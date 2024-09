Colapinto responde al halago de Pérez por la radio en Singapur

El piloto argentino se quedó a las puertas de los puntos en la carrera del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1, aunque rodó en muchas de las vueltas en la novena plaza después de una arriesgada salida en la que casi se toca con su compañero, Alexander Albon. Con el paso de las vueltas y su estrategia, fue cayendo hasta la definitiva undécima posición, en la que cruzó la línea de meta.

Aunque hubo alguien al que le llamó la atención su desempeño, Sergio Pérez, quien indicó que Franco Colapinto estaba pilotando bastante bien en el circuito urbano de Marina Bay. Tras la cita nocturna, se le preguntó por la opinión de ese halago, y contestó: "Estaba tratando de apretar. 'Checo' [Pérez] es un tipo muy agradable, crecí viéndolo correr en la Fórmula 1, despertando temprano en Argentina, y apoyándolo como un chico de México, eso era lo más cercano a nosotros, y fue muy agradable apoyarlo cuando yo era pequeño, y ahora es aún mejor correr contra él".

Sobre lo que fue la carrera en el Gran Premio de Singapur, el de Williams indicó que fue una bastante "dura", y se sintió frustrado por no acabar en los puntos: "Es una pena no haber acabado con puntos después de un buen esfuerzo, pero es lo que hay. También ha sido una carrera buena, pero hemos cometido algunos errores que no nos han permitido acabar en los puntos".

"Cuando lo haces todo perfecto, y hoy no lo hemos hecho, y creo que por eso no estamos en los puntos, pero aún así ha sido una buena carrera. Deberíamos haber acabado en los puntos parando un poco mejor, así que es lo que hay, podríamos haber trabajado un poco mejor en algunos puntos", indicó, antes de explicar lo que ocurrió en la salida.

"No lo sé, solo vi a Tsunoda a mi lado, había un espacio y me metí, no había nadie a mi derecha, y dejé espacio a la derecha hasta la línea blanca, aunque todavía no he visto la repetición", sentenció Franco Colapinto tras finalizar undécimo en su tercera carrera en la máxima categoría del automovilismo.

57

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!