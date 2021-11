Hamilton sorprende a Red Bull y empieza liderando

La Fórmula 1 desembarcó en Brasil con apuros, y es que el cargamento de los equipos tuvo retrasos en sus desplazamientos. Esto hizo que las ojeras de los mecánicos fueran más que visibles, ya que estuvieron toda la noche trabajando para tener los monoplazas a punto.

Sin embargo, y como decía Queen en una de sus canciones, 'The Show Must Go On'. Eso es lo que hizo la F1, que vio cómo se ponían las luces del semáforo del pit lane de Interlagos en verde para dar comienzo al Gran Premio de Sao Paulo.

Lewis Hamilton sorprendió a propios y extraños gracias al 1:09.348 que marcó a pocos minutos del final con el neumático blando. No obstante, y a pesar de ser el más rápido, tendrá que afrontar una penalización de cinco posiciones por montar el cuarto ICE de la campaña.

En segunda posición acabó Max Verstappen, a tan solo 69 milésimas de su rival por el campeonato, mientras que su compañero, Sergio Pérez fue tercero, a 144 milésimas de Hamilton. El otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, que debe ser más escudero que nunca para el siete veces campeón del mundo, fue cuarto, a poco más de dos décimas del líder.

Tras ellos, la clasificación se ordenó con Pierre Gasly y los Ferrari, con Carlos Sainz en 6º posición y Charles Leclerc 7º, seguidos por los Alpine. Esteban Ocon fue 87º y Fernando Alonso, 9º, con Lance Stroll cerrando el top 10.

Tras esta sesión se disputará la clasificación, ya que este fin de semana es el tercero con el formato de carrera al sprint, que definirá el orden de parrilla del domingo del GP de Brasil, a las 20:00 horas en España.

Por si te lo perdiste: Oficial: Lewis Hamilton penalizará en el GP de Brasil

Resumen de la FP1 del GP de Brasil 2021 de F1

Los primeros minutos de la sesión fueron bastante tranquilos, con todos los pilotos comprobando que las cosas estaban en su sitio después de los apuros tras el Gran Premio de México. Una vez que vieron que todo estaba bien, se comenzó a establecer un orden natural en la clasificación.

Valtteri Bottas fue el que dio la primer referencia algo competitiva, pero pronto se esfumó su tiempo, ya que Max Verstappen marcó un 1:11.482 que le puso en cabeza. Su compañero, que venía en un muy buen momento de forma tras varios podios consecutivos, se colocó detrás del neerlandés, a tres décimas.

Lewis Hamilton estaba agazapado, y apenas podía acercarse a su máximo rival por el título mundial. El británico estaba aún a 1,2 segundos de Verstappen tras el primer cuarto de hora de sesión. El de Red Bull no aflojaba, y volvió a batir el récord de todos los sectores mientras que la parrilla se ordenaba de manera lógica.

Los únicos que agurdaban su momento eran los Aston Martin, que pasados unos 20 minutos no habían permanecido mucho tiempo en pista, pero tampoco esperan mucho de estas últimas cuatro citas de la temporada y se tendrán que conformar con la séptima posición en la tabla de constructores si no sucede nada extraño.

Tras 25 minutos de Libres 1, Verstappen lideraba, seguido por Hamilton y un sorprendente Ocon, aunque poco duró ahí el francés. El de Alpine se despidió de esta lugar de honor cuando los Ferrari pusieron algo más de carne en el asador y se colocaron segundos y cuartos, con Charles Leclerc y Carlos Sainz respectivamente.

Depués de que Ferrari mostrara sus cartas, el resto de equipos hizo lo mismo, y los Aston Martin, que venían de no salir al asfalto, se coloran en 6º y 7º posición, con Vettel delante de Stroll.

Los equipos se concentraron en tandas largas durante buena parte de la sesión, preparando las dos carreras de fin de semana, y esperaron al último cuarto de hora para probar la configuración para la clasificación del mismo viernes.

Los Red Bull se mantuvieron en cabeza con el blando, y los Mercedes apenas se podían poner a varias décimas. En los primeros intentos, Bottas comandaba en el equipo alemán, pero Hamilton, a falta de nueve minutos para el final, se puso primero de la general.

Galería de los Libres 1 del Gran Premio de Brasil 2021 de F1

