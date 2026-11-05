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El último podio de Alonso: la última alegría de un año en el que todo parecía posible

El 5 de noviembre de 2023, Alonso ganó a Pérez un duelo memorable en Interlagos por solo 53 milésimas. Fue el octavo podio de su primer año con Aston Martin y el último hasta hoy.

Pol Hermoso

Editado: 5 nov 2026, 9:58

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Podio: tercer lugar Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Hay terceros puestos que se recuerdan más que muchas victorias. El de Fernando Alonso en el GP de Sao Paulo de 2023 pertenece a esa categoría. Basta mencionar aquella carrera para que aparezca la imagen: un Aston Martin y un Red Bull subiendo hacia la meta de Interlagos, casi emparejados, con un podio en juego y millones de aficionados aguantando la respiración.

Este jueves, 5 de noviembre de 2026, se cumplen tres años de aquel desenlace. Y también del último podio del asturiano en Fórmula 1.

¡Revive nuestra crónica de 2023!:

Entonces era difícil imaginar que la espera se alargaría tanto. Alonso estaba poniendo el broche a una primera temporada con Aston Martin que había superado casi cualquier pronóstico. El equipo que venía de terminar séptimo en el Mundial de constructores había construido un coche capaz de convertir las tardes de domingo en una cita con la ilusión: seis podios en las ocho primeras carreras y aquella conversación sobre la victoria número 33 que se colaba en todas partes. Durante unos meses, lo extraordinario empezó a parecer normal.

Pero a Brasil ya había llegado otro Aston Martin. El desarrollo del AMR23 había traído más preguntas de las deseadas y sus rivales habían ganado terreno. Alonso sumaba siete podios, aunque el último, su segundo puesto en Zandvoort, quedaba bastante lejos: entre Países Bajos y Sao Paulo había encadenado seis grandes premios sin subir al cajón.

Los dos últimos, Austin y México, habían acabado en abandono. Interlagos apareció como una oportunidad para volver a reconocerse.

Y el equipo la aprovechó. Lance Stroll y Alonso coparon la segunda fila de la parrilla, una declaración de intenciones que el domingo tuvo continuidad con el quinto puesto del canadiense. Por delante, Max Verstappen y Lando Norris se quedaron con las dos primeras posiciones.

La tercera tendría que ganársela Fernando frente a Sergio Pérez y su Red Bull, el coche que había convertido aquel campeonato en un territorio prácticamente privado.

Una batalla para el recuerdo con Checo Pérez

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lidera Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Lo que siguió fue una de esas defensas que explican por qué merece la pena mirar más allá de la lucha por la victoria. Alonso fue administrando neumáticos, trazadas y salidas de curva para mantener a Checo a su espalda. No bastaba con cerrar la puerta: había que llegar a cada recta con lo suficiente para que el Red Bull no pudiera derribarla. Durante vueltas y vueltas, el mexicano tuvo el podio a la vista sin poder atraparlo.

Hasta que lo hizo. En la vuelta 70 de las 71 previstas, Pérez adelantó al Aston Martin en la primera curva. Después de tanta resistencia, parecía el desenlace inevitable. Al propio Alonso se le pasó por la cabeza que el tercer puesto se había escapado. Pero aún quedaba una vuelta, y Fernando encontró la manera de fabricarse otra oportunidad: preparó la salida de las eses de Senna y, con ayuda del DRS, recuperó la posición por el exterior de la curva 4. El podio volvía a sus manos. Faltaba conservarlo hasta la bandera.

Pérez tuvo una última bala. Salió a su rebufo en la subida final y fue recortando la distancia hasta convertir la llegada en una foto para ampliar. Alonso cruzó por delante por apenas 53 milésimas. Después de toda una carrera, el tercer y el cuarto puesto quedaron separados por un suspiro. Era el octavo podio de su temporada y una recompensa especialmente dulce para un equipo que necesitaba recuperar sensaciones.

Con el tiempo, aquella celebración ha adquirido otro peso. Desde entonces, el techo de Alonso en una carrera de gran premio ha sido el quinto puesto, logrado en Arabia Saudí 2024 y repetido por última vez en Hungría 2025. Aston Martin no ha conseguido devolverle un coche con el que pisar el cajón.

Por eso el aniversario deja una mezcla extraña: apetece volver a ver aquellas dos últimas vueltas, pero cuesta asumir todo el tiempo que ha pasado después. Hace tres años, Fernando necesitó 53 milésimas para quedarse con un podio. Nadie sabía cuánto iba a tardar en llegar la siguiente oportunidad.

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