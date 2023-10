Verstappen lidera en Austin y Aston Martin F1 sufre muchos problemas

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 regresó con el Gran Premio de Estados Unidos 2023, que volvería a presentar el formato al sprint que obliga a las escuderías y pilotos lograr la configuración ideal en la única sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación del viernes que decide la parrilla de la carrera principal del domingo.

Fue ahí donde Max Verstappen se sacó de la manda el mejor tiempo para aventajar en alguna décima a su inmediato perseguidor a pocas horas del fuego real. Ese era Charles Leclerc, quien pudo batir a Lewis Hamilton a pesar de que el británico realizó el mejor registro tanto del primer como del segundo sector, mientras que Sergio Pérez se quedó cuarto.

La sorpresa llegó por parte de Kevin Magnussen, que con su actualizado Haas pudo alcanzar la quinta plaza, por delante de George Russell, quien también probó el nuevo suelo de su monoplaza, Alexander Albon y Carlos Sainz, aunque el español sufría bastante con el rebote de su coche.

El madrileño se quedó con el octavo lugar en su Ferrari, muy lejos de su compañero de equipo, y la escudería de casa vio cómo Nico Hulkenberg se hacía con un meritorio noveno puesto, por delante de Pierre Gasly, que cerró los diez mejores. Sin embargo, los problemas fueron para Aston Martin, que un contratiempo en sus frenos privó a sus pilotos de rodar más minutos, y se quedaron en la antepenúltima plaza con Fernando Alonso, aunque solo con los neumáticos duros, y en la última con Lance Stroll.

Resultados de la Práctica 1 (entrenamientos libres) del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 1 - 11 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 2 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 3 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 4 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 5 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 6 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 7 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 8 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, sale del garaje 10 - 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 11 - 11 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Resumen de la Práctica 1 (entrenamientos libres) del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1

Los equipos y pilotos se prepararon para saltar a la pista en la única hora de entrenamientos libres que tenían disponible para probar todas las actualizaciones que introdujeron en sus monoplazas debido al formato al sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Antes incluso de que el semáforo del final del pitlane se pusiera en verde, muchos ya estaban esperando, como Daniel Ricciardo, que quería comprobar cómo estaba su mano tras perderse cinco carreras.

El circuito de Austin mostraba un clima muy soleado y caluroso, con lo que no habría ningún problema para que se desarrollara la única práctica del fin de semana, en donde Max Verstappen no tardó ni cinco minutos en ponerse en lo más alto con su coche con los neumáticos más duros de la goma que Pirelli llevó a territorio estadounidense. El neerlandés no tenía nada de presión, puesto que certificó su tercer título mundial consecutivo en la pasada cita, pero George Russell quería amargarle sus primeras vueltas al arrebatarle el liderato.

No obstante, el holandés batió su registro para volver a la cabeza, con Lando Norris metiéndose por primera vez en la pelea con un monoplaza que está en alza. Mientras, Aston Martin quería confirmar que sus actualizaciones funcionaban perfectamente, con Fernando Alonso rodando muy lento para después saltar a la séptima posición en su segundo giro lanzado.

La progresión del trazado era evidente, con muchos pilotos mejorando con el paso del tiempo, incluso probando los límites de la pista, como hizo Esteban Ocon, mientras que otros se llevaban algún susto. Es lo que le sucedió a Carlos Sainz, que se topó con uno de los monoplazas de Woking en medio de las enlazadas del primer sector del trazado norteamericano.

Lo que parecía seguro era que el RB19 sería imbatible en el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, o al menos con Max Verstappen, que volvía a rebajar su registro par poner más de un segundo de diferencia con respecto al segundo clasificado, Lewis Hamilton, con un 1:37.480, mientras que Sergio Pérez estaba en el séptimo puesto.

No obstante, había una sorpresa que quería hacerlo muy bien en su casa, los Haas, que se presentaron con un coche totalmente renovado que permitía a Kevin Magnussen amenazar las posiciones de teórico podio en el inicio de la primera y única sesión de entrenamientos libres, justo en el instante en el que le pedían a Lance Stroll ir al garaje por un sobrecalentamiento en sus frenos.

Quizá eso pudo ser un problema más grave de lo esperado para los de Silverstone, puesto que sus mecánicos dedicaron parte de su tiempo en comprobar lo que pasaba con el tambor de los discos de freno en ambos coches. El mismo Pedro Martínez de la Rosa, uno de los embajadores del equipo, aseguró que era algo que no esperaban, y que eso podría hacerles perder mucho de cara a la clasificación por el formato al sprint.

Por otro lado, cuando se llegaban a los viente minutos de la sesión, Lewis Hamilton le quitó la cabeza a Max Verstappen por tan solo una décima, y lo que más sorprendía era que lo conseguía con el mismo juego de gomas duras que el neerlandés. Las cosas parecían ir bien en Mercedes, pero no en Ferrari, con un Carlos Sainz que se quejaba de cómo rebotaba su SF-23 en las rectas del trazado estadounidense y no lograba ni siquiera entrar entre los diez mejores de la tabla.

Poco antes de cumplir con el ecuador de la sesión, casi todos los pilotos se dirigieron al garaje para modificar los ajustes de sus monoplazas y encarar la última parte en la que decidirán cómo ir a la clasificación, aunque no faltaba la acción en pista con otros como Guanyu Zhou, que era noveno con las gomas medias y su espectacular casco estilo 'vaquero'.

Pasados unos minutos, todos excepto Lance Stroll y Lando Norris, regresaron al trazado, con un gran susto de Oscar Piastri en el primer sector en el que estuvo a punto de perder el control de su McLaren y chocar contra las protecciones. Sin embargo, el australiano continuó sin demasiados contratiempos, pero continuaban las preocupaciones en la escudería de Silverstone, puesto que a pesar de ver cómo su dos veces campeón del mundo hacía un intento de vuelta lanzaba, era penúltimo, tan solo por delante del otro AMR23.

Ya en el último tercio de la práctica, muchos quisieron ver cómo era el rendimiento en tandas largas con gomas medias y duras, pendientes de probar el blando pocas horas antes de lanzarse a la clasificación que decidirá las posiciones de la parrilla de salida del domingo. En ese momento, ya no era Lewis Hamilton el líder, sino que lo era Lando Norris, quien se colocó ahí con un 1:37.256.

El primero en poner el neumático rojo fue Logan Sargeant, que estaba en su casa, y no pudo ir más allá del cuarto puesto, a la espera de que el resto hiciera su intento, como sucedió con Alexander Albon, que se puso en cabeza. Aunque eso quizá no sería así, debido a que la naturaleza del formato al sprint hacía que muchos tuvieran que ahorrar gomas.

El vigente campeón y recién coronado Max Verstappen no quiso ser menos en ese sentido, y con la goma más blanda, regresó a lo más alto de la clasificación con un registro de 1:35.912, a expensas de sus rivales. El neerlandés vio cómo en los últimos cinco minutos, Charles Leclerc se colocó a su estela, a una décima y media, mientras que Lewis Hamilton no cerraba su vuelta perfecta tras hacer el récord del primer y segundo sector, y se quedó tercero.

Como los McLaren no pusieron la goma blanda, se quedaron algo más abajo en la tabla, permitiendo que Sergio Pérez pusiera ser cuarto, por delante de Kevin Magnussen y su renovado Haas, George Russell, Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg y Pierre Gasly, con los Aston Martin muy atrás, pero Fernando Alonso no probó el neumático blando, sino que su registro fue con los duros.

