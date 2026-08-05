Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Fórmula 1
Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Por qué los progresos "no satisfacen" a Red Bull hasta darle a Verstappen un coche ganador

Fórmula 1
GP de Hungría
Por qué los progresos "no satisfacen" a Red Bull hasta darle a Verstappen un coche ganador

El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Fórmula 1
El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson

Fórmula 1
Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson

Cómo la actualización de McLaren en Hungría corrige un error de diseño

Fórmula 1
GP de Hungría
Cómo la actualización de McLaren en Hungría corrige un error de diseño

El símil de Cadillac para su 2026: "Es como construir un avión mientras lo pilotas"

Fórmula 1
El símil de Cadillac para su 2026: "Es como construir un avión mientras lo pilotas"

Rovanperä no cierra ninguna puerta para 2027 y confirma que hablará con Toyota

Super Formula
Rovanperä no cierra ninguna puerta para 2027 y confirma que hablará con Toyota

La revolución de Aston Martin se cobra otra salida antes de 2027

Fórmula 1
La revolución de Aston Martin se cobra otra salida antes de 2027
Noticias
Fórmula 1

El símil de Cadillac para su 2026: "Es como construir un avión mientras lo pilotas"

A mitad de su primera temporada en la F1, Cadillac hace balance de cómo está evolucionando en estos meses y de lo que aún le falta en comparación con los equipos de la zona media.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Colton Herta, Cadillac Racing

Cadillac se ha dado cuenta, desde marzo hasta ahora, de todo lo que aún le queda por hacer, construir y mejorar para situarse en la zona media de la parrilla de la F1 y convertirse en una escudería respetable en cuanto a rendimiento.

Nada nuevo: lo que está atravesando la marca estadounidense es un camino que casi todos los nuevos equipos que han debutado en la Fórmula 1 han tenido que recorrer. Dificultades, problemas y una organización buena pero todavía no óptima para lo que es el Olimpo del automovilismo internacional

Durante casi toda la primera mitad de la temporada, Cadillac se ha visto, de una manera un tanto sorprendente, en una lucha reñida con Aston Martin. Eso, sin embargo, se debe sobre todo a las dificultades del equipo de Silverstone, más que al rendimiento de los MAC-26. De hecho, en Hungría el AMR26 dio un paso adelante y abrió un gran hueco.

Graeme Lowdon ha descrito la situación actual del equipo que dirige, sin ocultar lo mucho que aún queda por hacer para poder cosechar más adelante los frutos de lo sembrado.

"Todavía estamos en fase de construcción. Es como construir un avión mientras lo pilotas, o un barco mientras ya estás navegando en el mar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Seguimos construyendo las instalaciones. Junto a mi escritorio tengo un par de botas de seguridad con puntera de acero y un casco, porque visitamos las obras con regularidad. Hay una muy grande en Indianápolis y otra más pequeña en Silverstone".

Más sobre Cadillac:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

No solo hay fábricas en Indiana e Inglaterra, sino también la de Charlotte (Carolina del Norte), que se destinará a la fabricación de las unidades de potencia Cadillac para el futuro, cuando el equipo americano se despida de los motores Ferrari que lleva actualmente para poder competir.

"Claro, la empresa encargada de la unidad de potencia también está construyendo su propia fábrica en Charlotte. Además, seguimos contratando personal a un ritmo muy acelerado, por lo que aún hay mucho trabajo de construcción y desarrollo en marcha".

"El segundo trimestre de este año también nos ha permitido empezar a comprender mejor los puntos fuertes y débiles del MAC26, además de los puntos fuertes y las dificultades del equipo desde el punto de vista operativo", explicó.

Cada día es un nuevo aprendizaje. Ese es el lema de Cadillac. Pero lo más importante es que los directivos son conscientes de que el momento de los últimos retoques, aquel en el que se dejarán a un lado el martillo y la paleta, aún están muy lejos.

"Nos gusta decir que cada día es un día de aprendizaje. Creemos que si hay un día en el que no aprendemos nada, es un día perdido. Por eso intentamos continuamente identificar todas las áreas en las que podemos mejorar y progresar".

"En este momento seguimos afrontando cambios importantes, porque realmente hay muchísimo por hacer y muchas cosas son muy nuevas. Por lo tanto, aún estamos lejos de la fase en la que nos limitamos a pulir y optimizar los detalles, que creo que es, en cambio, en la que probablemente se encuentran hoy muchos de los otros equipos", concluyó.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La revolución de Aston Martin se cobra otra salida antes de 2027

Mejores comentarios
Más de
Giacomo Rauli

Los dramáticos momentos justo tras el grave accidente de Ogier en Finlandia

WRC
WRC
Rally de Finlandia
Los dramáticos momentos justo tras el grave accidente de Ogier en Finlandia

Sainz responde a Piastri: "Tengo una justificación bastante válida de lo ocurrido"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Sainz responde a Piastri: "Tengo una justificación bastante válida de lo ocurrido"

Leclerc: "Vamos bien donde deberíamos sufrir y mal donde deberíamos ir bien"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Leclerc: "Vamos bien donde deberíamos sufrir y mal donde deberíamos ir bien"
Más de
Cadillac

Cadillac ataca su mayor punto débil con una mejora clave para Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Cadillac ataca su mayor punto débil con una mejora clave para Hungría

Cadillac F1 no se detiene: los cambios en el alerón delantero para Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Cadillac F1 no se detiene: los cambios en el alerón delantero para Spa

Cadillac F1 elige a un joven piloto de 16 años para desarrollo en el simulador

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Cadillac F1 elige a un joven piloto de 16 años para desarrollo en el simulador

Últimas noticias

Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Fórmula 1
Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Por qué los progresos "no satisfacen" a Red Bull hasta darle a Verstappen un coche ganador

Fórmula 1
GP de Hungría
Por qué los progresos "no satisfacen" a Red Bull hasta darle a Verstappen un coche ganador

El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Fórmula 1
El secreto de Alonso que pocos ven: "No tiene un estilo de pilotaje"

Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson

Fórmula 1
Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson