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El alerón delantero de McLaren para 2027, estrenado en Brasil, hace que el coche sea más predecible

En Interlagos, McLaren presentó el diseño del alerón delantero que utilizará desde el principio de la F1 2027, y que hace que el coche actual sea más fácil de conducir.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 9 nov 2026, 12:55

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El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que el diseño del alerón delantero que usarán en 2027, estrenado en el MCL40 durante el Gran Premio de Brasil 2026de Fórmula 1, ha mejorado la manejabilidad y la previsibilidad del monoplaza.

La escudería con sede en Woking llevó un paquete de mejoras en Interlagos —que incluía no solo este alerón delantero, sino también un alerón trasero, un alerón de viga y nuevos elementos en el suelo— después de que McLaren perdiera terreno frente a Mercedes, Ferrari y Red Bull en los últimos meses.

Lando Norris consiguió la pole en el Autódromo José Carlos Pace, mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri, quedó en duodécima posición, pero la fuerte lluvia impidió sacar una impresión real de las actualizaciones. Sin embargo, las sesiones de prácticas se desarrollaron en pista seca, lo que permitió entender mejor las piezas.

"Las mejoras que hemos introducido en pista no afectaban a la manejabilidad del coche, sino que solo tenían como objetivo aumentar la carga aerodinámica", explicó Stella. "Pero en este caso, permíteme decir que, especialmente en lo que respecta al alerón delantero, también pretendíamos empezar a abordar el hecho de que el coche necesita ser simplemente más manejable, no solo tener más carga".

"Estamos relativamente satisfechos de que el alerón se comporte según lo esperado. A juzgar por los comentarios de los pilotos y los datos que hemos recopilado, parece que esto ha facilitado un poco la manejabilidad".

"Entre que el coche sea un poco más manejable y que sea un coche fácil de conducir, todavía hay un largo camino por recorrer; estamos trabajando en ello para el coche del año que viene. Y es positivo que las mejoras que estamos introduciendo vayan funcionando según lo previsto", añadió.

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Se esperan más actualizaciones en el próximo Gran Premio de Las Vegas, dentro de dos semanas: "Habrá algunas piezas nuevas en Las Vegas", anunció Andrea Stella.

"Todos los componentes, en cierto modo, tienen que 'comunicarse' entre sí, por lo que las piezas de Las Vegas se adaptarán, obviamente, al flujo generado por el alerón delantero. Pero sí, el alerón delantero, en lo que respecta a mejorar la manejabilidad y a la previsibilidad del coche, fue el componente principal".

"Así que vamos a añadir algo más de eficiencia aerodinámica, pero no espero un cambio significativo en el comportamiento del coche; para conseguirlo, tendremos que centrarnos más en el año que viene", explicó el italiano.

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