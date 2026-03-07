Ir al contenido principal

FIA F3 Albert Park

F3 Australia: Bruno del Pino logra su primer triunfo en una sprint acortada

El piloto español Bruno del Pino logró su primera victoria en la Fórmula 3 en el estreno de la temporada 2026 en la carrera al sprint de Australia.

Redacción Motorsport.com
Editado:
Bruno del Pino.jfif

La Fórmula 3 comenzó la temporada 2026 el sábado a primera hora de la madrugada en España y ya hemos tenido los primeros momentos de confusión. Prevista a 20 vueltas, la carrera sprint del GP de Australia terminó tras solo nueve vueltas, tras un accidente en el que se vieron implicados los coches del equipo Prema.

Mejores noticias hay para Bruno Del Pino, en su primera carrera con Van Amersfoort Racing, ya que logró su primera victoria en la categoría, por delante de Enzo Deligny y Brando Badoer completando el podio.

La salida fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderato, seguido por Deligny. Noah Stromstead, que salió en tercera posición, fue rápidamente superado por Badoer. En el resto del pelotón, algunos pilotos cambiaron de posición, pero sin accidentes.

James Wharton, que salió en quinta posición, perdió tres posiciones, mientras que su compañero de equipo, Louis Sharp, ganó cuatro y ya estaba en noveno puesto en la segunda vuelta de la sprint.

Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11ª posición, con el primero de ellos saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot ganó una posición más. 

En séptimo puesto, Matia Colnaghi intentó adelantar y acabó chocando con el coche de Maciej Gladysz, aunque sin causar daños, pero Wharton se acercó y le presionó. Unos segundos después, Colnaghi hizo un trompo y tuvo que pasar por la grava. Consiguió volver, pero ya en la última posición. 

Tras un cuarto de carrera, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromstead y Kato eran los cinco primeros. El piloto español, familia de Pedro de la Rosa, lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1.3s, pero, justo detrás, Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0.3s. 

En la vuelta 7 de la sprint de la F3, los dos pilotos de Prema protagonizaron el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton y recuperó la posición, pero siguieron rodando muy cerca uno del otro y James acabó tocando a Sharp, pero al intentar devolverle el golpe, Sharp chocó contra Wharton y los dos acabaron contra el muro.

Rápidamente se activó la bandera amarilla y posteriormente se desplegó el coche de seguridad, pero, pocos minutos después, Dirección de Carrera decidió interrumpir la carrera con una bandera roja

Tras más de 10 minutos de sprint detenida, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes. Al no haber cubierto ni tan siquiera la mitad de la distancia prevista, hubo una reducción de puntos y sólo los cinco primeros puntuaron (5, 4, 3, 2 y 1).

De esta manera, Bruno del Pino conseguía así su primera victoria en una carrera al sprint en la Fórmula 3, con Enzo Deligny y Brando Badoer completando el podio. En cuarto y quinto puesto, Stromstead y Kato fueron los otros dos pilotos que sumaron puntos.

¿Cómo fue la clasificación?:

Resultados de la carrera al sprint de la F3 en Australia 2026

CARRERA1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus
1
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 7

11'35.440

   191.253   5    
2
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 7

+1.381

11'36.821

 1.381 190.874   4    
3
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 7

+2.712

11'38.152

 1.331 190.510   3    
4
N. Strømsted Trident
 4 7

+3.307

11'38.747

 0.595 190.348   2    
5
T. Kato ART Grand Prix
 10 7

+4.734

11'40.174

 1.427 189.960   1    
6
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 7

+5.857

11'41.297

 1.123 189.656        
7
J. Wharton Prema Powerteam
 21 7

+7.579

11'43.019

 1.722 189.192        
8
L. Sharp Prema Powerteam
 20 7

+7.743

11'43.183

 0.164 189.147        
9
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 7

+9.562

11'45.002

 1.819 188.659        
10
F. Slater Trident
 5 7

+11.274

11'46.714

 1.712 188.202        
11
T. Naël Campos Racing
 1 7

+12.789

11'48.229

 1.515 187.800        
12 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 7

+13.160

11'48.600

 0.371 187.701        
13
T. Taponen MP Motorsport
 8 7

+13.675

11'49.115

 0.515 187.565        
14
J. Nakamura Hitech Racing
 25 7

+14.282

11'49.722

 0.607 187.405        
15
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 7

+14.693

11'50.133

 0.411 187.296        
16
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 7

+16.239

11'51.679

 1.546 186.889        
17 United States B. Benavides AIX Racing 26 7

+18.894

11'54.334

 2.655 186.195        
18
C. Ho Rodin Motorsport
 19 7

+19.404

11'54.844

 0.510 186.062        
19
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 7

+20.766

11'56.206

 1.362 185.708        
20
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 7

+21.740

11'57.180

 0.974 185.456        
21
A. Giusti MP Motorsport
 9 7

+22.296

11'57.736

 0.556 185.312        
22
Y. David AIX Racing
 27 7

+22.620

11'58.060

 0.324 185.229        
23
P. Heuzenroeder Campos Racing
 3 7

+23.040

11'58.480

 0.420 185.120        
24
J. Garfias Prema Powerteam
 22 7

+23.413

11'58.853

 0.373 185.024        
25
M. Shin Hitech Racing
 23 7

+23.914

11'59.354

 0.501 184.895        
26
M. De Palo Trident
 6 7

+24.652

12'00.092

 0.738 184.706        
27
F. Barrichello AIX Racing
 28 7

+25.257

12'00.697

 0.605 184.551        
28
K. Le ART Grand Prix
 12 7

+25.756

12'01.196

 0.499 184.423        
29
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 7

+26.105

12'01.545

 0.349 184.334        
30
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 7

+30.694

12'06.134

 4.589 183.169        
Ver resultados

