Cinco conclusiones rápidas del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

La primera victoria de Hamilton con Ferrari no ha surgido de la nada

En su 31ª salida en un Gran Premio de Fórmula 1 con Ferrari, Lewis Hamilton ha llevado por fin a la Scuderia al escalón más alto del podio, su primera victoria en dos años naturales. Casi nada.

No se puede decir que no se viera venir. Rodeado de un equipo de ingeniería y con un SF-26 en cuyo desarrollo tuvo una participación significativa, el heptacampeón británico ha sido una persona totalmente diferente este año, exorcizando sus demonios este invierno tras una difícil campaña 2025 que lo llevó al límite.

Mercedes había sido dominante hasta este momento de la temporada, pero con un Ferrari mejorado en España, Hamilton y su equipo optaron por una estrategia agresiva de tres paradas en la guerra de neumáticos de Barcelona, lo que le sirvió al siete veces campeón del mundo para aprovechar un coche de seguridad virtual. Esa pequeña ayuda de su viejo rival Fernando Alonso no resta mérito a un fin de semana que Ferrari ejecutó a la perfección. Hamilton por fin ha encajado en su nuevo equipo, y el resultado iba a llegar tarde o temprano. Al final, llegó a la primera.

- Filip Cleeren

Antonelli tampoco se libra de la mala suerte

La temporada que había transcurrido sin problemas para Andrea Kimi Antonelli se vio afectada por la mala suerte por primera vez, ya que se retiró a solo unas vueltas del final tras realizar una buena maniobra de adelantamiento sobre George Russell.

Esa pasada fue otro recordatorio más de que no es simplemente la mala suerte de Russell lo que ha permitido a Antonelli construir una ventaja tan dominante en el campeonato. Una y otra vez, Kimi ha demostrado que puede ser más rápido que su compañero de equipo más experimentado, o, como mínimo, estar a su altura.

Ahora, esa ventaja en la general se ha reducido de repente en 25 puntos. Y cada vez parece más claro que, si Antonelli va a tener que enfrentarse a un rival por el título este año, puede que no sea Russell, sino otra persona.

- Oleg Karpov

Leclerc se enfrenta a un nuevo reto en Ferrari con el ascenso de Hamilton

Charles Leclerc ha sido durante mucho tiempo el príncipe heredero de Ferrari, y ese estatus se vio reforzado antes del Gran Premio de Mónaco con un nuevo contrato por varios años. Esta temporada, sin embargo, el monegasco se encuentra en una situación que no había vivido en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años.

Por supuesto, Leclerc ya ha tenido que competir anteriormente contra compañeros de equipo como Sebastian Vettel y Carlos Sainz, pero el año pasado se impuso cómodamente a Hamilton a pesar de todo el revuelo que rodeó el fichaje del británico procedente de Mercedes. En 2026, sin embargo, la historia es completamente diferente.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Hamilton ha cobrado impulso en la Scuderia, y eso también ejerce presión indirecta sobre Leclerc, si quiere consolidarse como líder del equipo de Maranello a largo plazo. Los dos últimos fines de semana de carrera no han sido muy buenos en ese sentido. Aunque su accidente en Mónaco aún podría atribuirse a problemas de frenos, Leclerc admitió ante la prensa el sábado que se sentía avergonzado por su accidente en la Q3 de Barcelona.

Leclerc sigue poseyendo la velocidad pura y el potencial para lograr grandes éxitos con Ferrari, pero en estos momentos está buscando respuestas con el coche de 2026, los frenos y, tras las dos últimas semanas, también consigo mismo. Nada ha cambiado en cuanto al talento o el ritmo puro de Leclerc —ambos siguen siendo evidentes—, pero con el progreso de Hamilton, ahora tiene algo que demostrar.

- Ronald Vording

McLaren aún tiene trabajo por delante para volver a la lucha

McLaren parecía haber dado un paso adelante al comienzo del fin de semana tras un par de resultados frustrantes en Canadá y Mónaco, con Lando Norris encabezando la tabla de tiempos el viernes.

Andrea Stella se mostró satisfecho al ver que el tan comentado alerón delantero introducido en Mónaco por fin empezaba a dar los frutos esperados después de que el equipo realizara una modificación en un extremo. Sin embargo, no fue suficiente para situar a McLaren al mismo nivel que Mercedes y Ferrari en Barcelona.

Norris solo pudo lograr el cuarto puesto en la clasificación y habría terminado en esa misma posición de no ser por el abandono de Antonelli. Oscar Piastri vivió un fin de semana aún más difícil. El australiano salió séptimo, terminó séptimo y nunca pareció realmente competitivo a lo largo de la carrera del domingo.

Al menos, McLaren vio cómo sus dos coches cruzaban la línea de meta, algo que no ha sido habitual en las últimas carreras. Sin embargo, eso es un escaso consuelo para un equipo que ha ganado los últimos campeonatos.

- Federico Faturos

Los equipos desentrañan las peculiaridades de la F1 2026

Quizá haya sido lo más parecido a una carrera 'normal' de Fórmula 1 que hemos visto esta temporada, sin que se apreciaran casi ninguna de las tendencias iniciales de 2026. Poco a poco, los equipos están descubriendo cómo optimizar las salidas, y ya no parece que Ferrari tenga ninguna ventaja particular en ese aspecto.

En las primeras carreras, parecía casi predestinado que un coche rojo liderara en la entrada en la curva 1, dado lo bien que la Scuderia gestionaba las arrancadas en comparación con sus rivales. Pero ya no es así, y en Barcelona ni siquiera los neumáticos más blandos ayudaron a Lewis Hamilton a superar a George Russell en el camino hacia la primera curva.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Quizá Barcelona simplemente no sea el circuito adecuado para ello, pero tampoco se materializó la 'competición yo-yo'. Hubo adelantamientos, pero ninguna de esas batallas de ida y vuelta que se convirtieron en el sello distintivo de las primeras citas de la temporada.

Si eso es algo bueno o malo, es algo que cada uno puede decidir por sí mismo.

- Oleg Karpov