Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar parte de Alpine F1

El equipo Mercedes F1 tiene la intención de adquirir una participación en la escudería rival Alpine, según ha confirmado Flavio Briatore.

Las recientes informaciones sobre la posible operación —que, tal y como aclaró Motorsport.com el jueves, involucra al propio Mercedes, no solo a Toto Wolff— han sido corroboradas por el jefe del equipo Alpine en la rueda de prensa del viernes en el Gran Premio de China.

La marca alemana compraría una participación del 24% en el equipo con sede en Enstone; esas acciones son actualmente propiedad de Otro Capital, un grupo de inversión en el que participan las estrellas de cine Ryan Reynolds y Rob McElhenny, junto con el golfista Rory McIlroy.

Otro Capital pagó 233 millones de dólares por las acciones en 2023, pero el valor cada vez mayor de los equipos de F1 significa que la cifra sería más alta esta vez: el valor de Alpine se ha más que duplicado desde entonces, hasta alcanzar los 3000 millones de dólares.

"Cada día es una situación nueva", dijo Briatore. "Pero lo que quiero decir es que sé que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, con Mercedes, y ya veremos".

Flavio Briatore, Alpine Foto: Joe Portlock / Getty Images

"En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales; no olviden que estamos hablando de la participación de Otro Capital, que no tiene nada que ver con Alpine. Hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato", añadió, entre los que se encuentra el exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner.

Cuando se le preguntó si se sentía tentado de comprarla él mismo, Briatore respondió: "No, no, no. Solo estoy viendo qué pasa y observando lo que ocurre. En este momento no tenemos comunicación con Otro Capital. Así que si alguien compra la participación, estaremos muy contentos".

Alpine pasó a utilizar motores Mercedes para la temporada 2026 de F1 tras poner fin a su propio programa de unidades de potencia antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas técnicas de la F1. La medida fue exigida por Briatore como requisito previo para volver a incorporarse como asesor y jefe de equipo de facto.

Cuando se le preguntó si podía garantizar que Mercedes no influiría en el funcionamiento de Alpine ni en sus votos en la Comisión de F1, Briatore respondió: "Creo que sí. Red Bull ya ha sido pionera en los últimos 10 o 15 años [con dos equipos en la F1]. Y, como te digo, Mercedes está buscando comprar el 24 % de Otro. Normalmente, en una empresa, el 75 % decide y el 25 % es el pasajero. Y esa es la realidad".

El director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, no mostró ninguna preocupación por el posible acuerdo cuando se le planteó.

"Estoy muy contento", dijo. "Genial, esto es fantástico", sonrió Briatore.

"El deporte tiene una gobernanza muy, muy clara", continuó Wheatley. "Sinceramente, no veo ningún conflicto de intereses ni motivos de preocupación por nuestra parte. Solo hay que verlo, comer palomitas y disfrutar del espectáculo".

"Asegúrate de que las palomitas estén calientes", concluyó Briatore en tono de broma.