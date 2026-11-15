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Button se rinde a Alonso y destaca lo que le hace diferente al resto de pilotos de F1

Button se rinde a la pasión de Alonso por las carreras, explica qué le mantiene motivado a los 45 años y destaca su talento e importancia en Aston Martin.

Juanjo Sáez

Editado: 15 nov 2026, 13:14

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Jenson Button ha vuelto a poner en valor la excepcional longevidad de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El expiloto británico, que compartió equipo con el asturiano en McLaren entre 2015 y 2016, reconoce que le sorprende su capacidad para mantenerse competitivo y, sobre todo, la pasión que sigue demostrando por las carreras a sus 45 años.

Button admite que siempre puede existir cierta duda sobre la continuidad de un piloto que lleva tanto tiempo en la élite, pero considera que Alonso tiene motivos de sobra para seguir mientras conserve las ganas de competir. "Me asombra su dedicación y lo mucho que le gusta competir al más alto nivel, y todavía conserva esa habilidad. Entonces, ¿por qué no seguir hasta que ya no quiera hacerlo?", reflexionó en declaraciones a F1.com.

El piloto británico, que decidió retirarse de la categoría reina después de la temporada 2016, reconoce que su propia experiencia fue muy diferente. "¡Llevo 10 años fuera del deporte y me retiré porque estaba cansado!", recordó.

Por eso, no oculta su admiración por la energía que sigue transmitiendo Alonso, cuya vida continúa girando alrededor del automovilismo.

"No sé cómo lo hace. De verdad, no lo sé. Vive para las carreras, vive para la F1. Cuando no está en un coche de F1, está en un kart en su circuito o conduciendo coches que antes competían en el DTM", explicó.

Para Button, la clave que explica que Alonso continúe alargando su carrera no está necesariamente en la posibilidad inmediata de conseguir victorias, sino en comprobar que el proyecto en el que trabaja avanza en la dirección correcta. En el caso de Aston Martin, el asturiano sabe que los resultados no llegarán de un día para otro, pero él necesita percibir que el equipo se acerca progresivamente a sus objetivos.

"Lo que quiere es ver progreso, eso es lo principal. Probablemente sabe que no va a ganar carreras pronto, pero mientras vea progreso y se acerque a la victoria, eso es lo que lo mantendrá motivado", apuntó.

El campeón del mundo de 2009 también quiso subrayar que el talento de Alonso sigue siendo algo especial. Aunque considera que es complicado comparar el rendimiento actual con el de otras épocas, debido a los cambios que ha experimentado la F1.

"Con Fernando se nota enseguida. Está al volante y va haciendo pequeños ajustes todo el tiempo, es fantástico contar con su talento en este deporte", afirmó Button.

Más sobre Alonso:

La importancia de la continuidad de Alonso para Aston Martin

Jenson Button también valoró positivamente que Alonso haya confirmado su continuidad en Aston Martin para la próxima temporada. En un proyecto que todavía busca dar el salto definitivo hacia la parte delantera de la parrilla, considera que mantener a sus dos pilotos es fundamental para seguir desarrollando el monoplaza.

"Creo que eso es muy importante para este equipo, y la continuidad de ambos pilotos es fundamental. Han pasado por momentos difíciles y esperan que lleguen los buenos tiempos, y la retroalimentación de ambos es clave", señaló.

El británico insistió en que el trabajo de Lance Stroll también resulta necesario para encontrar el camino hacia un coche más competitivo. Aunque Alonso aporta la experiencia de sus dos títulos, el equipo necesita las sensaciones de ambos para evolucionar en la dirección adecuada.

"Obviamente, Fernando es quien ha ganado los campeonatos mundiales, pero la opinión de Lance también es importante. Se necesita la opinión de ambos para mejorar el monoplaza y crear un coche que funcione bien para ambos", añadió.

Por último, Button destacó la importancia del entorno de trabajo para que un piloto pueda explotar todo su potencial. No basta con contar con un buen coche: también es necesario sentirse respaldado y cómodo dentro de la estructura. En ese aspecto, cree que Alonso ha encontrado en Aston Martin un lugar en el que se siente como en casa, algo que puede resultar determinante para mantener intacta su motivación.

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