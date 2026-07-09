Cómo ha cambiado Red Bull F1 un año después de Christian Horner

El 9 de julio de 2025, la noticia de la sorprendente destitución de Christian Horner como jefe de F1 de Red Bull Racing sacudió el paddock. Poniendo fin a un periodo de 20 años que produjo dos dinastías dominantes y ganadoras de títulos, el británico fue apartado tras una prolongada batalla política dentro de la marca de las bebidas energéticas, con una amplia variedad de fichas de dominó que cayeron contribuyendo a un desenlace sensacional.

Entró Laurent Mekies, una figura bien considerada que anteriormente dirigía el equipo Racing Bulls, mientras Red Bull Austria optaba por llevar una gestión más estricta, en lugar de permitir que una sola figura acumulara el control total sobre Milton Keynes.

Evolución, no revolución

Cuando Mekies se asentó en el cargo, su primera prioridad fue tomarle el pulso a la situación, en lugar de impulsar cambios drásticos. Una ruptura limpia sugiere que Red Bull necesitaba empezar de cero, pero obviamente no era el caso. La gran mayoría de las personas que hicieron que Red Bull tuviera éxito en 2022 seguían allí, y eso también minusvaloraría las propias contribuciones monumentales de Horner.

A Mekies también le llevó tiempo entender qué hacía funcionar a un equipo de más de 1000 empleados, y dónde podía hacer mejoras sutiles para sacar lo mejor de ellos. "Sigo viendo a estos chicos como los ve la mayoría de la gente fuera del equipo", dijo el francés en sus primeras declaraciones públicas desde que asumió el cargo. "Os miramos y vemos a las mejores personas del mundo en lo que hacen. El foco estará realmente en asegurarnos de que toda la gente con talento aquí tenga lo que necesita para rendir al máximo, porque ya son los mejores".

Eso no significó que Mekies no hiciera ningún cambio, especialmente en pista. A pesar de negarse a atribuirse el mérito, sí aportó un enfoque más orientado a la ingeniería, y planteó a sus ingenieros las preguntas adecuadas. "Me gusta cómo está trabajando Laurent, muy motivado, haciéndome constantemente las preguntas correctas a mí, pero también al equipo. Creo que es bonito verlo", dijo Max Verstappen después de unos cuantos fines de semana trabajando bajo las órdenes del ingeniero galo.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

A Mekies se le atribuyó, al menos en parte, que Red Bull encontrara algunas soluciones a sus problemas de comportamiento con el coche de 2025, lo que permitió a Verstappen aumentar la presión sobre McLaren hasta el amargo final de temporada, en la que no pudo robar el título a Lando Norris tras una remontada histórica. Fue un comienzo prometedor para la era post-Horner.

Pero en esa fase, los mayores desafíos de Red Bull aún estaban por delante, en forma del doble golpe de la radical revisión reglamentaria de 2026 y de que la escudería construyera sus motores internos por primera vez, una idea de Horner.

Jugar a la política mientras Red Bull se convierte en fabricante

En honor a Horner, Red Bull Ford Powertrains, bajo el ex de Mercedes Ben Hodgkinson, ha desafiado las expectativas con un potente motor V6, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en la parte eléctrica y en el procedimiento de salida del RB22.

Pero ahora también parece que Red Bull podría ser víctima de ese éxito inicial, ya que se dispone a quedarse fuera de las mejoras de motor después de que se determinara que su motor era el más potente de la parrilla. Red Bull lo ha disputado y ha pedido a la FIA que encargue una revisión exhaustiva, pero Motorsport.com entiende que esa revisión solo ha confirmado las conclusiones iniciales del organismo rector y ha sido una experiencia frustrante.

¿Tiene Red Bull derecho a sentirse agraviado o ha sido superado en la maniobra por equipos como Ferrari y Mercedes? El tiempo lo dirá. Pero Horner era y sigue siendo un maestro de la política y de la comunicación, y en medio de la polémica sobre las reglas de 2026 y el esquema de mejoras ADUO, uno se pregunta si el antiguo jefe habría tenido un enfoque diferente.

Arreglar el síndrome del segundo asiento de Red Bull

Si algo bueno ha salido de 2026 para Red Bull, es que su síndrome del segundo asiento parece estar curado. Tras una serie de pilotos que tuvieron dificultades para hacer suyo el asiento junto a Verstappen, el júnior de Red Bull Isack Hadjar ha roto ese hechizo con un impresionante inicio de vida en el equipo A, confirmando el rendimiento instantáneo que mostró en RB en su campaña de debut de 2025. Hadjar logró el tercer puesto en la parrilla a la primera en Melbourne, y subió al podio en Mónaco, aunque más tarde éste se devolviera a Pierre Gasly, piloto de Alpine.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Que Hadjar sea capaz de cumplir es más, probablemente, el resultado de las reglas completamente nuevas que de cualquier cosa que el equipo pudiera haber hecho deliberadamente, además de un mérito de la fortaleza mental del joven francés bajo los focos del equipo grande.

El día de la marmota mientras los rumores sobre Max Verstappen vuelven a brotar

Lo bueno es que Hadjar no está sufriendo significativamente más que Verstappen con la confianza y el equilibrio del coche. La mala noticia es que ambos pilotos lo están sufriendo. Y eso ha desencadenado la inevitable especulación sobre el activo más preciado del equipo.

No sería una temporada de Fórmula 1 sin rumores que vinculen a Verstappen con un equipo rival, o incluso con una retirada temprana de la F1 por lo desilusionado que está el neerlandés con el reglamento actual. Qué depara el futuro es algo que solo sabe el tetracampeón del mundo, pese a lo que quienes buscan atención en internet puedan afirmar saber.

Pero el trabajo que Mekies tiene por delante es el mismo que tenía Horner, y es asegurarse de que todas las circunstancias sean las adecuadas para que Verstappen cumpla su contrato y para que todos esos rumores queden en nada. Tener fallos consecutivos del alerón trasero no ayudará a inspirar confianza, y la escudería atraviesa ahora otro momento crítico para encontrar soluciones significativas a sus carencias, ya sea a nivel operativo o en términos de rendimiento puro.

Esto llega con el telón de fondo de que más miembros clave del personal de Red Bull ya se han marchado o se dirigen a la puerta de salida en breve. Desde la destitución de Horner hace un año, el equipo también apartó al veterano asesor Helmut Marko, mientras que el principal aliado de Verstappen, su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase, ha firmado un acuerdo para irse a McLaren de aquí a 2028 y Paul Monaghan parece encaminado a marcharse a Cadillac.

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

¿Es real la fuga de cerebros de Red Bull o hay demasiada atención sobre algunas de sus salidas, simplemente por su perfil mediático? Quizá la verdad esté en algún punto intermedio.

Sin embargo, el objetivo del juego no ha cambiado para Mekies. Lo único que realmente importa es construir el coche más rápido. Y si no es este año, entonces poner a todas las personas y herramientas en su sitio para garantizar que puedas hacerlo el año que viene.

Si Mekies puede tranquilizar a Verstappen de que ese es el caso, y el neerlandés no está demasiado harto de la F1 en su conjunto como para hacer otra cosa con su vida, entonces todo lo demás encajará.

Por si aún hacía falta decirlo, lo que importa a los Verstappen es lo mismo que importa a cualquier otro piloto. Todo va de ganar. Ese era el caso con Horner, y lo sigue siendo 12 meses después.

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