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La F1 y la FIA explican por qué el regreso de África es "mucho más que una carrera"

Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem destacan que el GP de África de F1 en Ruanda supondrá mucho más que una carrera para todo el continente.

Juanjo Sáez

Editado: 13 oct 2026, 10:29

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La F1 volverá a África de la mano de Ruanda

Foto de: FIA

¡Por fin! Después de muchos años intentando cerrar el regreso de África a la Fórmula 1, este martes 13 de octubre de 2026 el campeonato ha confirmado un nuevo acuerdo con Ruanda para que la categoría regrese al continente africano por primera vez desde 1983, aunque para materializarse habrá que esperar al inicio de la década de 2030.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, reconoció que dicho acuerdo supone la conclusión de un proceso de expansión geográfica para llegar a diversos mercados.

"Hoy es un momento histórico para la F1, con la incorporación de Ruanda al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte se disputará en todos los continentes habitados, acercando el mundial a los aficionados de todo el mundo".

"África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1 y, desde el principio, estábamos decididos a volver de la manera adecuada, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo".

El director ejecutivo de la Fórmula 1 también quiso hablar de la importancia que podría tener la carrera para todo el continente a todos los niveles.

"Se trata de mucho más que acoger un gran premio. Juntos podemos generar beneficios económicos y sociales duraderos a través del turismo, las inversiones, el desarrollo de competencias y el crecimiento de las empresas locales, garantizando que el impacto positivo de este evento se perciba durante generaciones", concluyó Domenicali.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también se mostró encantado con el nuevo acuerdo y explicó cómo el organismo rector intentará ayudar lo máximo posible.

"El regreso de la Fórmula 1 a África es un momento histórico y un paso importante en el continuo crecimiento global del automovilismo. Ruanda ha demostrado su compromiso con la voluntad de organizar un evento de talla mundial, por lo que la FIA trabajará en estrecha colaboración con la FOM y con nuestros socios para que el nuevo circuito se desarrolle según los más altos estándares internacionales", finalizó Ben Sulayem.

La noticia:

Algo más que una carrera de F1 para Africa

Según los datos difundidos por los organizadores, en todo el continente africano ya hay más de 100 millones de aficionados, con un porcentaje de seguidores menores de 35 años cercano al 60% en los principales mercados del África subsahariana.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, también expresó su gran satisfacción y presentó el acuerdo como una inversión destinada a generar beneficios que van mucho más allá del ámbito deportivo: "Hoy es el día de África. Durante más de tres décadas, el mundial más importante del mundo se ha disputado sin este continente y con este acuerdo la situación cambiará. Ruanda se enorgullece de acoger el Gran Premio de África".

"Queremos compartir este momento con más de 100 millones de aficionados africanos, muchos de los cuales son jóvenes que merecen ver este deporte en su propio país e imaginar un futuro como ingenieros, técnicos, empresarios y, algún día, pilotos".

"El circuito de Bugesera, junto con el nuevo aeropuerto internacional, aportará puestos de trabajo, conocimientos, turismo y nuevas oportunidades comerciales a nuestro país y a la región durante las próximas décadas. Nuestro objetivo nunca ha sido organizar un único fin de semana, sino generar beneficios duraderos para nuestra población", dijo.

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