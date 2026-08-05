El símil de Cadillac para su 2026: "Es como construir un avión mientras lo pilotas"

Cadillac se ha dado cuenta, desde marzo hasta ahora, de todo lo que aún le queda por hacer, construir y mejorar para situarse en la zona media de la parrilla de la F1 y convertirse en una escudería respetable en cuanto a rendimiento.

Nada nuevo: lo que está atravesando la marca estadounidense es un camino que casi todos los nuevos equipos que han debutado en la Fórmula 1 han tenido que recorrer. Dificultades, problemas y una organización buena pero todavía no óptima para lo que es el Olimpo del automovilismo internacional.

Durante casi toda la primera mitad de la temporada, Cadillac se ha visto, de una manera un tanto sorprendente, en una lucha reñida con Aston Martin. Eso, sin embargo, se debe sobre todo a las dificultades del equipo de Silverstone, más que al rendimiento de los MAC-26. De hecho, en Hungría el AMR26 dio un paso adelante y abrió un gran hueco.

Graeme Lowdon ha descrito la situación actual del equipo que dirige, sin ocultar lo mucho que aún queda por hacer para poder cosechar más adelante los frutos de lo sembrado.

"Todavía estamos en fase de construcción. Es como construir un avión mientras lo pilotas, o un barco mientras ya estás navegando en el mar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Seguimos construyendo las instalaciones. Junto a mi escritorio tengo un par de botas de seguridad con puntera de acero y un casco, porque visitamos las obras con regularidad. Hay una muy grande en Indianápolis y otra más pequeña en Silverstone".

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

No solo hay fábricas en Indiana e Inglaterra, sino también la de Charlotte (Carolina del Norte), que se destinará a la fabricación de las unidades de potencia Cadillac para el futuro, cuando el equipo americano se despida de los motores Ferrari que lleva actualmente para poder competir.

"Claro, la empresa encargada de la unidad de potencia también está construyendo su propia fábrica en Charlotte. Además, seguimos contratando personal a un ritmo muy acelerado, por lo que aún hay mucho trabajo de construcción y desarrollo en marcha".

"El segundo trimestre de este año también nos ha permitido empezar a comprender mejor los puntos fuertes y débiles del MAC26, además de los puntos fuertes y las dificultades del equipo desde el punto de vista operativo", explicó.

Cada día es un nuevo aprendizaje. Ese es el lema de Cadillac. Pero lo más importante es que los directivos son conscientes de que el momento de los últimos retoques, aquel en el que se dejarán a un lado el martillo y la paleta, aún están muy lejos.

"Nos gusta decir que cada día es un día de aprendizaje. Creemos que si hay un día en el que no aprendemos nada, es un día perdido. Por eso intentamos continuamente identificar todas las áreas en las que podemos mejorar y progresar".

"En este momento seguimos afrontando cambios importantes, porque realmente hay muchísimo por hacer y muchas cosas son muy nuevas. Por lo tanto, aún estamos lejos de la fase en la que nos limitamos a pulir y optimizar los detalles, que creo que es, en cambio, en la que probablemente se encuentran hoy muchos de los otros equipos", concluyó.