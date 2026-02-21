Ir al contenido principal

Artículo especial
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Así fueron los test de F1 2026 para Alonso: vueltas, tiempos, problemas...

La pretemporada de Fernando Alonso en la F1 2026 deja más dudas que certezas: el Aston Martin AMR26, sin rendimiento ni fiabilidad en Barcelona y Bahrein.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 no ha sido tal y como Fernando Alonso esperaba, por decirlo de alguna manera. La emoción de tener el primer Aston Martin de Adrian Newey, un motorista como es Honda, que venía de ganar o luchar por los últimos mundiales y un cambio gran reglamentario que representaba una oportunidad para todos, se ha venido abajo al ver la realidad de la pista.

El Aston Martin AMR26 ha demostrado tener más problemas que rendimiento en estas pruebas, al igual que la unidad de potencia japonesa. De hecho, los números y las estadísticas de Alonso en sus cuatro jornadas de test hablan por sí solas.

En el Circuit de Barcelona-Catalunya, el equipo de Silverstone llegó con retraso y sólo pudo rodar un día completo, el cual fue en su totalidad para el piloto asturiano. Con un monoplaza muy limitado a nivel de motor, Alonso pudo dar 61 vueltas (284 kilómetros) que parecían ser un buen inicio, aunque en cuanto a tiempos se quedó lejos de los favoritos que rodaron en 1:16 con un 1:20.795.

En Bahrein se esperaba un paso adelante de Aston Martin, pero no llegó... En la primera semana de test, el bicampeón español sólo pudo rodar un día y en retrospectiva fue el más productivo de todos, con 98 vueltas en total, aunque también limitado por sus cronos, ya que marcó un 1:38.960 por la mañana y después bajó a un 1:38.248 por la tarde, a cuatro segundos de la mejor referencia.

En la segunda semana de pruebas en Sakhir, Alonso "disfrutó" de día y medio de test, pero en ambas sesiones se vio lastrado por la fiabilidad. Durante la primera jornada, el asturiano se dividió con su compañero Lance Stroll el rodaje y salió a pista por la mañana, dando sólo 28 vueltas debido a un problema con la unidad de potencia Honda. Eso sí, en la tabla de tiempos bajó a 1:36.536.

Las cosas no mejoraron tampoco en su última jornada de pruebas en Bahrein, ya que tras una mañana de tandas cortas y un 1:37.472 como mejor tiempo, Alonso salió a rodar con el AMR26 por la tarde dispuesto a completar su primera tanda larga, pero tras 26 giros el monoplaza dijo basta por otra avería que le obligó a detenerse a mitad de la pista y parar su contabilizador de giros en 68.

En total, Alonso dio 194 vueltas en Bahrein, lo que equivale a 1050 km, con un mejor tiempo de 1:36.536, muy lejos de los 1:32 altos o 1:33 bajos en los que han podido rodar otros equipos de la parrilla. Pero lo más preocupante han sido los problemas de fiabilidad, que le afectaron mucho en dos de sus tres jornadas de pruebas en Sakhir.

Sumando los datos de Barcelona y Bahrein, Alonso completó 255 vueltas con el AMR26 y recorrió 1.334 kilómetros, números realmente pobres. De hecho, junto a su compañero Stroll fueron los dos pilotos que menos rodaron a lo largo de las pruebas, incluso por detrás del nuevo equipo Cadillac.

Más sobre Alonso y los test:

Los números del test de F1 2026 de Alonso con Aston Martin

  VUELTAS KILÓMETROS MEJOR VUELTA VUELTA REFERENCIA

PROBLEMAS

FIABILIDAD
BARCELONA 61 284 1:20.795 1:16.653 0
BAHREIN 194 1050 1:36.536 1:32.803 2
TOTAL 255 1334 - - 2
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

