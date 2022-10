8 cosas por decidirse y en juego en la F1 2022 más allá del título

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen se proclamó campeón del mundo en Japón cuando aún faltaban cuatro grandes premios por disputarse. Eso hace que la lucha por el título principal, el de pilotos, ya esté terminada, pero se equivoca quien crea que ya está todo visto en la F1 de 2022.

Mira todo lo que hay en juego en pista y fuera de ella en la temporada 2022 de Fórmula 1.

1) El mundial de constructores 2022 de F1: ¿cuándo recuperará Red Bull el trono por equipos?

Una vez conquistado el título de pilotos con Max Verstappen, Red Bull está a las puertas de llevarse el mundial de constructores, y de hecho podría hacerlo ya este fin de semana en el GP de Estados Unidos.

Lo consigan o no en Austin, Red Bull acabará logrando su quinto campeonato por equipos después de los cuatro consecutivos que lograron con Vettel (y Mark Webber) entre 2010 y 2013. Y es que, pese a que Verstappen se proclamó campeón en 2021, esa corona fue para Mercedes, gracias a un Valtteri Bottas que superó a Checo Pérez.

2) Pérez contra Leclerc por ser segundos en el mundial de pilotos de F1 2022, y otras posiciones

Probablemente no es lo que esperaba a principios de temporada, pero a Charles Leclerc ya solo le queda luchar por el subcampeonato. ¡Y qué apretada está la lucha por esa segunda posición! Ahora mismo la tiene Sergio Pérez con 253 puntos, pero solo supera en uno al monegasco, y parece que se lo jugarán hasta la última carrera.

Sería curioso ver a Max Verstappen ayudando al mexicano a terminar por delante de su rival, y aunque quedan por repartirse más de 100 puntos, lo que sí que parece claro es que los dos de Red Bull y el de Ferrari ocuparán el podio de la temporada, ya que George Russell y Carlos Sainz están demasiado lejos.

Esos dos pilotos, a su vez, se juegan la cuarta plaza, separados por solo 5 puntos en favor del británico. Luego aparece Hamilton, un poco en tierra de nadie, a 22 puntos de Sainz. Esteban Ocon (octavo) está a 23 puntos de Lando Norris (séptimo), y Fernando Alonso (noveno) a 13 de Ocon. Bottas, décimo, ve al asturiano de Alpine ya a 20 puntos de distancia.

3) Récords al alcance de Verstappen y Red Bull en la F1 2022

Aunque sería con más carreras (esta temporada tiene 22 grandes premios), Verstappen está a una victoria de igualar las 13 que consiguieron en una misma temporada Michael Schumacher (en 2004) y Sebastian Vettel (en 2013). Si gana dos de las cuatro que restan, el holandés se hará con el récord histórico, pese a que lo haría con un porcentaje más bajo que Schumacher salvo que se llevase los cuatro triunfos que faltan y sumase 16 de 22.

En cuanto a Red Bull, aunque ganaran las cuatro carreras que quedan sumarían 18 victorias de 22, por detrás de las 19 de 21 que Mercedes hizo en 2016 y, en porcentaje, también por detrás de otras marcas de McLaren, Ferrari... ¡y Alfa Romeo (6 victorias de 7 en 1950)!

4) Un adiós digno a la F1 para Vettel, Ricciardo y Latifi

Sebastian Vettel, Nicholas Latifi y Daniel Ricciardo están ante sus últimas carreras en F1 y, aunque el australiano espera volver, todo parece indicar que en Abu Dhabi veremos el adiós definitivo de los otros dos.

Así, y aunque Vettel odie la expresión, continúa su gira de despedida, la de un tetracampeón del mundo que quedará para siempre en los libros de historia y que querrá cerrar de la mejor manera una exitosa etapa en la máxima categoría. Vettel tratará de poner un broche de oro a una carrera en la que habrá acumulado, en 300 grandes premios, más de 50 victorias y poles, más de 120 podios y casi 40 vueltas rápidas.

Si eres fan de Vettel: Las 10 mejores victorias de Vettel en Fórmula 1

Ricciardo confirmó que no estará en la F1 de 2023, aunque no cierra la puerta y tratará de regresar en 2024. El australiano merece un adiós feliz, con mucho más brillo que lo que ha tenido en su etapa en McLaren, donde las cosas no le han terminado de salir salvo en su victoria en Monza 2021. Su talento merece más que la imagen de piloto risueño pero poco competitivo que parece tener ahora.

