Browning presionará a Williams para probar un F1 tras ganar en Macao

El piloto británico, que es miembro de la Academia de jóvenes pilotos de Williams, dominó el GP de Macao de la F3 el pasado fin de semana, consiguió la pole position, la victoria en la carrera clasificatoria y también el triunfo en el evento principal.

Después de haber probado recientemente en un coche de Aston Martin debido a que ganó el año pasado el Premio Aston Martin Autosport BRDC al Joven piloto del Año, dice que está preparado para presionar a Williams y obtener una oportunidad, incluso en una sesión de libres.

"Me encantaría", dijo Browning a Motorport.com sobre la posibilidad de probar un Williams de F1. "Se lo pediré al equipo tantas veces como haga falta y cogeré el teléfono. Pero hay un orden jerárquico en estas cosas y ellos tendrán sus razones".

La victoria de Luke Browning en Macao llega después de una temporada complicada en la que no logró los resultados que esperaba en la Fórmula 3 con el equipo Hitech. Su mejor resultado del curso fue un segundo en la carrera al sprint del GP de España y terminó el año 15º en la clasificación general

Pese a sus malos resultados, quiere volver a la categoría el año que viene para demostrar que puede competir al mismo nivel que lo hizo durante el fin de semana de Macao.

"Para ser sincero, este año ha sido muy duro en cuanto a resultados en la F3", dijo. "Pero creo que todo el mundo que nos ha visto y se ha fijado en los detalles ha podido ver el ritmo que teníamos en comparación con nuestra posición en el campeonato era el mayor [contraste] de la parrilla. Fue una auténtica locura".

"Cada vez que parecía que éramos rápidos, me bloqueaban, había un problema o cometía un error. Ha sido un año de aprendizaje muy duro. Pero te diré una cosa: no creo que nadie haya aprendido más de cara a Macao y a la próxima temporada. El plan es que quiero seguir en la F3, aunque aún no estoy confirmado ni hay nada firmado", añadió.

Browning también reconoció que le parecía algo extraordinario añadir su nombre a la lista de famosos ganadores del GP de Macao.

"Por supuesto que es una inyección de confianza. Cuando ganas en Macao y entras a una lista con pilotos como Ayrton Senna, poner mi nombre ahí, es un poco surrealista".

"Pero fue surrealista incluso venir. Nunca había estado en China ni en Macao, así que bajar del avión y encontrarte en un lugar completamente nuevo, al otro lado del mundo, y competir con márgenes tan finos, es increíble. Pero me ha encantado cada minuto y estoy muy agradecido por haber podido además ganar", concluyó el joven piloto de la academia de Williams.

