Los comisarios de Miami plantearán un cambio a la FIA tras exculpar a Magnussen

Kevin Magnussen recibió hasta cuatro penalizaciones distintas en su batalla con Lewis Hamilton durante la carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, tres de ellas por salirse de la pista y ganar ventaja.

La conducción del piloto danés fue una repetición de las tácticas que ya utilizó en Arabia Saudí a principios de temporada, donde, una vez penalizado, se defendió hasta el extremo, beneficiando que su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, pudiera consolidar su propia posición en la zona de puntos. Una vez más, el alemán fue capaz de puntuar en Estados Unidos.

Tras la carrera al sprint, Magnussen declaró a 'Sky Sports F1' que "todas las penalizaciones eran bien merecidas", y añadió: "Empecé a usar estas tácticas estúpidas, que no me gusta hacer, pero al final hice mi trabajo como jugador de equipo".

Tras recibir tres penalizaciones de 10 segundos por sus infracciones, el de Haas fue convocado por los comisarios de la FIA para determinar si, dados sus comentarios en televisión, sus maniobras equivalían a un comportamiento antideportivo.

Así lo explicaron los comisarios en un comunicado: "El piloto [Magnussen] explicó con franqueza que creía que tenía derecho a correr contra el coche #44 [Hamilton] de la forma en que lo hizo, y también que estaba dispuesto a aceptar lo que consideraba que eran sanciones estándar, que se le habrían impuesto por cualquier infracción que hubiera ocurrido mientras luchaba por la posición".

"También era de la opinión de que crear un hueco entre él y los coches que le precedían estaba perfectamente dentro del reglamento, y que no era raro que un piloto intentara ayudar a su compañero de equipo haciéndolo en el transcurso de una carrera".

"En ningún momento pensó que lo que estaba haciendo estaba mal, o que fuera antideportivo de alguna manera. Destacó que los comisarios no suelen aumentar la severidad de las sanciones por reincidencia", continuaron.

Así, los comisarios concluyeron que "no había pruebas claras de una intención de comportarse de una manera que pueda decirse que es antideportiva", y debido al listón que se establece para determinar qué acciones son antideportivas, no se debían tomar más medidas contra el piloto de 31 años. Sin embargo, su informe sí señalaba que "no estaban de acuerdo" con "la forma en la que se pilotó el coche #20".

Y dada la reincidencia de Magnussen, los comisarios sugirieron que se mantendrían conversaciones para modificar el reglamento, con el fin de ofrecerles más poder para aumentar la severidad de los castigos a los pilotos.

"En el futuro, los comisarios tendrán que considerar si, en situaciones apropiadas, especialmente en el caso de infracciones repetidas, las sanciones a aplicar por cada infracción deben ser aumentadas para desalentar situaciones como las que hemos encontrado hoy. Esto es algo que plantearemos explícitamente a la FIA y al equipo de comisarios", finalizaron los árbitros del GP de Miami.