Por su parte, la corta pero intensa trayectoria de Nicholas Latifi en F1 ha generado memes y polémica, pero el de Williams por fin puntuó en el reciente GP de Japón y querrá utilizarlo como impulso para acabar bien el año.

5) Alpine busca en pista la venganza contra McLaren tras la batalla en los despachos

El 'caso Piastri' provocó un duelo en los despachos entre los dos equipos, y la Junta de Reconocimiento de Contratos acabó dando la razón a McLaren, que se llevará al piloto australiano para 2023.

Sin embargo, en el asfalto hay otra lucha por la cuarta plaza del mundial de constructores, la que garantiza ser 'el mejor del resto' y, además de por la cantidad económica que hay en juego ganando una posición, Alpine seguro querrá imponerse a la escudería que les ha quitado a la que era su apuesta de futuro.

Los franceses llevan 13 puntos de ventaja a McLaren a falta de cuatro carreras, pero aunque tienen mejor coche, su fiabilidad puede mantener viva la pelea.

Más allá de ellos, Mercedes ve lejos a Ferrari por la segunda plaza (67 puntos de diferencia), Aston Martin tiene 7 puntos por delante el sexto puesto que ahora mismo posee Alfa Romeo (52 frente a 45), y Haas y AlphaTauri empatan en la novena posición con 34 unidades.

6) Cerrar el año 2022 de F1 en alto, el mejor trampolín para 2023

Señalaba Carlos Sainz la importancia de que Ferrari vuelva a la senda del triunfo varios meses después, pese a tener aparentemente poco en juego. El madrileño recordaba la importancia de acabar el año con la motivación alta para afrontar el siguiente curso con el mismo espíritu.

Eso quiere también Hamilton conseguir en Mercedes, y el inglés insiste en la importancia de seguir confiando en las posibilidades de la estructura multicampeona para recuperar sus opciones de éxito el próximo año.

Otro ex de Mercedes sabe bien de qué va la historia. Después de que Hamilton sellara el título de campeón 2015 en Austin a falta de tres carreras, su compañero Nico Rosberg ganó las tres. Así, en 2016 el alemán, ultramotivado, sumó cuatro triunfos consecutivos en los cuatro primeros grandes premios para allanar el camino hacia su primer y único mundial. ¿Logrará un impulso similar alguno de los rivales de Verstappen en este final de temporada?

7) El castigo para Red Bull F1 por el límite de costes

Fuera de la pista, el gran tema de actualidad es el límite de costes que Red Bull habría superado en la temporada 2021 de F1. La FIA sigue estudiando qué acción tomar, y los equipos rivales piden que sea una sanción deportiva. Desde Milton Keynes insisten en que todo lo que presentaron estaba bien y Marko dice que sería ridículo quitarle el título a Verstappen.

Pero, más allá de si se cambia el resultado del pasado mundial o hay reducción de puntos para este campeonato, lo que decida la FIA será clave para el futuro, porque puede invitar a los equipos a gastar más de lo permitido si la consecuencia es menos grave que la ganancia que eso supone.

Sea como fuere, no parece que vaya a ser un tema que se resuelva pronto, por lo que seguiremos viendo y escuchando cruces de acusaciones y presiones.

8) Los últimos movimientos del mercado de pilotos de la F1 2023

Solo dos asientos quedan libres para la próxima temporada, y los otros 18 puestos en los equipos ya están ocupados por pilotos que tenían contrato, que han renovado o que han fichado por alguna escudería.

Únicamente Haas y Williams faltan por decidir quién acompañará a Kevin Magnussen y Alexander Albon respectivamente, y aunque lo más intenso del mercado de pilotos para 2023 ya ha pasado, esas dos piezas aún quedan por encajarse.

Logan Sargeant es el piloto que más papeletas tiene para ser el elegido de Williams, pero tendrá que ganarse en la Fórmula 2 la superlicencia. Por su parte, Haas sigue deshojando la margarita, y aunque Mick Schumacher ha ganado enteros para seguir, hay otros pilotos en la lista y el alemán ha recibido un tirón de orejas del jefe...

Por si no lo leíste: El dueño de Haas F1 cuestiona lo que les cuesta Mick Schumacher

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!