Sainz: "Muy contento, pero otros mejoran más los sábados"

Carlos Sainz se metió entre los mejores en el viernes del GP de Portugal 2021 de Fórmula 1, después de una gran sesión de libres 2 en la que acabó cuarto, a menos de cuatro décimas del más rápido, Lewis Hamilton.

El español continúa su proceso de aprendizaje y adaptación al volante del Ferrari SF21 y se mostró "muy contento" por lo que reflejaron las tablas de tiempos este viernes, después de ser 9º, a ocho décimas de Leclerc, en la FP1.

"En general ha sido un día muy positivo para mí. Seguimos aprendiendo, seguimos experimentando con diferentes condiciones, a pesar de estar en la pista con probablemente el menor agarre de la temporada", comentó el español en Portimao.

"Venimos de Bahrein y luego Imola, donde hubo mucho agarre. Hoy en cambio la pista estuvo muy resbaladiza, y es otra experiencia conducir en estas condiciones a la hora de entender cómo va el Ferrari con tanto viento y tan poco agarre. Es otro buen día desde este punto de vista".

Sainz hizo referencia a su ADN rallístico, heredado de su padre, cuando comentó cómo le fue con la poca adherencia que se encontraron los 20 pilotos en el asfalto portugués.

"Me gustan las condiciones de baja adherencia. Siempre es algo que supongo que está en mi naturaleza y me gusta el reto de tener que encontrar agarre en lugares donde no lo hay. Pero al mismo tiempo, ya sabes, como vimos en Imola, que el viernes tendemos a ser un poco más fuertes que tal vez el sábado o el domingo. ¿Es por el combustible, o por el motor? No estoy seguro", apuntó.

"Luego vemos que otros equipos dan pasos más grandes el sábado, así que voy a seguir siendo cauteloso y a ver cómo va mañana".

Respecto a los neumáticos, de los cuales ya se han quejado los dos pilotos de Mercedes, Sainz también subraya que será todo un reto ponerlos en la ventana correcta de funcionamiento de cara a la clasificación del sábado.

"Normalmente el neumático blando es mucho más rápido que el otro compuesto. Hay que entender el neumático, el comportamiento del coche, también en función del neumático. Además de cómo hacer la vuelta rápida, cómo calentar el neumático, que es fundamental. Estos son los puntos en los que hay que centrarse para mañana", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Portugal de F1 2021

