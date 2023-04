Las canciones en las que aparece la F1: El Nano, Super Max!, etc.

La música, como no podía ser de otra forma, acompaña a la Fórmula 1 allá donde va, y por eso es tan interesante descubrir algunas de las canciones más famosas que tienen una relación directa con la máxima categoría del automovilismo. Como es evidente, el himno de introducción a cada sesión del fin de semana no podía faltar, y es casi de obligatoria escucha para todo aquel buen aficionado que se precie a disfrutar del Gran Circo.

Formula 1 Theme - Brian Tyler

El conocido como 'Formula 1 Theme' fue compuesto por Brian Tyler, ganador de múltiples premios a bandas sonoras de películas, y se lanzó en 2018, cuando empezó la nueva era del campeonato tras la adquisición de Liberty Media. No dispone de ninguna letra, pero su instrumental es sublime y de digna atención cada vez que se reproduce.

El Nano - Melendi

Si hablábamos del tema por excelencia de la Fórmula 1, uno que ha sonado en España desde hace más de una década es 'El Nano', del mítico Melendi. En esta obra musical se hace un homenaje a Fernando Alonso porque es "una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón", y todo surgió, además de por la fiebre que había en el país por el ahora bicampeón, después de que el cantante coincidiera con el por aquel entonces piloto de Renault en clase en un curso en el IES Alfonso II de Oviedo durante la secundaria.

Super Max! - Pitstop Boys

Fernando Alonso creó la 'marea azul' en España, pero Max Verstappen hizo lo mismo con el naranja en Países Bajos, con lo que era de esperar que alguien le dedicara una mítica canción. Esa es la de 'Super Max!', lanzada el 16 de julio de 2016, en el año en el que ascendió al equipo Red Bull y en el que se convirtió en el ganador más joven de la historia de una carrera.

El grupo se hizo viral con esa canción que se canta siempre que el neerlandés vence, e incluso se hizo una secuela cuando se disputaba el título de 2021 contra Lewis Hamilton. Fue la 'Super Max! Yo Hé, Yo Hó!', y tal fue el éxito que entraron en las listas de obras más escuchadas en diferentes países para festejar el mundial del de Red Bull.

Let's go Lando - Pitstop Boys

Los mismos que crearon el himno para todo aficionado a Max Verstappen intentaron repetir su éxito con Lando Norris, aunque esta vez con la canción 'Let's go Lando'. Es el cuarto lanzamiento del grupo, y en él comparan la furia del británico para competir asemejándolo con un león, justo el símbolo que utiliza el dos veces campeón del mundo de Red Bull.

A pesar de que no ha tenido tanto éxito como 'Super Max!', siempre es divertido escuchar un homenaje a uno de los pilotos que más da que hablar, aunque él mismo podría ser cantante, como demuestra esporádicamente con sus radios a bordo de su McLaren.

Pipe - Christina Aguilera ft. XNDA

Como no podía ser de otra forma, 'Pipe' no iba a faltar. No es por Christina Aguilera ni de lo que trata la canción, sino que es el propio Lewis Hamilton el que interpreta la letra bajo ese seudónimo que dio a conocer hace no tanto en una pasión de la que presume muy a menudo en sus redes sociales con fotografía.

El británico es un amante de la música, y ha reconocido que en el futuro le gustaría dedicar parte de su tiempo a ello. Parece que no se le da mal, y tiene un pequeño estudio en su casa en donde experimenta y lanza algunas previsualizaciones de su arte.

Fernando Alonso - El Jhota & Camin

No es nada dedicado a la Fórmula 1, pero sí se hace alusión a una de las estrellas de la máxima categoría del automovilismo. La canción que tiene el nombre de 'Fernando Alonso' no habla sobre lo que el asturiano hace a lomos de su Aston Martin, sino de escapar de la policía "rápido y furioso", en lo que es un símil con cómo pilota el español.

Es probable que El Jhota y Camin sean aficionados al Gran Circo, y aunque no les hemos visto en una parrilla como invitados, nos regalaron esa curiosa referencia al vencedor de 32 carreras. ¿Se podrá celebrar pronto la 33 con esa canción?

Andrea - Bad Bunny

No tiene el nombre de ningún piloto en el título, pero solo que sea del artista más escuchado en todo el mundo la hace especial. Si a eso le sumas que Red Bull lució en el alerón trasero la portada del disco en la que se incluía esta obra, incrementa el valor de que Bad Bunny citase a Max Verstappen.

La vida va rápida como el neerlandés en un Fórmula 1, como asegura el artista puertorriqueño, quien disfrutó de un fin de semana en Miami como invitado por parte de la escudería de Milton Keynes, incluso llegó al circuito acompañado en el mismo coche de Sergio Pérez. Es seguro que entre latinos se entendieron a la perfección, y dio suerte para que el equipo celebrar la victoria del campeón del mundo en el estreno del Gran Circo en la ciudad estadounidense.

Bottas - Arcángel, Duki y Bizarrap

En esta sí se nombra a un piloto, concretamente a Valtteri Bottas. Sin embargo, en la canción es Duki quien utiliza al finlandés para crear un juego de palabras bastante llamativo en el que usa la "fórmula" de la Fórmula 1 para rimarlo con "Valtteri Bottas" en el disco de Arcángel, todo bajo la ayuda del productor mundialmente conocido Bizarrap.

Se trata de la tercera composición más escuchada del álbum del puertorriqueño, por detrás de otra que tiene con, curiosamente, Bad Bunny, y la que abre todo en dedicatoria a su hermano fallecido en un accidente de tráfico.

