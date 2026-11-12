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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Alonso, las "herramientas diferentes" y la hipotética superiodidad a Mercedes

Fernando Alonso dejó dos curiosas respuestas a F1.com tras el GP de Sao Paulo de F1. Tras ella, una cruda realidad que sufre.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 12 nov 2026, 17:27

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

A pesar de cierto ninguneo en la retransmisión oficial y sobre todo en redes sociales de la categoría, Fernando Alonso fue indudablemente uno de los protagonistas del fin de semana del GP de Sao Paulo.

La lluvia, que iguala más las cosas, permitió al asturiano demostrar que sigue en plena forma, y redujo en parte el déficit que sufre Aston Martin respecto al motor. Pero finalmente no pudo puntuar en una carrera donde la pista se secó tras haberse metido en el top 10 el día anterior sobre mojado.

Cuando atendió a F1.com, y sin dejar de sonreír, a Alonso le preguntaron por su batalla con los Ferrari al inicio de la carrera (realizó un buen adelantamiento a Lewis Hamilton), y el bicampeón recordó que también llegó a pelear con los Mercedes cuando volvió a llover y regresaron los neumáticos intermedios.

"Sí, sí, creo que sí, probablemente ha sido la mejor carrera en cuanto a sensaciones del coche hoy", respondió ante la pregunta de si necesitaba más lluvia para haber puntuado. "El coche ha sido fenomenal en las curvas y, como has dicho, estuvimos batallando con los Ferrari en un momento dado e incluso ahora, en las últimas cinco vueltas con los intermedios, estábamos en la pelea con los dos Mercedes, a una vuelta perdida, pero estábamos con los Mercedes".

Y señaló al motor Honda: "Ya sabes, teniendo en cuenta cuánto perdemos en las rectas, eso significa que probablemente hoy podríamos haber sido quizá un segundo más rápidos que ellos por vuelta. Así que, como he dicho, el coche ha sido fenomenal".

Alonso elogió el chasis del Aston Martin AMR26, cuyo punto débil de sobra conocido es el motor, y tras la ronda en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos volvió a quedar la duda de qué sería posible con otra unidad de potencia visto que el chasis ha mejorado mucho respecto a principios de curso.

La clasificación en mojado y haber podido luchar con monoplazas mejores (o al menos con mejor motor), a Alonso también le preguntaron si había podido disfrutar un poco más del fin de semana, pero fue claro: "No lo disfruto. Simplemente vengo, hago mi trabajo, pero ya sabes, no hay diversión al pilotar con herramientas diferentes. Así que a trabajar duro para el año que viene cerrar la brecha y estar un poco más en un entorno competitivo".

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