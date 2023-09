Button reabre el debate sobre los compañeros de Verstappen y Hamilton

Jenson Button elogió a Max Verstappen por su capacidad para adaptar su estilo de pilotaje a cualquier coche, lo que sugiere que no todos los pilotos pueden hacer frente a ese tipo de situaciones. El campeón del mundo de la temporada 2009 de Fórmula 1, que compartió equipo con Lewis Hamilton durante tres campañas, dijo que tendría "más miedo" de enfrentarse al neerlandés.

Todo viene de los comentarios del director de Mercedes, Toto Wolff, quien comentó que Red Bull estaba diseñando su monoplaza en torno al holandés, mientras que el heptacampeón británico aseguró que siempre tuvo compañeros más duros.

"Creo que Lewis [Hamilton] ha tenido compañeros de equipo muy fuertes, ha tenido campeones del mundo, mientras que Max [Verstappen], no", dijo el ya retirado inglés a Sky Sports en el Goodwood Revival. "Sin embargo, yo tendría más miedo de enfrentarme a Max en el mismo coche, creo que es porque está diseñado en torno a su estilo, o pude condecir lo que Adrian Newey le da".

"Creo que Adrian [Newey] de la un monoplaza y le dice, 'este es el más rápido del mundo, si le quitas la carga aerodinámica delantera, irá más lento, pero será más fácil de conducir'. Y Max es como, 'tengo que pilotar como has hecho este coche y tengo que hacerlo lo más rápido que pueda", explicó Jenson Button. "Así que creo que es muy bueno en ese, y que muchos pilotos sufren para competir contra eso".

Para seguir echando leña al fuego del debate suscitado por Lewis Hamilton, añadió: "Es difícil, creo que Lewis ha tenido compañeros de equipo más difíciles, pero tampoco me gustaría enfrentarme a Max. Todos los pilotos son increíbles, los mejores del mundo, y algunos de los mejores que hemos visto en la Fórmula 1".

"Me gustaría que hubiera más competencia en la parte delantera entre Max, Lewis, Fernando [Alonso], esos tres son los que destacan para mí, pero no es lo que pasa en la Fórmula 1", continuó el británico. "Es una carrera tecnológica y Red Bull está haciendo un mejor trabajo ahora mismo".

Al inglés también se le preguntó sobre qué consejo le daría a su compatriota, Lando Norris, a quien se le ha relacionado con un posible fichaje por Red Bull para ser el nuevo compañero de Max Verstappen: "La cuestión es que tienes que ser el mejor para ser campeón del mundo, y eso fue todo para mí cuando dejé Brawn GP [a finales de 2009]".

"Me dije que tenía que ir a McLaren porque necesitaba correr contra Lewis Hamilton, que era considerado el mejor, y creo que eso es lo que tiene que decidir", comentó. "Creo que, si es inteligente, se decidirá por un coche que se adapte a su estilo, y hemos visto a muchos pilotos en donde el Red Bull no se adapta, además de a Max".

"Así que no es una decisión fácil para él, no está en un coche que pueda ganar ahora mismo, y probablemente tampoco lo hará el año que viene, no creo. Él tiene que estar buscando en otra parte para 2025, o pone su confianza en McLaren, quienes han ganado carreras y campeonatos, y pueden volver", dijo Jenson Button. "Mientras pueda ver el futuro y piense que está en un buen lugar, que le da confianza, que se quede, y si no es así, que se vaya a pelear contra Max Verstappen en su propio equipo, pero eso es difícil".

