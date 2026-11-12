Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cómo McLaren quiere romper su maldición y "hacer las paces" con Las Vegas

El jefe de McLaren reconoce que Las Vegas ha sido probablemente el circuito que más problemas les ha dado, pero afronta la cita con cierto optimismo tras la victoria de Lando Norris en Brasil.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 12 nov 2026, 19:32

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Andrea Stella asegura que McLaren tiene como objetivo hacer, por fin, "las paces" con Las Vegas, un circuito que históricamente se le ha atragantado al equipo británico.

El Gran Premio de Sao Paulo fue un fin de semana muy positivo para McLaren, con un Lando Norris que mostró un rendimiento dominante para conseguir su tercera victoria de la temporada y un Oscar Piastri que también dio un importante paso adelante en términos de ritmo.

Sin embargo, Las Vegas suele ser una historia muy distinta para los equipos, con un circuito caracterizado por las bajas temperaturas de las últimas horas de la noche en Nevada. Aun así, McLaren se encontró muy cómodo con el frío y la lluvia de Brasil, donde el MCL40 fue capaz de gestionar correctamente la temperatura de sus neumáticos.

El jefe del equipo, Andrea Stella, cree que el regreso a Estados Unidos podría traducirse en una buena cosecha de puntos. "Las Vegas es un circuito muy diferente, con rectas largas", explicó. "Ya lo hemos visto en Monza y en Bakú: cuando lo que se necesita es alcanzar una gran velocidad punta, McLaren no es necesariamente el mejor coche".

"Sabemos que esto también está relacionado, de alguna manera, con nuestras relaciones de cambio, que no son ideales cuando necesitas superar un determinado nivel de velocidad punta. Pero, dicho esto, creo que afrontamos Las Vegas con cierto optimismo porque ahora el coche es más rápido".

Esa mejora de rendimiento es fruto de varias actualizaciones introducidas desde el verano, entre ellas un nuevo alerón delantero estrenado en Brasil y diseñado por McLaren para hacer que el coche sea más predecible. Stella confirmó, además, que llegarán más piezas nuevas a Las Vegas.

Detalle técnico del McLaren MCL40

Foto de: AG Photo

"Estas mejoras se complementarán con algunas piezas adicionales que llegarán en Las Vegas y que constituyen la base de lo que será el coche del próximo año", señaló.

El año pasado, Norris y Piastri terminaron segundo y cuarto, respectivamente, en Las Vegas, pero ambos monoplazas acabaron siendo descalificados por un desgaste excesivo de los patines situados bajo el fondo plano.

"Queremos ir allí y conseguir un buen resultado porque, probablemente, de todas las carreras del calendario, es en la que más hemos sufrido", reconoció Stella. "Incluso el año pasado, cuando hicimos una buena carrera, nos complicamos la vida nosotros mismos con el problema que tuvimos por el desgaste de los patines".

"Así que tenemos muchas ganas de llegar a Las Vegas, conseguir un buen resultado allí y hacer, por fin, las paces con este circuito".

McLaren ocupa actualmente la cuarta posición del campeonato de constructores, a solo 17 puntos de Red Bull, cuando apenas quedan tres carreras para terminar la temporada. El equipo de Woking está obligado a sumar una buena cantidad de puntos bajo las luces de neón del Strip de Las Vegas si quiere arrebatarle la tercera posición a Red Bull y cerrar de la mejor manera posible una temporada que se le ha hecho especialmente larga.

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