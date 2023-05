Mercedes roba el liderato a Verstappen en la FP1 de Miami; Alonso, 7º

La Fórmula 1 regresó tras una frenética semana para cruzar el océano y disputar el Gran Premio de Miami 2023, que comenzó con unos movidos entrenamientos libres en el que el trabajo de las escuderías se basó en encontrar la configuración ideal y probar los nuevos componentes de sus monoplazas.

Sin embargo, los Mercedes sorprendieron justo al final de la sesión que daba comienzo a la quinta cita del calendario para colocar a su dupla titular en lo más alto, con George Russell por delante de Lewis Hamilton. Los Ferrari no parecían ir mal a una vuelta en la simulación de clasificación, puesto que Charles Leclerc acabó tercero, lo suficiente como para batir a un Max Verstappen que fue cuarto y que vio cómo los de Brackley y el monegasco le robaban una primera posición que tenía en el bolsillo.

Por detrás, el otro de los de Maranello, Carlos Sainz fue quinto, con Pierre Gasly en la sexta plaza y Fernando Alonso como el primero de los Aston Martin en la séptima plaza. Su compañero, Lance Stroll, fue octavo, por delante del accidentado Nico Hulkenberg y Esteban Ocon, que cerró las diez primeras plazas, lugar en el que no pudo entrar Sergio Pérez, que fue undécimo.

Resultados de los entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1

Resumen de los entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1

Tras un fin de semana en donde todo tuvo que ir al sprint, los equipos y pilotos disponían de hasta tres horas de entrenamientos libres para ajustar los reglajes de los monoplazas que disputarían el Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1, la quinta cita del calendario. Sin embargo, todos querían salir a rodar desde el principio, y tan solo Lando Norris se quedó en su garaje mientras que el resto hacía la primera toma de contacto con el asfalto de la cuidad estadounidense.

Los primeros minutos eran para comprobar que todo estaba en su sitio, por lo que los tiempos no servían como referencias, aunque no faltaban los problemas para George Russell, que se quejaba por la radio por vibraciones en su volante. No obstante, desde Mercedes le informaban que no podían modificar nada, justo en el instante en el que su compañero, Lewis Hamilton, se colocaba en cabeza con un juego de neumáticos medios y un crono de 1:34.527.

El inicio de los Red Bull no estaba siendo como esperaban, puesto que su dupla cometió el mismo error en la primera curva. Tanto Max Verstappen como Sergio Pérez se fueron largos con el RB19 al trazar ese punto del circuito, pero nada le impidió al neerlandés batir la marca del heptacampeón incluso con gomas duras para heredar el liderato de los primeros entrenamientos libres de la cita en Miami.

En cuanto a Ferrari, tampoco estaba siendo un buen inicio, puesto que Charles Leclerc tomó la escapatoria tras la gran recta en la que se activa el DRS, pero la primera bandera amarilla la causó el AlphaTauri de Nyck de Vries, quien protagonizó un trompo y estuvo a punto de tocar el muro con la parte trasera de su coche. El otro de los miembros del conjunto de Maranello, Carlos Sainz, consiguió ponerse primero con los duros justo antes de que Lewis Hamilton lo superara por ocho décimas, lo que demostraba la rápida evolución de un asfalto muy sucio en esos primeros compases del fin de semana.

Aunque ninguno de esos tiempos eran demasiado fiables puesto que segundos después era Max Verstappen el que reclamaba esa primera plaza con un 1:32.465, en el instante en el que Kevin Magnussen se salía en la penúltima curva tras bloquear las gomas de su Haas, una acción similar a la que hizo Lance Stroll con su Aston Martin. Los sustos y derrapes no cesaban debido a toda la suciedad y poco agarre que tenía la pista, y bien lo pudo comprobar Alexander Albon cuando cruzó completamente su Williams y estuvo cerca de irse contra las protecciones.

Pasados los veinte primeros minutos, muchos regresaron al pitlane para que sus mecánicos hicieran los ajustes necesarios en sus coches para encontrar la configuración ideal, y ya se estaba dejando ver un primer orden natural de la parrilla. Max Verstappen parecía ser el rival a batir, aunque los Ferrari también tenían pinta de ser muy competitivos, lo mismo que Fernando Alonso y los Mercedes, lo que se antojaba como unos buenos alicientes para el resto del gran premio en Miami.

Al borde del ecuador de la sesión, cuando muchos esperaban a un mejor momento del trazado, los únicos coches nacionales fueron los primeros en montar los neumáticos blandos, lo que le sirvió a Nico Hulkenberg para sorprender y ponerse primero al batir al vigente campeón del mundo, mientras que Kevin Magnussen se quedó tercero. Tras eso, era el turno de los favoritos para probar esa goma roja que tanto agarre proporciona.

Los Red Bull pintaron de morado los sectores, aunque no le sacaron demasiado a los Haas, tan solo tres décimas con un Max Verstappen que perdió tiempo con un error en las enlazadas para detener el cronómetro en 1:31.054 .El holandés pudo remontar el control de su monoplaza, todo lo contrario a Nico Hulkenberg, que se fue directo contra el muro tras perder la parte trasera de su VF-23, lo que provocó la primera bandera roja del fin de semana.

Tras unos diez minutos de pausa, todos regresaron para el último cuarto de hora antes de que cayera la bandera a cuadros. La gran mayoría puso los neumáticos blandos para hacer su simulación de clasificación, poco antes de probar tandas largas en el circuito de Miami, al que se deberán dar un total de 57 giros en la carrera del domingo.

Cuando apareció la bandera verde, se vio la velocidad real de los monoplazas de Milton Keynes, puesto que Max Verstappen hizo un 1:30.549 para rebajar todavía más su crono, aunque estaba a la espera de ver lo que podría hacer el resto. Uno de los posibles rivales, Fernando Alonso, se quedó a un segundo de la marca del neerlandés, aunque se vio perjudicado por algo de tráfico y por la bandera roja del alemán cuando venía haciendo su primer intento, pero se mejoró a sí mismo para estar a seis décimas del de Red Bull en la tercera plaza.

Los demás también daban sus giros más rápidos, con los Ferrari pudiendo rodar rápidos con relativa facilidad, lo que le sirvió a Charles Leclerc para colocarse segundo a cinco décimas del líder. Eso fue hasta que Carlos Sainz le arrebató esa posición para poner a los del Cavallino Rampante bastante arriba, por delante de sus rivales más peligrosos, tanto Aston Martin como Mercedes, aunque los de Brackley no tuvieron su mejor sesión hasta ese momento.

De nuevo, el monegasco presentó la capacidad del SF-23 de hacer vueltas rápidas como si de una clasificación se tratase, puesto que volvió a reclamar su segunda posición en el quinto giro de gomas para quedarse a dos décimas de Max Verstappen. Sin embargo, el los últimos segundos sorprendieron los Mercedes para colocarse con George Russell en la primera posición gracias a su 1:30.125, mientras que Lewis Hamilton estaba a su estela.

Por detrás, los Ferrari se colocaron tercero y quinto con Charles Leclerc y Carlos Sainz respectivamente, intercalados entre Max Verstappen, mientras que Fernando Alonso acabó séptimo, por detrás de Pierre Gasly, aunque delante de Lance Stroll. Los que cerraron las diez primeras plazas fueron el ya accidentado Nico Hulkenberg y el otro de los Alpine, el de Esteban Ocon.

