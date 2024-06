Las responsabilidades de Briatore en su regreso a la F1 con Alpine

Después de una década y media sin participar de forma activa en la Fórmula 1, el italiano regresa a la máxima categoría del automovilismo. De forma sorprendente, lo hace con Alpine, la escudería con la que generó la polémica del Crashgate y que desembocó en su prohibición para entrar al paddock, en el papel de asesor.

Ese puesto en Enstone genera algo de dudas, porque es un trabajo que puede tener muchas cosas, con lo que Canal+ le preguntó sobre qué implicaciones tenía: "Estoy ahí cuando me necesitan, así que, en realidad, es bastante sencillo. Informo al presidente [Luca de Meo], y en base a eso tomamos decisiones juntos".

"No obstante, es un papel importante. Trabajo directamente con el presidente del Grupo Renault y con todo el mundo en Alpine, con Bruno [Famin, director del equipo de Fórmula 1] y los directores técnicos, estoy bastante involucrado en todo", señaló Flavio Briatore.

La última vez que el italiano tuvo un rol tan clave en un conjunto del Gran Circo fue hace mucho, aunque no cree que eso pueda ser un impedimento para alcanzar el éxito: "Soy un embajador de la Fórmula 1, veo todas las carreras. Aporto una mentalidad ganadora, el espíritu de los carreristas, eso me permitió ganar con Renault y Benetton".

"Siempre es así, las personas hacen el equipo. La tecnología es diferente, pero sigue siendo la misma", comentó antes de dar un objetivo para el futuro "En dos años, Alpine debería estar entre los cuatro primeros".

El futuro de Alpine en la F1

Durante las últimas semanas se rumoreó que el equipo galo podría buscar otro suministrador de unidades de potencia, ya que Renault no es la más potente ni la que ofrece mayores garantías, por lo que a Flavio Briatore se le preguntó por el tema: "Quiero que seamos un equipo competitivo. Por lo tanto, no necesito hablar de motores. Vamos a ver qué es lo mejor para la escudería y para Renault, pero por ahora no hablamos de eso".

Otra de las cosas principales de las que deberán hacer frente en Alpine es la contratación del segundo piloto, porque Esteban Ocon se marchará al final de la temporada, y Pierre Gasly es un claro candidato a irse a otro lugar. El italiano también comentó algo sobre ello: "Gasly lo está haciendo bien. Quizá pongamos a su lado a un piloto más joven o más veterano".

