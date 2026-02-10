Ir al contenido principal

Fórmula 1

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

En lo que respecta a su proyecto de F1, el enfoque a largo plazo de Cadillac significa que se está preparando para sufrir algunas dificultades iniciales.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac

El nuevo equipo Cadillac mantiene las expectativas bajo control antes de su debut en el GP de Australia. La marca de General Motors ha montado minuciosamente su ambicioso proyecto, que cuenta con varias sedes en Estados Unidos y en Reino Unido, con dos pilotos experimentados como Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y motores Ferrari hasta que el equipo fabrique sus propias unidades de potencia.

Aun así, la F1 es más competitiva que nunca y todos en Cadillac son muy conscientes de la magnitud del reto, a pesar de que las nuevas reglas ofrecen la oportunidad de restablecer el orden jerárquico.

Cuando se le preguntó si el equipo aspiraría a sumar puntos, el director ejecutivo Dan Towriss prefirió restar importancia a esta posibilidad: "Para mí, los puntos serían una meta algo arbitraria".

"Quiero pensar en ganar a otros equipos, ganar a otros coches en la pista y en cuántos coches podemos adelantar en el primer año para subir puestos en la parrilla. Así es como lo vemos realmente".

"En segundo lugar, también será importante el ritmo de desarrollo de este coche. Por lo tanto, es obvio que tenemos una perspectiva a largo plazo para el equipo. Y ese es el enfoque que vamos a tener".

"Creo que centrarse en los puntos desde el principio sería arbitrario y representaría un pensamiento a corto plazo. Y lo que buscamos es tener éxito en esta categoría a largo plazo".

Cadillac probó con éxito su primer coche de F1 el 16 de enero, antes de completar 164 vueltas en los test de Barcelona y disputar su segundo (y último) día de rodaje permitido en Bahrein el 9 de febrero.

Más sobre Cadillac:
Sergio Perez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto: Cadillac Communications

En comparación, algunos equipos consolidados salieron a la pista mucho más tarde, por ejemplo Aston Martin debutó en Barcelona el 29 de enero, mientras que Williams se perdió por completo las pruebas privadas de España y no pudo poner a prueba su nuevo monoplaza hasta el 4 de febrero.

"Para nosotros, Barcelona fue sobre todo una prueba de rodaje y de sistemas", dijo Towriss. "Porque todo lo que estamos construyendo es nuevo, es la primera columna de dirección, nuestro primer sistema de combustible, todas las piezas. Así que nos centramos realmente en la fiabilidad. Empezaremos a ver cómo se comporta el rendimiento".

"Creo que, para nosotros, lo importante será el ritmo de desarrollo. Es de esperar que, desde el punto de vista aerodinámico, empecemos algo rezagados en Melbourne".

"A medida que obtengamos más datos, el desarrollo de este coche será bastante rápido. Sin duda, esperamos competir con otros equipos. Veremos cómo evoluciona la situación. Una vez más, tenemos muchos cambios: neumáticos, chasis, unidad de potencia. Los pilotos tendrán que conducir estos coches de forma diferente. Hay muchas preguntas que aún deben responderse".

El hecho de admitir que Cadillac puede quedarse atrás con respecto a sus rivales en cuanto a aerodinámica se ve agravada por el hecho de que se espera que los coches con motor Mercedes mantengan una ventaja, gracias a la astuta interpretación de la nueva normativa sobre unidades de potencia relativa a la relación de compresión del motor de combustión interna por parte del fabricante alemán, aunque la FIA espera resolver esta polémica antes del GP de Australia 2026.

Nada menos que cuatro equipos utilizan motores Mercedes, entre ellos el equipo oficial de la marca, el actual campeón McLaren, Williams y Alpine.

"Es evidente que hay mucho diálogo entre los fabricantes de unidades de potencia", dijo Towriss. "Creo que fuera de Mercedes hay unanimidad sobre lo que debería suceder. Eso seguirá su curso en el diálogo con la FIA. Y ya veremos qué pasa".

"Creo que todo el mundo está de acuerdo en que no veremos algunas de esas ventajas en 2027, y queda por ver cómo se va a controlar eso en 2026", concluyó el de Cadillac.

