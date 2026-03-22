Button revive su etapa con Alonso… y revela por qué era su "referencia"

Hay compañeros de equipo que se olvidan con el paso del tiempo. Y luego están los que se quedan como una especie de medida universal. Como ese cronómetro invisible que te dice dónde estás de verdad. Para Jenson Button, ese cronómetro sigue teniendo nombre y apellido: Fernando Alonso.

El británico, ahora embajador de Aston Martin, ha vuelto a asomarse al pasado —y también al presente— en la web oficial del equipo. Y lo ha hecho con una mezcla de nostalgia, respeto y una admiración que no ha envejecido ni un segundo desde aquellos años turbulentos en McLaren-Honda durante dos años, en 2016 y 2016.

Porque sí, fueron tiempos duros. Pero también fueron reveladores. "Corrí a su lado durante un par de años y, aunque no fueron los años más fáciles para ninguno de los dos, mi verdadero punto de referencia era Fernando como compañero de equipo", explicó el británico. Y ahí está la clave. No eran años para ganar. Ni siquiera para pelear. Eran años para sobrevivir. Pero incluso en medio del caos, Button encontró algo más valioso que un resultado: una vara de medir real.

"Intentar salir ahí fuera y batir a alguien como Fernando con el mismo coche era un auténtico reto… y me encantaba ese reto", añadió.

No hay elogio más sincero en Fórmula 1 que ese. Porque competir contra Alonso —en igualdad de condiciones— no es solo una lucha de tiempos. Es una batalla mental, técnica y emocional. Y Button no solo la aceptó: la disfrutó.

El Alonso que no cambia (ni con el paso de una década)

Diez años después, muchas cosas han cambiado en la Fórmula 1. Reglamentos, coches, nombres… incluso equipos que resurgen o se reinventan. Pero no Alonso.

Eso, al menos, es lo que percibe Button. "Ver su ética de trabajo, pero también cómo se divertía fuera del coche… es un gran tipo. Diez años después, nada de eso ha cambiado".

En un paddock donde la longevidad suele ser una excepción, Alonso sigue siendo norma. Y no solo por seguir compitiendo, sino por cómo lo hace. A los 40 largos, sigue afrontando temporadas de 24 carreras. Algo que Button, entre risas, descarta sin rodeos.

"Me encantaría pilotar uno de los coches de Adrian [Newey] … ¿quizá una exhibición? Pero 24 carreras… soy demasiado mayor para eso". Ahí está el contraste. Uno mira desde fuera. El otro sigue dentro, resistiendo, empujando, exigiendo.

En su nueva etapa vinculado a Aston Martin, Button también ha dejado caer una espinita que nunca llegó a resolverse: pilotar un coche diseñado por Adrian Newey. "Saltarías a la oportunidad de conducir uno de sus coches".

Lo dice alguien que compitió contra ellos durante años. Que sabe lo que significa tener —o no tener— ese factor diferencial.

Ahora, desde el otro lado del muro, observa cómo Alonso sí tiene esa oportunidad. Aunque el contexto no sea, de momento, el ideal. Aston Martin sigue peleando con los problemas de Honda, en un déjà vu que inevitablemente recuerda a aquellos años compartidos en McLaren.

La historia, a veces, tiene un extraño sentido del humor.

De McLaren a los tatuajes: el vínculo que permanece

Pero no todo es técnica, ni rendimiento, ni comparaciones. Hay detalles que explican mejor que nada la relación entre dos pilotos. Pequeñas conexiones que sobreviven al paso del tiempo.

"Ahora compartimos algo más tranquilo: tatuajes de inspiración japonesa. Él tiene un samurái en la espalda; yo, un dragón con caligrafía japonesa. Es una pequeña conexión… pero me hace sonreír".

Quizá ahí está todo. Ni los años difíciles. Ni los resultados. Ni siquiera los coches. Lo que queda es el respeto. Y en el caso de Button hacia Alonso, ese respeto sigue intacto.