Fórmula 1 GP de Sao Paulo
¡Cambios de motor! Verstappen, Leclerc, Hamilton y Pérez sancionan en Brasil
Hamilton y Leclerc perderán diez puestos en Brasil, mientras Verstappen y Checo Pérez saldrán desde el fondo de la parrilla por cambios de motor.
Juanjo Sáez
Editado: 7 nov 2026, 14:55
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
El Gran Premio de São Paulo 2026 tendrá una parrilla de salida muy diferente a la que podría esperarse por los resultados de la clasificación. Los cambios de componentes en las unidades de potencia han provocado un importante efecto dominó y cuatro nombres destacados tendrán que afrontar una carrera especialmente complicada en Interlagos: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Sergio Pérez.
El caso más llamativo es el de Verstappen. Red Bull ha decidido cambiar componentes de la unidad de potencia de su monoplaza después de los problemas que sufrió el neerlandés durante los entrenamientos libres del viernes. La decisión le obligará a salir desde el fondo de la parrilla, por lo que su resultado en la clasificación no importará.
Verstappen no será el único piloto de primer nivel que tendrá que remontar en Interlagos. Lewis Hamilton y Charles Leclerc también recibirán una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida, lo que condicionará sus opciones de conseguir un buen resultado con Ferrari.
La situación deja a la Scuderia ante un domingo complicado, con sus dos pilotos obligados a recuperar terreno desde posiciones más retrasadas de las que consigan en la clasificación.
Por su parte, Sergio Pérez también tendrá que partir desde el fondo de la parrilla, al igual que Verstappen. De esta forma, los dos pilotos que compartieron garaje en Red Bull volverán a coincidir en una situación complicada de cara a la carrera brasileña.
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