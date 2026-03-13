Briatore lanza un aviso tras el flojo inicio de Alpine

Flavio Briatore no se anduvo con rodeos en la rueda de prensa del viernes previa al Gran Premio de China al hablar de las sensaciones en Alpine tras el inicio de temporada en Australia. El italiano, de vuelta en un papel destacado dentro del equipo de Enstone, dejó claro que el rendimiento en Melbourne estuvo muy por debajo de lo esperado.

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"No estamos contentos", dijo Briatore de forma tajante sobre la actuación de Alpine durante el primer fin de semana de carrera del año.

Estas duras palabras encajan con el decepcionante comienzo del nuevo curso. Aunque Alpine logró rescatar un punto en Australia gracias a Pierre Gasly, para Briatore eso cambia poco el panorama general.

"Nuestro rendimiento fue muy débil y se debió a una combinación de diferentes factores", explicó. "Sabemos cuál es el principal problema del coche. Intentamos solucionarlo lo antes posible".

"Terminar por delante de él, si es posible"

Con ello, Briatore dibuja un panorama claro: en la actual jerarquía de fuerzas, el equipo tendrá que luchar principalmente en la amplia zona media, por detrás de los equipos punteros. El propio Briatore lo dejó explícito cuando se le preguntó por los objetivos para esta temporada.

Según él, Alpine apunta aproximadamente a posiciones entre la P6 y la P8 en el campeonato de constructores. Su respuesta llegó de manera característica, con una broma dirigida a sus compañeros en la rueda de prensa.

Briatore: "We mikken op plaatsen als P7, P8 of P6. Dat is ongeveer het niveau van de competitie waar we nu in zitten." In de sprintkwalificatie vrijdag eindigde Gasly op plek 7. Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Terminar por delante de él, si es posible", dijo Briatore señalando a Wheatley. "Y terminar cerca de él, si es posible", añadió mientras señalaba a Mekies. Después adoptó un tono más serio al hablar de los objetivos realistas del equipo.

"Apuntamos a posiciones como 7º, 8º o 6º. Ese es más o menos el nivel de la competición en la que estamos ahora".

Briatore ve una clara separación entre los equipos de cabeza y el resto de la parrilla. "Tenemos cuatro equipos punteros y son muy, muy fuertes. Después viene el resto del pelotón".

Por tanto, Alpine debe centrarse en ganar esa segunda batalla: convertirse en el mejor del resto, o al menos acercarse lo máximo posible a esa posición.

Lo llamativo es que, pese a su duro juicio sobre el rendimiento actual, Briatore no pierde la confianza en la base del proyecto. Cuando se le preguntó qué necesita Alpine para volver algún día a ganar carreras y campeonatos, subrayó que, en su opinión, los ingredientes están ahí.

"Tenemos todo lo necesario para ser competitivos", dijo."Estamos muy satisfechos con el motor que tenemos. También estamos bastante contentos con el equipo". Al mismo tiempo, reconoció que construir un equipo ganador lleva tiempo. "Se necesitan algunos años, como le ocurre a todo el mundo. Queremos ganar y veremos qué pasa. Simplemente trabajamos duro e intentamos mejorar cada año".