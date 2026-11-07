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Las mejoras de McLaren en Brasil: ¿un paquete aerodinámico que mira hacia 2027?

El equipo de Woking también busca recuperar la tercera posición del Mundial de Constructores de Fórmula 1, actualmente en manos de Red Bull.

Jake Boxall-Legge

Editado: 7 nov 2026, 9:55

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McLaren ha presentado sus novedades para el Gran Premio de Brasil con el objetivo de recuperar la tercera posición del Mundial de Constructores de Fórmula 1 en la recta final de la temporada. Para la cita de Interlagos, la escudería británica ha introducido nuevos alerones delantero y trasero.

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El equipo asegura que estas modificaciones también servirán para el desarrollo de su monoplaza de 2027, con la esperanza de que el paquete aerodinámico revisado permita mejorar ligeramente la facilidad de conducción de un MCL40 que, en numerosas ocasiones, se ha mostrado especialmente difícil de manejar.

El nuevo alerón delantero presenta cambios en las dimensiones de sus tres elementos. El plano principal, el más bajo de los tres, ha visto reducida la longitud de su cuerda, mientras que el elemento central ha aumentado la suya. Como consecuencia, los soportes del alerón ahora se fijan a su sección intermedia. La longitud de la cuerda del plano superior también se ha incrementado y este será el único elemento afectado por la activación del modo recta.

Evidentemente, el equipo considera que esta configuración ofrece el mejor compromiso entre el rendimiento en las rectas y el paso por curva. El aumento de la superficie efectiva del elemento superior debería permitir reducir una cantidad similar de resistencia aerodinámica en las rectas.

En otras zonas del alerón, el plano principal ahora se une a la parte inferior del endplate, que a su vez conecta directamente con la placa inferior y el túnel generador de vórtices situado delante de la rueda.

McLaren también ha introducido un alerón trasero revisado, con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica en el eje posterior y conseguir un mejor equilibrio con las modificaciones realizadas en la parte delantera. Esta actualización viene acompañada de un nuevo alerón de viga (beam wing), que se utiliza para fijar el alerón a la carcasa de la caja de cambios.

El equipo también ha registrado una pequeña actualización del fondo plano que, según explica, permite "mejorar el acondicionamiento del flujo de aire y, como consecuencia, el rendimiento aerodinámico del fondo".

Lando Norris probó las nuevas actualizaciones durante los Libres 1, mientras que el piloto reserva Leonardo Fornaroli, que sustituyó a Oscar Piastri, recibió el encargo de recopilar datos de referencia con la especificación anterior.

"Creo que nuestro ritmo de desarrollo ha sido bastante razonable, pero pienso que Red Bull probablemente ha sido la referencia en ese aspecto este año", explicó Piastri al hablar de la evolución de McLaren durante 2026.

"En comparación con cómo empezamos el año, la parte central de la temporada fue buena para nosotros como equipo, pero creo que, desde entonces, los demás han evolucionado un poco más que nosotros".

Foto de: Jake Boxall-Legge

"Creo que el mayor problema es, sencillamente, que el coche es difícil de conducir. Tiene potencial cuando consigues pilotarlo de la manera que necesita y no cometes ningún error. Entonces puede ser muy rápido, pero lograrlo es demasiado complicado en estos momentos".

"Probablemente eso es lo que más nos limita. En cuanto al desarrollo, creo que hemos evolucionado más que algunos de nuestros rivales, pero este año no hemos sido la referencia como sí lo fuimos durante las dos últimas temporadas".

"Evidentemente, también tenemos algunas piezas nuevas este fin de semana que, esperemos, nos ayuden. Sabemos que, al fin y al cabo, nosotros marcamos la referencia en cuanto a desarrollo durante los últimos dos años y que, en Fórmula 1, todo el mundo intenta superar rápidamente a los demás. Por eso, seguimos trabajando constantemente para mejorar en ese aspecto".

Ninguno de los demás equipos ha registrado oficialmente actualizaciones para esta carrera.

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