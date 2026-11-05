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Colapinto celebra la unión latina en F1: "No como en el fútbol, que es todo odio"

El argentino siente México y Brasil como sus carreras de casa y celebra que la F1 acerque a las aficiones latinoamericanas: una pasión compartida que también abre la puerta a nuevos seguidores.

Pol Hermoso

Editado: 5 nov 2026, 16:41

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Brasil y Argentina no suelen necesitar demasiados motivos para discutir de deporte. Basta con que aparezca un balón. Pero Franco Colapinto encuentra otro ambiente cuando lo que hay delante es un Fórmula 1.

En su llegada a Interlagos, el piloto de Alpine reivindicó una afición que, según siente desde el cockpit, sabe mirar más allá de las fronteras.

La pregunta llegó de un periodista chileno, que le recordó que su apoyo tampoco termina en Argentina. Y Colapinto aprovechó para explicar qué significa competir en esta parte del calendario, donde México y Brasil le permiten disfrutar de algo parecido a correr en casa.

"Para mí, México y Brasil son las carreras de casa que no tengo. Es un momento del año que se disfruta mucho", explicó este jueves, durante el media day del GP de Sao Paulo.

Interlagos ya conoce bien el fenómeno Colapinto. Desde su primera participación en 2024, los aficionados argentinos han convertido la cita brasileña en una oportunidad para acompañar a su piloto sin tener que cruzar el Atlántico. Pero el cariño que destaca Franco no llega únicamente envuelto en una bandera albiceleste.

"Es un gran honor para nosotros, siendo latinos. Es lo que esperábamos y lo que ahora está sucediendo", señaló sobre el crecimiento de la afición en la región. "Es un orgullo enorme que en un deporte que nosotros amamos también haya mucha más unión entre los países latinos".

Y ahí apareció la comparación más contundente de su intervención: "No como en el fútbol, que es todo odio y todos están en contra de uno y del otro. Creo que en el deporte de la Fórmula 1 estamos todos mucho más juntos, más unidos".

Una afición que también abre camino

Colapinto matizó que todavía hay que "seguir trabajando y mejorando", pero insistió en esa sensación de compartir algo: "Chile, Argentina, México, estamos todos empujando en la misma dirección. Brasil también. Es algo lindo".

Para él, esa unión tiene un valor añadido en un deporte al que cuesta especialmente llegar desde Latinoamérica. Habló del esfuerzo necesario, de las oportunidades "muy escasas" y de esos momentos decisivos que pueden acercar o alejar el sueño de competir en la F1. Por eso también le ilusiona lo que ocurre al otro lado de la pantalla.

"Que haya nuevos fanáticos, que haya nuevos sueños, que los chicos de golpe empiecen a conocer más del deporte, es todo muy especial", explicó.

Es la parte del fin de semana que no depende del balance del Alpine ni de encontrar unas décimas el sábado. Colapinto llega a Brasil para competir, pero también para disfrutar de una de esas carreras que siente propias. Y de una grada en la que, por una vez, argentinos y brasileños pueden tener más cosas que celebrar juntos que discutir.

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