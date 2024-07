Cómo Mercedes F1 pasó de su desastroso viernes a ganar en Spa

El lenguaje corporal de Lewis Hamilton y George Russell después de los entrenamientos libres del viernes mientras se dirigían a las reuniones con sus ingenieros lo decía todo. Las miradas bajas y los hombros caídos dejaban claro que había sido un mal día para Mercedes.

Pese a confiar en las características de la pista de Spa-Francorchamps y en un suelo mejorado que tenía como objetivo devolverles a la lucha por la victoria, el primer día de acción fue un duro baño de realidad. El W15 estaba fuera de ritmo, a más de un segundo de los tiempos de referencia. Pero más importante todavía, el coche no se sentía bien.

Como Hamilton resumió ante los medios más tarde: "Ha sido un día bastante malo. No sé qué decir. Obviamente, se ha sentido muy bien en el último par de carreras, pero hoy simplemente parecía completamente diferente".

El principal problema al que se enfrentó Mercedes en ese momento es que no había una explicación que realmente fuese obvia respecto a lo que estaba pasando.

En los primeros entrenamientos, el equipo había tenido problemas en Sector 2 en comparación con McLaren y Red Bull, así que, para la FP2, cambiaron su enfoque para ser más rápidos en las curvas. Pero lo único que consiguieron fue perder rendimiento en las rectas del primer y tercer sector - con datos que sugieren que estaba perdiendo hasta 0,9 segundos sólo en las rectas.

Después de haber tenido un equilibrio tan perfecto en las últimas carreras, que había demostrado ser fundamental para conseguir podios e incluso victorias, Mercedes se encontró en una situación completamente diferente en la que no tenía una explicación sobre lo que había ido mal.

Russell desmintió que el nuevo suelo fuese el problema: Fórmula 1 Russell cree que el nuevo suelo no era el problema de Mercedes F1 en Spa

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto: Erik Junius

Gracias al trabajo de ingeniería que se llevó a cabo durante la noche en Brackley, la conclusión fue que para el resto del fin de semana del GP de Bélgica era necesario volver a lo que se conocía.

Eso significaba quitar el nuevo suelo que habían traído, porque no podían estar totalmente seguros de que no hubiese introducido alguna consecuencia negativa no buscada.

Además, Mercedes llegó a la conclusión de que tenía que cambiar algunos reglajes para intentar sacarle más partido al coche en las zonas de alta velocidad de Spa-Francorchamps.

Como explicó el director del equipo, Toto Wolff: "El viernes no fuimos competitivos. Pero no había una idea clara sobre qué pasaba. Y sinceramente, debo admitir que el trabajo nocturno que se hizo del viernes al sábado en Brackley, en el simulador y también aquí, fue la clave".

"Cambiamos muchas cosas tras el viernes a nivel de mecánica", añadió.

Los cambios, los retoques mecánicos de puesta a punto y el regreso al viejo suelo, devolvieron al W15 a una ventana de rendimiento más competitiva, pero sólo la carrera en seco del domingo lo demostró.

Y al igual que el GP de Gran Bretaña había puesto de manifiesto que el orden jerárquico entre los mejores equipos puede cambiar en función de la meteorología, también quedó demostrado en Spa cuando se pasó de un sábado en mojado a un domingo soleado, donde Mercedes exprimió su ventaja.

Como dijo Hamilton después de la carrera: "Hoy ha sido literalmente como la noche y el día. El viernes, fue bastante desastroso para los dos y estábamos realmente sufriendo con el equilibrio. Y hoy, de repente, el coche ha vuelto a la vida. Me ha sorprendido mucho colocarme líder y todavía más poder alejarme de todos".

George Russell, que terminó primero pero luego fue descalificado por incumplir la regla del peso mínimo con su coche, explicó que la transformación de Mercedes se debió simplemente a que los mecánicos fueron capaces de poner su coche en la ventana de funcionamiento más óptima.