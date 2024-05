La FIA confirma que no revisará la sanción a Alonso en China

Fernando Alonso recibió una penalización de 10 segundos en la carrera al sprint del Gran Premio de China de F1 tras tocarse con Carlos Sainz, una sanción que el ovetense no pudo cumplir, ya que se retiró con un pinchazo. El español, que también recibió tres puntos de penalización, dijo que no entendía por qué había sido sancionado por lo que él consideraba un incidente de carrera.

La semana pasada, Aston Martin decidió solicitar a la FIA un derecho de revisión, que implica poner sobre la mesa pruebas significativas, relevantes y nuevas para que fueran juzgadas por los comisarios este viernes por la mañana, ya durante el GP de Miami.

En la audiencia, a la que asistieron tanto Aston Martin como Ferrari, los comisarios no estuvieron de acuerdo en que las pruebas presentadas por la escudería de Silverstone cumplieran los tres criterios, por lo que el asunto no se reabrirá.

Aston Martin aportó imágenes del incidente grabadas por una cámara frontal del coche de Alonso, que no estaban a disposición de los comisarios cuando tomaron una decisión precipitada durante la carrera al sprint.

Pero, aunque los comisarios aceptaron que estas nuevas imágenes eran claramente nuevas pruebas, y relevantes para el incidente, consideraron que no eran significativas, ya que tenían suficientes tomas alternativas a su disposición en ese momento para tomar una decisión. Así, los nuevos ángulos de cámara no habrían cambiado la decisión final.

"El supuesto nuevo elemento presentado era un vídeo del coche #14 [el de Alonso] que miraba hacia adelante, y del que Aston Martin y los comisarios no disponían en el momento de la decisión original, ya que fue descargado [publicado] por la F1 después de la sesión de sprint", dijeron los comisarios.

"Aunque los comisarios tenían otras imágenes del incidente desde diferentes ángulos de cámara, no tenían estas imágenes. En su escrito solicitando la revisión, Aston Martin sugirió que el nuevo ángulo de cámara mostraba que el incidente en cuestión era un incidente de carrera, y no uno por el que su piloto debiera ser penalizado".

"Aunque no disponíamos de estas imágenes en el momento de tomar nuestra decisión, no consideramos que fueran un elemento nuevo 'significativo'. Las nuevas imágenes no nos habrían hecho cuestionar nuestra decisión ni nos habrían dado una perspectiva del incidente que no tuviéramos ya. Había suficientes imágenes desde otros ángulos de cámara para darnos una idea clara para tomar las decisiones", concluyó el comunicado.

Motorsport.com ha podido saber que la decisión fue comunicada a Aston Martin el viernes, pero debido a que todos los comisarios del Gran Premio de China tenían que firmar en ella y no todos estaban disponibles a tiempo, la publicación del veredicto en sí tuvo que retrasarse.

Tras el incidente ocurrido en Shanghái, el director del equipo verde, Mike Krack, dijo que las frecuentes sanciones a sus pilotos, mientras otros incidentes no eran castigados, le empezaron a parecer "injustas".

Alonso fue varios pasos más allá en Miami tras verse envuelto en una colisión en la salida de la carrera corta del sábado, sugiriendo que Lewis Hamilton, eludió una penalización por el incidente porque "no era español". El bicampeón comentó que tenía la intención de plantear al organismo federativo el tema de la aplicación justa de las sanciones.