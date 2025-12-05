McLaren dará órdenes de equipo o "lo que haga falta" para ganar el título

Zak Brown, CEO de McLaren F1, tiene bastante claro el objetivo que deben perseguir este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025: ganar el título de pilotos. Y, para ello, el estadounidense está preparado para dar órdenes de equipo o hacer cualquier cosa que haga falta.

Después de que Lando Norris negase conversaciones sobre posibles órdenes de equipo en un caso hipotético en el que Max Verstappen liderase la carrera, Oscar Piastri fuese tercero y Norris cuarto, debido a que al británico le bastaría con ser tercero para evitar la remontada del holandés, Brown aseguró en declaraciones a Sky Sports F1 que esta opción sí está sobre la mesa.

"Sí, por supuesto. Somos realistas. Queremos ganar este campeonato de pilotos. Llegamos al fin de semana sabiendo que ambos tienen las mismas oportunidades, aunque obviamente hay una clara diferencia de puntos entre ellos".

"No sabes cómo va a ir la clasificación, la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y está bastante claro que uno tiene una oportunidad y el otro no, vamos a hacer todo lo que haga falta para ganar el campeonato de pilotos. Sería una locura no hacerlo".

Durante toda la temporada, las reglas papaya han intentado ser justas con los pilotos en todo momento, aunque eso en ocasiones no ha hecho más que crear polémica de puertas afuera. Sin embargo, este fin de semana el CEO de McLaren cree que tendría todo el sentido del mundo priorizar a uno de sus pilotos siempre que sea necesario.

"Queremos ganar el campeonato de pilotos. Así que veremos cómo se desarrolla la carrera, pero no vamos a dejar de ganar el campeonato porque estemos intentando proteger una tercera y cuarta posición o una sexta y un séptima, o como quiera que se sea la situación", dijo.

Zak Brown está bastante convencido de que Norris y Piastri no tendrán ningún problema en aceptar órdenes de equipo para favorecer a su compañero, ya que han demostrado ser "pilotos de equipo" en muchas otras ocasiones.

"Es un deporte de equipo, ¿no? Así que estamos intentando ganar el [campeonato] de constructores como equipo, y estamos intentando ganar el [campeonato] de pilotos como equipo".

"Sé que suena un poco extraño, pero si uno de ellos no puede ganar, quieren que gane el otro. Y eso es lo que quiere el equipo. Y son pilotos de equipo, ya lo vimos el año pasado, ¿verdad?".

"Ya se vio en la carrera sprint de Brasil y creo que en Qatar. Así que no creo que sea raro en ningún deporte que los compañeros de equipo hagan sacrificios para dar al equipo lo que quiere", concluyó.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images