Campos Racing
|1
|7
|
+12.789
11'48.229
|1.515
|187.800
|12
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|7
|
+13.160
11'48.600
|0.371
|187.701
|13
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|7
|
+13.675
11'49.115
|0.515
|187.565
|14
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|7
|
+14.282
11'49.722
|0.607
|187.405
|15
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|7
|
+14.693
11'50.133
|0.411
|187.296
|16
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|7
|
+16.239
11'51.679
|1.546
|186.889
|17
|B. Benavides AIX Racing
|26
|7
|
+18.894
11'54.334
|2.655
|186.195
|18
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|7
|
+19.404
11'54.844
|0.510
|186.062
|19
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|7
|
+20.766
11'56.206
|1.362
|185.708
|20
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|7
|
+21.740
11'57.180
|0.974
|185.456
|21
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|7
|
+22.296
11'57.736
|0.556
|185.312
|22
|
Y. David AIX Racing
|27
|7
|
+22.620
11'58.060
|0.324
|185.229
|23
|
P. Heuzenroeder Campos Racing
|3
|7
|
+23.040
11'58.480
|0.420
|185.120
|24
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|7
|
+23.413
11'58.853
|0.373
|185.024
|25
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|7
|
+23.914
11'59.354
|0.501
|184.895
|26
|
M. De Palo Trident
|6
|7
|
+24.652
12'00.092
|0.738
|184.706
|27
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|7
|
+25.257
12'00.697
|0.605
|184.551
|28
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|7
|
+25.756
12'01.196
|0.499
|184.423
|29
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|7
|
+26.105
12'01.545
|0.349
|184.334
|30
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|7
|
+30.694
12'06.134
|4.589
|183.169
