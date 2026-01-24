Brundle explica por qué Hamilton necesitaba un nuevo ingeniero: "No le entendían"
Según el ex piloto de F1 Martin Brundle, es algo positivo que Lewis Hamilton tenga un nuevo ingeniero de carrera en Ferrari para la temporada 2026.
"La verdad es que me sorprende que no haya sucedido un poco antes, teniendo en cuenta todo lo que pasó el año pasado", dice Martin Brundle, actualmente analista de Sky Sports F1. Señala que Lewis Hamilton necesita estar en un entorno en el que entiendan el "idioma Lewis", algo que en la temporada 2025 con el ingeniero de carrera Riccardo Adami no siempre pareció ser así.
"Lewis tiene que ir a un equipo donde realmente lo entiendan, para que al menos hablen el 'idioma Lewis' cuando está en el coche: qué quiere decir y cómo deben interpretar lo que necesita al volante".
Especialmente al inicio de la temporada 2025, algunos mensajes de radio emitidos entre Hamilton y Adami generaron bastantes dudas sobre la colaboración. En varias ocasiones pareció que Adami no entendía del todo a Hamilton, lo que provocó frustración.
"Si solo escuchas la radio y miras las prestaciones —aunque el año pasado claramente lo maquillaron bastante—, estaba claro que tenía que cambiar algo", valora Brundle.
Ferrari ha decidido, por tanto, asignar a Hamilton un nuevo ingeniero de carrera este año, aunque todavía no se conoce quién será. Sí está claro que Adami seguirá en Ferrari, aunque en un rol diferente. Deja su asiento en el muro para encargarse de varios asuntos relacionados con la Ferrari Driver Academy. Adami es ahora el director de la Driver Academy, además de responsable del programa Test Previous Cars.
En este último cargo, el italiano deberá gestionar todo lo relacionado con los test con monoplazas antiguos de F1. "En esta función, con su amplia experiencia en pista y su conocimiento de la Fórmula 1, contribuye al desarrollo del talento del futuro y al fortalecimiento de la cultura de rendimiento dentro del programa", señaló Ferrari en su momento en un comunicado.
Hamilton afirmó a principios de la temporada 2025 que se trataba sobre todo de una cuestión de conocerse mutuamente, ya que había trabajado durante muchos años con Peter Bonnington y ahora tenía que hacerlo con un ingeniero de carrera diferente.
"Ya ha trabajado en el pasado con varios campeones y no hay ningún problema entre nosotros", subrayó el británico tras el Gran Premio de Australia, donde la comunicación fue complicada. "Escuchad las radios del resto con sus ingenieros, son mucho peores".
