De los creadores de Super Max… ¡llega Vamos Fernando!

La Fórmula 1 es una categoría deportiva destinada a hacer disfrutar a todos los espectadores que llenan las gradas y están horas y horas tras el televisor atentos de todo lo que sucede sobre el circuito. Por eso, cuando tu piloto favorito consigue la victoria es momento para celebrar como nunca, y una de las cosas que se puede hacer es cantar.

Los neerlandeses suelen festejar con un cántico que se hizo popular gracias a la canción de Rob Toonen, Marco Mars y Jeroen Hilgenberg, quienes conforman los Pitstop Boys, la famosa 'Super Max!'. Dicha obra era la que sonaba en cada triunfo de Max Verstappen, sobre todo, cuando se hizo con el título mundial en la agónica temporada 2021, cuando superó en la última vuelta a Lewis Hamilton.

Ahora, el grupo holandés vuelve a la carga con otra canción, aunque esta vez, dedicada a Fernando Alonso y su triunfal regreso a los podios con el equipo Aston Martin. Con una melodía electrónica, los creadores de 'Vamos Fernando!' tratan de enganchar como ya hicieron con sus anteriores temas, siguiendo una misma estructura para que todos puedan recordar la letra fácilmente.

"Fernando, Fernando Alonso", eso es lo que se repite en casi todo momento en el estribillo, acompañado de un "Fernando Alonso is back!" ["¡Fernando Alonso está de vuelta!"]. Los Pitstop Boys viajaron hasta Palma de Mallorca para grabar el videoclip oficial de la canción, posando incluso al lado del Renault R25 con el que el asturiano consiguió el primero de sus campeonatos de la máxima categoría del automovilismo.

A eso hay que sumarle que durante todo el vídeo aparecen con polos personalizados para la ocasión, con el logo del grupo en la parte superior de la espalda y el de la canción en la inferior. Como no podía ser de otra forma, los comentarios estaban llenos de usuarios encantados con la creación de los neerlandeses, que homenajean a uno de los pilotos más queridos de la parrilla.

Letra de la canción 'Vamos Fernando!' de los Pitstop Boys

Vamos Fernando!

Vamos Fernando!

Fernando, Fernando Alonso

Fernando Alonso is back!

Fernando, Fernando Alonso

Fighting his way back on track!

Fernando, Fernando is still at the top

A racing machine that will never give up

Fernando, Fernando just knows how to drive

A legend will always survive

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Vamos Fernando

Wooooow

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Fernando Alonso

Olé!

Hey jo Fernando (hey jo Fernando)

You show us the way to go (you show us the way to go)

You've got power, you've got pace (you've got power, you've got pace)

We still love to see you race (we still love to see you race)

Hey jo Fernando (hey jo Fernando)

Putting on the greatest show (putting on the greatest show)

Maybe the best is yet to come (maybe the best is yet to come)

It aint over till it's done (it aint over till it's done)

Vamos Fernando

Fernando, Fernando Alonso

Fernando Alonso is back!

Fernando, Fernando Alonso

Fighting his way back on track!

Fernando, Fernando is still at the top

A racing machine that will never give up

Fernando, Fernando just knows how to drive

A legend will always survive

Fernando, Fernando Alonso

Fighting his way back on track!

Fernando, Fernando Alonso

Fighting his way back on track!

Fernando, Fernando is still at the top

A racing machine that will never give up

Fernando, Fernando just knows how to drive

A legend will always survive

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Fernando Alonso

Wooooow

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Fernando Alonso

Olé!

Traducción de la letra de la canción 'Vamos Fernando!' de los Pitstop Boys

¡Vamos Fernando!

¡Vamos Fernando!

Fernando, Fernando Alonso

¡Fernando Alonso ha vuelto!

Fernando, Fernando Alonso

¡Luchando en su regreso a la pista!

Fernando, Fernando sigue en la cima

Una máquina de carreras que nunca se rinde

Fernando, Fernando sabe cómo pilotar

Una leyenda que siempre sobrevivirá

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Vamos Fernando

Wooooow

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Fernando Alonso

¡Olé!

Hey jo Fernando (hey jo Fernando)

Tú nos muestras el camino a seguir (tú nos muestras el camino a seguir)

Tienes potencia, tienes velocidad (tienes potencia, tienes velocidad)

Todavía nos gusta verte correr (todavía nos gusta verte correr)

Hey jo Fernando (hey jo Fernando)

Dando el mejor espectáculo (dando el mejor espectáculo)

Quizá lo mejor está por venir (quizá lo mejor está por venir)

No se acaba hasta el final (no se acaba hasta el final)

Vamos Fernando

Fernando, Fernando Alonso

Fernando Alonso ha vuelto

Fernando, Fernando Alonso

¡Luchando en su regreso a la pista!

Fernando, Fernando sigue en la cima

Una máquina de carreras que nunca se rinde

Fernando, Fernando sabe cómo pilotar

Una leyenda que siempre sobrevivirá

Fernando, Fernando Alonso

Luchando en su regreso a la pista

Fernando, Fernando Alonso

Luchando en su regreso a la pista

Fernando, Fernando sigue en la cima

Una máquina de carreras que nunca se rinde

Fernando, Fernando sabe cómo pilotar

Una leyenda que siempre sobrevivirá

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Fernando Alonso

Wooooow

Vamos Fernando

Hey, hey, hey

Fernando Alonso

¡Olé!

