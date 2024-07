Hamilton: "Hubo días entre 2021 y ahora en que pensaba que no iba a llegar"

En una carrera con condiciones mixtas en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1, el heptacampeón sacó el máximo partido de su Mercedes para acertar en todas las decisiones estratégicas y llevarse la novena victoria en casa. Lewis Hamilton conservó sus neumáticos blandos al final para asegurar que Max Verstappen se mantuviera a raya, lo que puso fin a una racha de 945 días sin ganar, desde el Gran Premio de Arabia Saudí 2021.

Abrumado por la emoción de su triunfo, el británico admitió que tuvo días en los que pensó que nunca volvería a ganar en el Gran Circo, y agradeció el apoyo de su equipo antes de abandonar el barco rumbo a Ferrari: "Es muy duro, creo que para cualquiera, aunque pienso que lo importante es cómo sigues levantándote en eso, y tienes que seguir profundizando, incluso cuando sientes que estás al pie del cañón".

"Ha habido días entre 2021 y ahora en los que no me sentía lo suficientemente bien o que no iba a llegar a donde estoy ahora, pero lo importante es que tengo gente estupenda a mi alrededor que me sigue apoyando", continuó. "Mi equipo, cada vez que llego y veo que se esfuerzan, me animan a hacer lo mismo. Por lo demás, mis seguidores, cuando los veo por todo el mundo, me han apoyado muchísimo, así que muchas gracias a todos en la fábrica, a todos los que estáis aquí, os quiero, y que Dios os bendiga".

El director de la escudería de Brackley, Toto Wolff, pronosticó que Lewis Hamilton cerraría su etapa en Mercedes con una victoria, algo que llegó en Silverstone. El austriaco lo calificó de "cuento de hadas", y consideró oportuno que el heptcampeón lograra su noveno triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Ha sido fantástico, no se podía haber escrito mejor nuestra despedida del Gran Premio de Gran Bretaña después de doce años, ha sido genial", dijo a Sky Sports F1. "Hemos tenido algunos momentos más difíciles hace poco, y luego, volver de esa manera, el pilotaje fue impecable en las condiciones mixtas, fue muy bueno".

"Disfruté mucho de nuestra remontada, fuimos primero y segundo mucho tiempo en seco, así que, en cuanto a rendimiento, parece que estamos remontando", señaló. "Es como un cuento de hadas, cómo dejamos a la multitud británica allí con el piloto británico más icónico, más exitoso en un Mercedes".

